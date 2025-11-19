RRB NTPC Result 2025
Focus
Quick Links

IBPS RRB परीक्षा केंद्र 2025: यहां देखें राज्य के अनुसार प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा शहरों की सूची

By Vijay Pratap Singh
Nov 19, 2025, 19:28 IST

IBPS RRB परीक्षा केंद्र 2025 की सूची अब उपलब्ध है। PO प्रीलिम्स परीक्षा 23 और 24 नवंबर को होनी है, जबकि IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जो Candidates परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए राज्य के अनुसार परीक्षा केंद्रों की सूची जरूर देखनी चाहिए। साथ ही, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज ले जाना न भूलें।

Add as a preferred source on Google
Join us
IBPS RRB परीक्षा केंद्र 2025
IBPS RRB परीक्षा केंद्र 2025

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने 16 नवंबर को IBPS RRB एडमिट कार्ड जारी किया। इसमें उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र और स्थान के बारे में जानकारी दी गई है। जो लोग 22 और 23 नवंबर को IBPS RRB PO की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों की जांच कर लेनी चाहिए।

IBPS RRB परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, PO प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं, IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा देश भर में 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होगी। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की 13,316 रिक्तियों को भरना है। इस परीक्षा में हजारों आवेदकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसलिए, यात्रा की योजना बनाने और परीक्षा को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए IBPS RRB परीक्षा केंद्र की सूची देख लेना बहुत जरूरी है। यहां प्रीलिम्स और मेन्स के लिए IBPS RRB परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देखें।

IBPS RRB परीक्षा केंद्र 2025: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए परीक्षा शहरों की सूची

IBPS भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई परीक्षा केंद्र बनाता है। ये IBPS RRB परीक्षा केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के सभी हिस्सों, यहां तक कि दूर-दराज के इलाकों से भी Candidates परीक्षा में शामिल हो सकें। साथ ही, वे अपनी पसंद के पदों के लिए आवेदन कर सकें। प्रारंभिक और मुख्य, दोनों चरणों के लिए परीक्षा इन केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

IBPS RRB प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र 2025

IBPS एडमिट कार्ड जारी करते समय Candidates को परीक्षा केंद्रों की जानकारी देता है। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। अगर वे समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने या परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 22 और 23 नवंबर को होने वाली IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 28 राज्यों में आयोजित की जाएगी। आप नीचे दी गई तालिका में IBPS RRB प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।

राज्य

प्रारंभिक परीक्षा केंद्र

आंध्र प्रदेश

अनंतपुर, एलुरु, गुंटूर, काकीनाडा, कडपा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल राजमुंदरी, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम

अरुणाचल प्रदेश

नाहरलागुन, पापुमपारे

असम

डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर

बिहार

आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर

गुजरात

अहमदाबाद, बारडोली, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा

छत्तीसगढ़

भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर

हरियाणा

अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना

जम्मू और कश्मीर

बारामुला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर

झारखंड

बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची

कर्नाटक

बेंगलुरु, बेलगावी (बेलगाम), दावणगेरे, धारवाड़, हुबली (हुबली), कलबुर्गी (गुलबर्गा), मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी

केरल

अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर

मध्य प्रदेश

भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन

महाराष्ट्र

अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), चंद्रपुर, धुले, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, नवी मुंबई, परभणी, पुणे, रायगढ़, सोलापुर, ठाणे

मणिपुर

चुराचांदपुर, इंफाल, काकचिंग

मेघालय

शिलांग, तुरा

मिजोरम

आइजोल

नागालैंड

दीमापुर, कोहिमा

ओडिशा

बालासोर, बारीपदा, बेरहामपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, पुरी, राउरकेला, संबलपुर

पुडुचेरी

पुडुचेरी

पंजाब

अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा

राजस्थान

अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर

तमिलनाडु

चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, मदुरै, कन्याकुमारी, नागरकोइल, नमक्कल, सेलम, तंजावुर, थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, वेल्लोर, विरुधुनगर

तेलंगाना

हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, निजामाबाद, वारंगल

त्रिपुरा

अगरतला

उत्तर प्रदेश

आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), सीतापुर, वाराणसी

उत्तराखंड

देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की

पश्चिम बंगाल

आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी

IBPS RRB मेन्स परीक्षा केंद्र 2025 की सूची

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में IBPS RRB कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, वे मेन्स परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे। प्रीलिम्स परीक्षा की तुलना में IBPS RRB मेन्स परीक्षा केंद्र कम हैं। आप नीचे दी गई तालिका में IBPS RRB परीक्षा शहर देख सकते हैं।

राज्य

मेन्स परीक्षा केंद्र

आंध्र प्रदेश

गुंटूर, कडपा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम

अरुणाचल प्रदेश

नाहरलागुन

असम

डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर

बिहार

भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर

गुजरात

अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा

छत्तीसगढ़

भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर

हरियाणा

अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना

जम्मू और कश्मीर

बारामुला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर

झारखंड

धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची

कर्नाटक

बेंगलुरु, बेलगावी (बेलगाम), दावणगेरे, धारवाड़, हुबली (हुबली), कलबुर्गी (गुलबर्गा), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी

केरल

एर्नाकुलम, कोझिकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर

मध्य प्रदेश

भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन

महाराष्ट्र

अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे

मणिपुर

चुराचांदपुर, इंफाल, काकचिंग

मेघालय

शिलांग, तुरा

मिजोरम

आइजोल

नागालैंड

दीमापुर, कोहिमा

ओडिशा

भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर

पुडुचेरी

पुडुचेरी

पंजाब

अमृतसर, जालंधर, मोहाली, पटियाला, बठिंडा, फगवाड़ा

राजस्थान

अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर

तमिलनाडु

चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, सेलम, तिरुनेलवेली, वेल्लोर

तेलंगाना

हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल

त्रिपुरा

अगरतला

उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), वाराणसी

उत्तराखंड

देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की

पश्चिम बंगाल

आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, कोलकाता, सिलीगुड़ी

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News