ऑनलाइन PAN को Aadhaar से कैसे करें लिंक और कैसे चेक करें लिंकिंग स्टेटस? ये है डायरेक्ट लिंक

PAN और Aadhaar को लिंक करना अब ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य हो चुका है। अगर आपका PAN-Aadhaar लिंक नहीं है, तो आपका PAN “Inoperative” हो सकता है, जिससे ITR फाइलिंग, रिफंड और कई वित्तीय काम अटक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि PAN-Aadhaar लिंक करना और उसका स्टेटस चेक करना, दोनों काम Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट से ही किए जा सकते हैं।
क्यों जरुरी है आधार लिंकिंग:
PAN-Aadhaar लिंक करना अधिकतर व्यक्तिगत PAN धारकों के लिए जरूरी है
लिंक नहीं होने पर PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है
कुछ श्रेणियों को छूट है, जैसे: कुछ NRI, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी
लिंकिंग और स्टेटस चेक दोनों काम सिर्फ www.incometax.gov.in पर होते हैं
लेट लिंकिंग पर ₹1,000 तक का शुल्क लग सकता है.
ऑनलाइन PAN को Aadhaar से लिंक कैसे करें?
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
Income Tax e-Filing पोर्टल खोलें:
www.incometax.gov.in
होम पेज पर Quick Links सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
स्टेप 2: PAN और Aadhaar डिटेल भरें
PAN नंबर दर्ज करें
Aadhaar नंबर दर्ज करें
Aadhaar के अनुसार नाम भरें (अगर मांगा जाए)
यह कन्फर्म करें कि आपका Aadhaar वैध (Valid) है.
स्टेप 3: लेट फीस भरें (अगर लागू हो)
अगर लिंकिंग की डेडलाइन निकल चुकी है, तो पोर्टल आपको फीस भुगतान के लिए e-Pay Tax पर रीडायरेक्ट करेगा।
Assessment Year (जैसा पोर्टल बताए)
Minor Head: 500 - Other Receipts
फीस (आमतौर पर ₹1,000) पहले से भरी होती है.
भुगतान UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करें।
स्टेप 4: पेमेंट के बाद लिंकिंग सबमिट करें
दोबारा Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर जाएं
PAN और Aadhaar फिर से डालें
Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें
स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि PAN-Aadhaar लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है।
Aadhaar वेरिफिकेशन UIDAI से होता है। आमतौर पर 7 से 30 दिनों में PAN operative हो जाता है।
PAN–Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
बिना लॉगिन (Quick तरीका)
www.incometax.gov.in खोलें
Quick Links में “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें.
PAN और Aadhaar नंबर डालें
View Status पर क्लिक करें
लॉगिन के बाद (Detailed तरीका)
PAN, पासवर्ड और OTP से लॉगिन करें
Profile / Profile Settings में जाएं
Aadhaar Status सेक्शन में लिंक की स्थिति दिखेगी
ऑफलाइन और SMS ऑप्शन
PAN सेवा केंद्र से
NSDL या UTIITSL PAN सेंटर पर जाकर PAN-Aadhaar लिंकिंग का फॉर्म जमा कर सकते हैं।
(यहां सर्विस चार्ज लग सकता है)
SMS से (जहां सुविधा उपलब्ध हो)
कुछ मामलों में इस फॉर्मेट में SMS भेजा जा सकता है:
UIDPAN <Aadhaar Number> <PAN Number> निर्धारित मोबाइल नंबर पर
जरूरी जानकारी और छूट:
PAN-Aadhaar लिंक न होने की स्थिति में आपका PAN Inoperative हो सकता है। ऐसे में आप Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, पहले से फाइल किए गए रिटर्न का रिफंड अटक सकता है, और बैंकिंग व अन्य वित्तीय लेनदेन पर ज्यादा TDS/TCS काटा जा सकता है। इसके अलावा कई जगह PAN की वैधता से जुड़े काम भी प्रभावित होते हैं, इसलिए समय पर PAN-Aadhaar लिंक करना बेहद जरूरी है।
PAN-Aadhaar लिंकिंग एक बार की जरूरी प्रक्रिया है, जिसे समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। इससे न केवल आपका PAN एक्टिव रहता है, बल्कि टैक्स से जुड़े सभी काम आसानी से हो पाते हैं।
