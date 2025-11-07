Ladki Bahin Yojana eKYC: बंद हो सकता है ₹1,500 का मासिक लाभ, समय रहते पूरा करें यह काम, देखें e-KYC Process

Mazi Ladki Bahin Yojana ekyc Link: महाराष्ट्र सरकार की “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” के तहत लाभार्थियों के लिए eKYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। पात्र महिलाओं को अपनी पहचान व दस्तावेज़ सत्यापन के लिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी, ताकि उन्हें ₹1,500 की मासिक आर्थिक सहायता निरंतर मिलती रहे। पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, आधिकारिक पोर्टल और चरणबद्ध eKYC प्रक्रिया सहित सभी डिटेल्स नीचे दी गई है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) राशि दी जाती है। पारदर्शिता बनाए रखने और केवल वास्तविक लाभार्थियों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए eKYC प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।

मोबाइल से e-kyc कैसे करें?

मोबाइल से ई-केवाईसी (e-KYC) करने के लिए, आपको संबंधित सरकारी योजना या सेवा की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाना होता है। वहां ‘e-KYC’ विकल्प चुनें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP को सत्यापित करें। यदि फेस ई-केवाईसी करनी हो, तो ‘मेरा ईकेवाईसी’ या ‘आधार फेस आरडी’ ऐप डाउनलोड करें, लोकेशन ऑन करें, आधार नंबर डालें और कैमरे से अपनी लाइव फोटो कैप्चर करके प्रक्रिया पूरी करें।