IIRS Recruitment 2025: भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में जेआरएफ के लिए निकली भर्ती, यहाँ चेक करें डिटेल्स

By Sonal Mishra
Nov 18, 2025, 20:22 IST

IIRS Recruitment 2025: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की एक इकाई, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना पीडीएफ, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य विवरण यहां देखें।

IIRS Recruitment 2025: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक इकाई, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों के लिए चयन, ऑनलाइन आवेदन में दिए गए शैक्षणिक प्रदर्शन और अन्य मानदंडों के आधार पर स्क्रीनिंग में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। केवल स्क्रीनिंग में सफल उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

इस लेख में उम्मीदवारों को IIRS आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

IIRS भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

संगठन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम सहित एक विस्तृत अधिसूचना अपलोड कर दी है। आप नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

आवेदन की अंतिम तिथि: 14 दिसंबर, 2025

IIRS पद अधिसूचना पीडीएफ

उम्मीदवार नीचे दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जेआरएफ की घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ लें। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें:
पोस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

IIRS पदों की पात्रता और आयु सीमा क्या है?

परीक्षा प्राधिकरण द्वारा पात्रता मानदंड और आयु सीमा जारी कर दी गई है।
इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रता मानदंड होने चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता:
जेआरएफ: जल संसाधन इंजीनियरिंग/जल विज्ञान/सिविल इंजीनियरिंग/कृषि इंजीनियरिंग/भूसूचना विज्ञान/रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। अभ्यर्थी ने जल संसाधन/जल विज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रबंध किया हो।

आपको पदों की शैक्षिक योग्यता/पात्रता के विवरण के लिए अधिसूचना लिंक की जांच करने की सलाह दी जाती है।

IIRS पदों के लिए आवेदन कैसे करें ?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट https://www.iirs.gov.in/ पर जाएं

  • चरण 2: होमपेज पर IIRS भर्ती 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • चरण 3: आवश्यक विवरण प्रदान करें।

  • चरण 4: आवेदन पत्र जमा करें।

  • चरण 5: आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

  • चरण 6: कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

