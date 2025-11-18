BPSC 71st Prelims Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

UP Home Guard Syllabus 2025: यूपी होमगार्ड परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

By Sonal Mishra
Nov 18, 2025, 21:02 IST

UP Home Guard Syllabus 2025: यूपी होमगार्ड सिलेबस 2025 में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक योग्यता और तर्कशक्ति जैसे विषय शामिल हैं। लिखित परीक्षा में 300 अंकों के 150 प्रश्न होंगे, जिनमें नकारात्मक अंकन शामिल नहीं है। उम्मीदवारों को पिछले प्रश्नपत्रों, मॉक टेस्ट और एक संरचित अध्ययन योजना का उपयोग करके तैयारी करनी चाहिए। इस लेख में विषयवार पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Home Guard Syllabus 2025: यूपी होमगार्ड परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें
UP Home Guard Syllabus 2025: यूपी होमगार्ड परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News