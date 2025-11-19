RRB NTPC Result 2025
Focus
Quick Links

दुनिया में ‘मुस्कानों का देश’ कौन-सा है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Nov 19, 2025, 17:34 IST

थाईलैंड को उसकी मेहमाननवाज संस्कृति, विनम्र बातचीत के तरीके और बौद्ध मूल्यों के कारण 'मुस्कानों का देश' कहा जाता है। आइए, थाईलैंड के बारे में इसका मतलब और कुछ रोचक बातें जानें।

Add as a preferred source on Google
Join us
मुस्कान का देश
मुस्कान का देश

थाईलैंड को मुस्कानों का देश कहा जाता है। यह मशहूर नाम थाई लोगों के विनम्र, मेहमाननवाज और शांत व्यवहार को दिखाता है। यहां आने वाले पर्यटकों का ध्यान तुरंत यहां के लोगों के गर्मजोशी से भरे स्वागत, दयालु भाव और शांतिपूर्ण रवैये पर जाता है। इससे यह देश बहुत मिलनसार और आरामदायक लगता है। थाईलैंड ने अपनी मेहमाननवाजी के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई है और मुस्कुराना इसकी सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है।

मुस्कानों के देश का मतलब

"मुस्कानों का देश" शब्द यह बताता है कि थाई लोग अपनी बातचीत में मुस्कान का इस्तेमाल कितने स्वाभाविक रूप से करते हैं। यहां मुस्कान सिर्फ खुशी का प्रतीक नहीं है। यह सम्मान, विनम्रता, धैर्य और सामाजिक तालमेल को भी दिखाती है। यह जीवन के प्रति उस शांत और सकारात्मक नजरिए को दर्शाती है, जिसके लिए थाईलैंड जाना जाता है।

थाईलैंड को मुस्कानों का देश क्यों कहा जाता है?

थाईलैंड को यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि मुस्कुराना यहां की जीवनशैली और मूल्यों में गहराई से बसा हुआ है। बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित होकर यहां के लोग शांत रहने, टकराव से बचने और दयाभाव फैलाने में विश्वास करते हैं। मुश्किल हालातों में भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देना एक अच्छा तरीका माना जाता है। पर्यटकों को यह अपनापन हर जगह महसूस होता है, चाहे वह स्थानीय बाजार हों, मंदिर हों या होटल। यही बात थाईलैंड को दुनिया के सबसे मेहमाननवाज देशों में से एक बनाती है।

मुस्कानों के देश के बारे में कुछ रोचक तथ्य

-पारंपरिक थाई अभिवादन को "वाई" कहा जाता है। इसमें दोनों हाथों को जोड़कर थोड़ा झुकना होता है और इसके साथ हमेशा एक हल्की मुस्कान होती है। यह अभिवादन थाई संस्कृति में सम्मान और विनम्रता को दिखाता है।

-ज्यादातर थाई लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यह धर्म करुणा, शांति और भावनात्मक संतुलन सिखाता है। मुस्कुराने को मन की शांति बनाए रखने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का एक तरीका माना जाता है।

-थाईलैंड में मुस्कान का इस्तेमाल धन्यवाद, विनम्रता, माफी मांगने या यहां तक कि धीरे से असहमति जताने के लिए भी किया जा सकता है। यह रोज की बातचीत का हिस्सा है और टकराव से बचने में मदद करता है।

-थाईलैंड अपनी मिलनसार संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा देता है और हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत करता है। पर्यटक अक्सर थाई लोगों के अपनेपन को अपनी यात्रा का एक यादगार हिस्सा बताते हैं।

-बैंकॉक, फुकेत, चियांग माई, पटाया और क्राबी जैसी जगहें सिर्फ अपनी सुंदरता और खाने के लिए ही मशहूर नहीं हैं। ये जगहें स्थानीय लोगों के मिलनसार स्वभाव के लिए भी जानी जाती हैं, जो पर्यटकों का सच्ची मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं।

पढ़ेंःभारत के किस नेता ने सबसे अधिक बार ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ, यह है नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News