Ladki Bahin Yojana eKYC: बंद हो सकता है ₹1,500 का मासिक लाभ, समय रहते पूरा करें यह काम, देखें e-KYC Process

By Bagesh Yadav
Nov 7, 2025, 18:25 IST

Ladki Bahin Yojana eKYC Link: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की ₹1,500 मासिक सहायता बंद न हो जाए, इसके लिए समय पर eKYC पूरा करें। प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 है। आधार, बैंक पासबुक और आय प्रमाण जैसे दस्तावेज़ तैयार रखें। महाराष्ट्र की स्थायी आवेदिका डायरेक्ट लिंक https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अपना eKYC प्रोसेस अपडेट कर सकती है, साथ योजना से जुड़ी अन्य जरुरी डिटेल्स भी देख सकती है।

Mazi Ladki Bahin Yojana ekyc Link: महाराष्ट्र सरकार की “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” के तहत लाभार्थियों के लिए eKYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। पात्र महिलाओं को अपनी पहचान व दस्तावेज़ सत्यापन के लिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी, ताकि उन्हें ₹1,500 की मासिक आर्थिक सहायता निरंतर मिलती रहे। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, आधिकारिक पोर्टल और चरणबद्ध eKYC प्रक्रिया सहित सभी डिटेल्स नीचे दी गई है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) राशि दी जाती है। पारदर्शिता बनाए रखने और केवल वास्तविक लाभार्थियों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए eKYC प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।

मोबाइल से e-kyc कैसे करें?

मोबाइल से ई-केवाईसी (e-KYC) करने के लिए, आपको संबंधित सरकारी योजना या सेवा की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाना होता है। वहां ‘e-KYC’ विकल्प चुनें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP को सत्यापित करें। यदि फेस ई-केवाईसी करनी हो, तो ‘मेरा ईकेवाईसी’ या ‘आधार फेस आरडी’ ऐप डाउनलोड करें, लोकेशन ऑन करें, आधार नंबर डालें और कैमरे से अपनी लाइव फोटो कैप्चर करके प्रक्रिया पूरी करें।

Ladki Bahin Yojana eKYC कौन सी है ऑफिसियल वेबसाइट

इस योजना से संबंधित सभी आवेदन और eKYC प्रक्रिया निम्नलिखित आधिकारिक पोर्टल पर पूरी की जाएगी:

e-KYC - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना 

इथे क्लिक करा / यहाँ क्लिक करें

Ladki Bahin Yojana eKYC

ladakibahin.maharashtra.gov.in

Lado Lakshmi Yojana Haryana

₹2,100 प्रति माह

इस योजना के कौन है पात्र: 

लाडकी बहिण योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी-

  • आवेदिका महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

  • आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।

  • आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य है।

  • एक परिवार से केवल एक अविवाहित महिला आवेदन कर सकती है।

  • योजना विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या असहाय महिलाओं के लिए भी मान्य है।

  • चारपहिया वाहन या बड़ी संपत्ति वाले परिवार इस योजना से वंचित रहेंगे।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना हाई लाइट्स:

आयु सीमा

21–65 वर्ष

आधिकारिक पोर्टल

ladakibahin.maharashtra.gov.in

वार्षिक आय सीमा

₹2.5 लाख से कम

आधार लिंक बैंक खाता

अनिवार्य

eKYC की अंतिम तिथि

18 नवंबर 2025

लाभ राशि

₹1,500 प्रति माह (DBT के माध्यम से)

कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी: 

eKYC और आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

  • आधार कार्ड (पहचान सत्यापन हेतु)

  • निवास प्रमाणपत्र (या विकल्प: राशन कार्ड/वोटर आईडी/जन्म प्रमाणपत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जो कम से कम 15 वर्ष पुराना हो)

  • महाराष्ट्र से बाहर जन्मी महिलाओं के लिए पति का निवास प्रमाण या राशन कार्ड/वोटर आईडी

  • आय प्रमाणपत्र (यदि येलो/ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है)

  • विवाह प्रमाणपत्र (यदि नाम राशन कार्ड में नहीं है)

  • आधार लिंक बैंक पासबुक की प्रति

  • स्वघोषणा पत्र (Self-declaration)

ऑनलाइन eKYC प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइटhttps://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।

  2. “e-KYC” या “e-KYC Process” पर क्लिक करें।

  3. अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।

  4. “I Agree” चुनें और “Send OTP” पर क्लिक करें।

  5. आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें।

  6. सत्यापन के बाद सभी आवश्यक विवरण जैसे बैंक जानकारी, आय प्रमाण आदि भरें।

  7. सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन कर अपलोड करें।

  8. जानकारी की पुष्टि करें और “Submit” पर क्लिक करें।

  9. अंत में प्राप्त Reference Number को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन eKYC ऑप्शन

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सेतु केंद्र या तहसील कार्यालय में जाकर सहायता प्राप्त करें। अपने सभी मूल दस्तावेज़ और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं, ताकि त्वरित सत्यापन हो सके। 

कब तक eKYC विकल्प रहेगा एक्टिव:  

वर्तमान eKYC प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 तक पूरी करनी अनिवार्य है। वहीं हर वर्ष जून माह तक eKYC नवीनीकरण करना आवश्यक है। समय पर eKYC न करने पर लाभ की किश्तें रोक दी जाएंगी या रद्द हो सकती हैं।

लाडकी बहिण योजना का लाभ जारी रखने के लिए समय पर eKYC प्रक्रिया पूरी करें। सभी डाक्यूमेंट्स स्कैन व स्पष्ट रूप में तैयार रखें। किसी भी कठिनाई की स्थिति में निकटतम सहायता केंद्र में जाकर प्रक्रिया पूरी करें। 

