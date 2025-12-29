ऑनलाइन PAN को Aadhaar से कैसे करें लिंक और कैसे चेक करें लिंकिंग स्टेटस? ये है डायरेक्ट लिंक

PAN और Aadhaar को लिंक करना अब ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य हो चुका है। अगर आपका PAN-Aadhaar लिंक नहीं है, तो आपका PAN “Inoperative” हो सकता है, जिससे ITR फाइलिंग, रिफंड और कई वित्तीय काम अटक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि PAN-Aadhaar लिंक करना और उसका स्टेटस चेक करना, दोनों काम Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट से ही किए जा सकते हैं। क्यों जरुरी है आधार लिंकिंग: PAN-Aadhaar लिंक करना अधिकतर व्यक्तिगत PAN धारकों के लिए जरूरी है

लिंक नहीं होने पर PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है

कुछ श्रेणियों को छूट है, जैसे: कुछ NRI, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी

लिंकिंग और स्टेटस चेक दोनों काम सिर्फ www.incometax.gov.in पर होते हैं

लेट लिंकिंग पर ₹1,000 तक का शुल्क लग सकता है. ऑनलाइन PAN को Aadhaar से लिंक कैसे करें? स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं Income Tax e-Filing पोर्टल खोलें:

www.incometax.gov.in

होम पेज पर Quick Links सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। स्टेप 2: PAN और Aadhaar डिटेल भरें PAN नंबर दर्ज करें

Aadhaar नंबर दर्ज करें

Aadhaar के अनुसार नाम भरें (अगर मांगा जाए)

यह कन्फर्म करें कि आपका Aadhaar वैध (Valid) है. स्टेप 3: लेट फीस भरें (अगर लागू हो) अगर लिंकिंग की डेडलाइन निकल चुकी है, तो पोर्टल आपको फीस भुगतान के लिए e-Pay Tax पर रीडायरेक्ट करेगा। Assessment Year (जैसा पोर्टल बताए) Minor Head: 500 - Other Receipts फीस (आमतौर पर ₹1,000) पहले से भरी होती है. भुगतान UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करें। स्टेप 4: पेमेंट के बाद लिंकिंग सबमिट करें दोबारा Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर जाएं PAN और Aadhaar फिर से डालें Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि PAN-Aadhaar लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। Aadhaar वेरिफिकेशन UIDAI से होता है। आमतौर पर 7 से 30 दिनों में PAN operative हो जाता है।