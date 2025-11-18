BPSC 71st Prelims Result 2025 OUT
UPSMFAC Result 2025 OUT: ANM, GNM, पैरामेडिकल डिप्लोमा और अन्य कोर्स का रिजल्ट जारी, ये रहा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 18, 2025, 22:55 IST

UPSMFAC Result 2025 OUT: उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय (UPSMFAC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ANM, GNM, पैरामेडिकल डिप्लोमा और अन्य कोर्सों की सेमेस्टर परीक्षाओं के यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट 2025 जारी कर दिए हैं। छात्र इस लेख में नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना UPSMFAC रिजल्ट देख सकते हैं।

UPSMFAC Result 2025 OUT: यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट 2025 जारी हुआ।
UPSMFAC Result 2025 OUT: यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट 2025 जारी हुआ।

UPSMFAC Result 2025, Sarkari Result OUT: उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय (UPSMFAC) ने ANM, GNM, पैरामेडिकल डिप्लोमा और अन्य कोर्सों की सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। संकाय ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsmfac.org.in पर अपलोड कर दिया है, जिससे छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSMFAC की ओर से जारी किए गए इन परिणामों में विभिन्न सेमेस्टर और कोर्सों के स्कोर शामिल हैं, जिनमें ANM (Auxiliary Nurse Midwife) Result, GNM (General Nursing and Midwifery) Result, और पैरामेडिकल डिप्लोमा के कई प्रमुख विषय शामिल हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को केवल अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।

छात्रों की सुविधा के लिए UPSMFAC ने परिणाम देखने के लिए एक डायरेक्ट लिंक भी जारी किया है। इसके अलावा, वेबसाइट पर स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी उम्मीदवार बिना किसी कठिनाई के अपना रिजल्ट देख सकें।

Uttar Pradesh State Medical Faculty Result 2025 Link

क्लिक करें

UP State Medical Faculty Result 2025 PDF Download Link

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय (UPSMFAC) ने UG और PG कार्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। UPSMFAC रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

कोर्स का नाम

Result Link

ANM April 2025 Examination

यहां क्लिक करें

GNM April 2025 Examination

यहां क्लिक करें

Paramedical Diploma April 2025 Examination

यहां क्लिक करें

कैसे देखें UPSMFAC Result 2025?

उम्मीदवार एएनएम, जीएनएम और अन्य परीक्षाओं के अपने सेमेस्टर परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। UPSMFAC Result 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट-  www.upsmfac.org पर जाएं।

  2. Online Services’ सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. Result’ विकल्प चुनें।

  4. मांगी गई जानकारी भरें, जैसे परीक्षा महीना/वर्ष और रोल नंबर।

  5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. रिजल्ट देखें और भविष्य के उपयोग के लिए PDF सेव कर लें।

Uttar Pradesh Medical Faculty Result 2025 Marksheet PDF पर उल्लिखित विवरण

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट 2025 (UPSMFAC) मार्कशीट PDF में निम्नलिखित विवरण दिए होते है।

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • पंजीकरण संख्या (Registration Number)

  • कोर्स का नाम (ANM, GNM, Paramedical Diploma आदि)

  • सेमेस्टर/वर्ष

  • परीक्षा का महीना और वर्ष

  • विषयवार अंक (Theory + Practical)

  • कुल प्राप्तांक

  • रिजल्ट की स्थिति (Pass/Fail)

  • कॉलेज/संस्थान का नाम

  • परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर

  • आधिकारिक मोहर (Official Seal)

