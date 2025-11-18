UP TGT 2025 Exam Postponed: 18-19 दिसम्बर को होने वाली यूपी टीजीटी परीक्षा स्थगित, यहाँ चेक करे नोटिस

UP TGT 2025 Exam Postponed: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने एक संक्षिप्त सूचना जारी कर 18-19 दिसंबर 2025 को होने वाली यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की है। यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही थी। अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2022 में आयोजित की गई थी और तब से अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। TGT के लिए घोषित कुल रिक्तियों की संख्या 3,539 थी।





यूपी टीजीटी परीक्षा तिथियां 2025

इससे पहले UPSESSB ने जुलाई 2025 में होने वाली UP TGT परीक्षा की तारीखों की घोषणा की थी। लेकिन, अज्ञात कारणों से, परीक्षा उक्त तिथियों पर आयोजित नहीं हो सकी और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। फिर UPSESSB ने UP TGT परीक्षा तिथियों के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जो 18-19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। अब, UPSESSB द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि UP TGT परीक्षा स्थगित कर दी गई है।