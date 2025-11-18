IIRS Recruitment 2025: भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में जेआरएफ के लिए निकली भर्ती, यहाँ चेक करें डिटेल्स

IIRS Recruitment 2025: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक इकाई, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (IIRS) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों के लिए चयन, ऑनलाइन आवेदन में दिए गए शैक्षणिक प्रदर्शन और अन्य मानदंडों के आधार पर स्क्रीनिंग में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। केवल स्क्रीनिंग में सफल उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

इस लेख में उम्मीदवारों को IIRS आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

IIRS भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

संगठन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम सहित एक विस्तृत अधिसूचना अपलोड कर दी है। आप नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-