Lado Lakshmi Yojana Haryana: अकाउंट में ₹2,100 की पहली किस्त नहीं आये तो करें यह काम, ऐसे चेक करें स्टेटस

Haryana Lado Lakshmi Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को जारी की गई, जिससे लगभग 20,500 महिलाओं को लाभ मिला। क्यों शुरू की गयी योजना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकें। इस योजना की निगरानी सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है। Lado Lakshmi Yojana हाई लाइट्स

योजना का नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लांच वर्ष 2025 लाभ राशि ₹2,100 प्रति माह पहली किस्त जारी 1 नवंबर 2025 लाभार्थी संख्या (पहला फेज) 20,500 महिलाएं कुल बजट ₹5,000 करोड़ न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष लागू विभाग SEWA विभाग, हरियाणा आवेदन माध्यम मोबाइल ऐप, पोर्टल (जल्द), या ऑफलाइन केंद्रों के माध्यम से कौन कर सकता है आवेदन (Eligibility Criteria) आयु सीमा: महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। निवास अवधि: आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी हो या उसकी शादी किसी हरियाणा निवासी से हुई हो। आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रारंभिक चरण के लिए)। लक्षित समूह: योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल की स्थिति वर्तमान (नवंबर 2025) में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल विकासाधीन है।

हालांकि, आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची की जानकारी SEWA पोर्टल और “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।

मोबाइल ऐप डाउनलोड: Google Play Store से “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” ऐप डाउनलोड करें, और नीचे दिए गए ऑप्शन चुने। रजिस्ट्रेशन

आवेदन की स्थिति (Status Check)

लाभार्थी सूची देखना

e-KYC प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Online Application Process) Google Play Store से “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” ऐप डाउनलोड करें। आधार नंबर और मोबाइल OTP के माध्यम से पंजीकरण करें। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड

पहचान प्रमाण

निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

आय प्रमाण पत्र



eKYC प्रक्रिया पूरी करें (आधार वेरिफिकेशन के साथ)। आवेदन सबमिट करें और Application Reference Number सुरक्षित रखें। कैसे करें ऑफलाइन आवेदन:

यदि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो साइबर कैफे या CSC केंद्रों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वहां केंद्र सहायक दस्तावेज़ों को स्कैन कर डिजिटल रूप में अपलोड करते हैं।