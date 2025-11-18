UP Home Guard Syllabus 2025: यूपी होमगार्ड परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें
UP Home Guard Syllabus 2025: यूपी होमगार्ड सिलेबस 2025 में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक योग्यता और तर्कशक्ति जैसे विषय शामिल हैं। लिखित परीक्षा में 300 अंकों के 150 प्रश्न होंगे, जिनमें नकारात्मक अंकन शामिल नहीं है। उम्मीदवारों को पिछले प्रश्नपत्रों, मॉक टेस्ट और एक संरचित अध्ययन योजना का उपयोग करके तैयारी करनी चाहिए। इस लेख में विषयवार पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न देखें।
Sonal Mishra
Senior Content Writer
Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience.
