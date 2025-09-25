Ladki Bahin Yojana ladakibahin.maharashtra.gov.in: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने योजना के सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) की समयसीमा तय कर दी है। यदि दो महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता बंद हो सकती है।

Ladki Bahin Yojana eKYC क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

जुलाई 2024 में शुरू की गई लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वाली जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की मदद देना है। लेकिन हाल ही में हुई ऑडिट में यह सामने आया कि 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, योजना का फायदा उठा रहे थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है।