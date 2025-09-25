Ladki Bahin Yojana ladakibahin.maharashtra.gov.in: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) की समयसीमा तय कर दी है। यदि दो महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता बंद हो सकती है।
Ladki Bahin Yojana eKYC क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
जुलाई 2024 में शुरू की गई लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वाली जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की मदद देना है। लेकिन हाल ही में हुई ऑडिट में यह सामने आया कि 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, योजना का फायदा उठा रहे थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है।
e-KYC - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना
इथे क्लिक करा / यहाँ क्लिक करें
सरकार का सख्त निर्देश
सरकार ने आधिकारिक सरकारी निर्णय (GR) जारी कर साफ किया है कि सभी पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी कराना होगा। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि लाभार्थी ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकती हैं।
ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: ladakibahin.maharashtra.gov.in
- होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- आधार ऑथेंटिकेशन की सहमति देकर Send OTP पर क्लिक करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- सफल वेरिफिकेशन के बाद ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी और लाभ मिलते रहेंगे।
आवेदन के समय ये दस्तावेज जरुरी
-
आधार कार्ड
-
लाभार्थी महिला का पासपोर्ट साइज फोटो
-
निवासी प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध नहीं है तो 15 साल पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी मान्य)
-
विदेश में जन्मी महिलाओं के लिए पति का राशन कार्ड/वोटर आईडी/जन्म प्रमाणपत्र/डोमिसाइल सर्टिफिकेट
-
आय प्रमाणपत्र (पीले/नारंगी राशन कार्ड धारकों को छूट, सफेद राशन कार्ड वालों के लिए अनिवार्य)
-
विवाह प्रमाणपत्र (यदि नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है और हाल ही में विवाह हुआ है तो पति का राशन कार्ड आय प्रमाण के रूप में मान्य होगा)
-
आधार लिंक्ड बैंक खाता विवरण
-
शपथ पत्र (Affirmation Letter)
योजना के लिए कौन लोग हैं पात्र:
-
आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए
-
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
-
आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
-
आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य
-
अनुबंधित कर्मचारी, आउटसोर्स वॉलंटरी वर्कर्स (2.5 लाख तक आय वाले) भी पात्र
-
आवेदिका विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता/निर्धन महिला या अविवाहित महिला हो सकती है.
