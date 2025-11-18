UPSMFAC Result 2025 OUT: ANM, GNM, पैरामेडिकल डिप्लोमा और अन्य कोर्स का रिजल्ट जारी, ये रहा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट Direct Link

UPSMFAC Result 2025, Sarkari Result OUT: उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय (UPSMFAC) ने ANM, GNM, पैरामेडिकल डिप्लोमा और अन्य कोर्सों की सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। संकाय ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिजल्ट 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsmfac.org.in पर अपलोड कर दिया है, जिससे छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSMFAC की ओर से जारी किए गए इन परिणामों में विभिन्न सेमेस्टर और कोर्सों के स्कोर शामिल हैं, जिनमें ANM (Auxiliary Nurse Midwife) Result, GNM (General Nursing and Midwifery) Result, और पैरामेडिकल डिप्लोमा के कई प्रमुख विषय शामिल हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को केवल अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।

छात्रों की सुविधा के लिए UPSMFAC ने परिणाम देखने के लिए एक डायरेक्ट लिंक भी जारी किया है। इसके अलावा, वेबसाइट पर स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी उम्मीदवार बिना किसी कठिनाई के अपना रिजल्ट देख सकें।