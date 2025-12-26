UGC NET Admit Card 2025
Focus
Quick Links

भारत में किस प्रधानमंत्री को ‘मिस्टर क्लीन’ के नाम से जाना जाता है, यहां पढ़ें

By Kishan Kumar
Dec 26, 2025, 13:52 IST

देश में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण पद है, जो कि सरकार का मुखिया होता है। भारत में अभी तक कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं। इनमें से एक प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे हैं, जिन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता है और यह नाम मिस्टर क्लीन है। कौन हैं यह प्रधानमंत्री, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

Add as a preferred source on Google
Join us
किस पीएम को कहा जाता है मिस्टर क्लीन
किस पीएम को कहा जाता है मिस्टर क्लीन

भारत में यदि लोकतांत्रिक ढांचा उठाकर देखें, तो प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य चेहरा होता है, जिसे सरकार का मुखिया भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75, 77 और 78 में पीएम पद, शपथ व कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। देश में अभी तक कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं।

इस कड़ी में सभी प्रधानमंत्रियों को उनकी अलग-अलग विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे हैं, जिन्हें मिस्टर क्लीन नाम से भी जाना जाता था। कौन हैं यह प्रधानमंत्री और क्या है इस उपनाम की वजह, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है मिस्टर क्लीन

आपको बता दें कि भारत में 7वें प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह को मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है। 

क्यों कहा जाता है मिस्टर क्लीन

पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह मिस्टर क्लीन कहे जाने के पीछे उनकी ईमानदार छवि, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके प्रयास और राजनीति में उनकी शुचिता के लिए उन्हें मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया अभियान

भारत में जब प्रधानमंत्री के पद राजीव गांधी थे, तो उन्होंने वीपी सिंह को वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी। इस दौरान सिंह द्वारा देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ कर चोरी की जांच शुरू करवाई गई। साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय को मजबूत किया। इससे सामाज में उनकी एक अलग छवि बनी।

जब दे दिया था इस्तीफा

वीपी सिंह भारत में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बोफोर्स तोप सौदे में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। हालांकि, सरकार का दबाव महसूस होने के कारण उन्होंने नैतिक आधार पर पद और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे उनकी एक ईमानदरा नेता के रूप में छवि बनी।

जब जनता ने दिया ‘राजा नहीं फकीर है’ का नारा

इस्तीफे के बाद वीपी सिंह ने देशभर में रैलियां की। इस दौरान जनता ने उन्हें मिस्टर क्लीन की उपाधि दी। साथ ही, ‘राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है’ का नारा दिया। वह वास्तव में मांडा के राजा थे, लेकिन भूदान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी अधिकांश जमीन पैतृक जमीन दान कर दी थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे

वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने 1980 से 1982 तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने डकैतों के खिलाफ अभियान चलाया था। वह खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका मूल जिला बलिया था। वहीं, 1989 से 1990 तक वह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःभारत में किस केंद्रीय मंत्री को कहा जाता है ‘बाबूजी’, जानें नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News