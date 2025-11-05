Lado Lakshmi Yojana Haryana: अकाउंट में ₹2,100 की पहली किस्त नहीं आये तो करें यह काम, ऐसे चेक करें स्टेटस

UP Board Exam Date 2026 Released
By Bagesh Yadav
Nov 5, 2025, 16:23 IST

Lado Lakshmi Yojana Haryana Check Status: हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त ₹2,100 जारी की है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो चिंता न करें। आप SEWA पोर्टल या “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” मोबाइल ऐप से आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए eKYC पूरी करें, आधार और मोबाइल OTP से वेरिफाई करें।

Haryana Lado Lakshmi Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को जारी की गई, जिससे लगभग 20,500 महिलाओं को लाभ मिला।

क्यों शुरू की गयी योजना:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकें। इस योजना की निगरानी सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है।

Lado Lakshmi Yojana हाई लाइट्स 

योजना का नाम

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

लांच

वर्ष 2025

लाभ राशि

₹2,100 प्रति माह

पहली किस्त जारी

1 नवंबर 2025

लाभार्थी संख्या (पहला फेज)

20,500 महिलाएं

कुल बजट

₹5,000 करोड़

न्यूनतम आयु सीमा

23 वर्ष 

लागू विभाग

SEWA विभाग, हरियाणा

आवेदन माध्यम

मोबाइल ऐप, पोर्टल (जल्द), या ऑफलाइन केंद्रों के माध्यम से

कौन कर सकता है आवेदन  (Eligibility Criteria)

  1. आयु सीमा: महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

  2. निवास अवधि: आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी हो या उसकी शादी किसी हरियाणा निवासी से हुई हो।

  3. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रारंभिक चरण के लिए)।

  4. लक्षित समूह: योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए है।

ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल की स्थिति

वर्तमान (नवंबर 2025) में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल विकासाधीन है।
 हालांकि, आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची की जानकारी SEWA पोर्टल और “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।

मोबाइल ऐप डाउनलोड: Google Play Store से “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” ऐप डाउनलोड करें, और नीचे दिए गए ऑप्शन चुने।

  • रजिस्ट्रेशन

  • आवेदन की स्थिति (Status Check)

  • लाभार्थी सूची देखना

  • e-KYC प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Online Application Process)

  1. Google Play Store से “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” ऐप डाउनलोड करें।

  2. आधार नंबर और मोबाइल OTP के माध्यम से पंजीकरण करें।

  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:

    • आधार कार्ड

    • पहचान प्रमाण

    • निवास प्रमाण पत्र

    • बैंक खाता विवरण

    • आय प्रमाण पत्र

  4. eKYC प्रक्रिया पूरी करें (आधार वेरिफिकेशन के साथ)।

  5. आवेदन सबमिट करें और Application Reference Number सुरक्षित रखें।

कैसे करें ऑफलाइन आवेदन:

यदि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो साइबर कैफे या CSC केंद्रों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वहां केंद्र सहायक दस्तावेज़ों को स्कैन कर डिजिटल रूप में अपलोड करते हैं।

Lado Lakshmi Yojana Haryana Check Status eKYC और वेरिफिकेशन प्रोसेस:

  • eKYC करना अनिवार्य है ताकि पहचान और दस्तावेज़ों की पुष्टि हो सके।

  • eKYC के लिए आधार नंबर और मोबाइल OTP की आवश्यकता होती है।

  • आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र (PPP) की भी जरूरत हो सकती है।

  • सफल eKYC के बाद आवेदन की समीक्षा सरकार द्वारा की जाएगी और स्वीकृति मिलने पर लाभ राशि जारी की जाएगी।

अपने आवेदन का स्टेटस कैसे देखें (Status Check / Tracking)

  • “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” ऐप या SEWA पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन स्थिति देखें।

  • स्थिति होगी – स्वीकृत (Accepted), लंबित (Pending), या अस्वीकृत (Rejected)।

  • ऑफलाइन आवेदन करने वालों को केंद्र से मिलने वाली रसीद (Receipt) सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि भविष्य में ट्रैक किया जा सके।

आवेदन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी (Documents Required)

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र (कम से कम 15 वर्ष हरियाणा में निवास)

  • आय प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • मोबाइल नंबर

हेल्पलाइन और पोर्टल जानकारी

  • ऑफिशियल पोर्टल: विकासाधीन (जल्द लॉन्च होगा)

  • वर्तमान अपडेट स्रोत: SEWA पोर्टल और मोबाइल ऐप

  • हेल्पलाइन नंबर: पोर्टल लॉन्च होने के बाद जारी किए जाएंगे

अकाउंट में पैसे नहीं आये तो क्या करें:

अगर लाडो लक्ष्मी योजना की ₹2,100 राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो पहले SEWA पोर्टल या मोबाइल ऐप से आवेदन का स्टेटस चेक करें। यदि आवेदन स्वीकृत है पर राशि नहीं मिली, तो नजदीकी सेतु केंद्र या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज करें और eKYC की स्थिति जांचें।

“दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। 

