8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को मंज़ूरी दे दी गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नज़र इस बात पर है कि उनकी सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में कितना इज़ाफ़ा होगा। इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। जिसे लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर खास ध्यान लगाए हुए हैं।
हालांकि आयोग को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी, नया पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन फॉर्मूला आयोग की रिपोर्ट आने और कैबिनेट की अंतिम मंज़ूरी के बाद ही तय होंगे।
8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू:
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और इसके Terms of Reference भी मंज़ूर कर दिए गए हैं। संसदीय जवाबों और पुराने पैटर्न को देखें तो संशोधित वेतन की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है।
अगर व्यावहारिक रूप से लागू करने में 2027 तक देरी होती है, तब भी 1 जनवरी 2026 से एरियर (बकाया) मिलने की पूरी संभावना है।
किन्हें मिलेगा लाभ?
-
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी (रेलवे, रक्षा, डाक, मंत्रालय आदि)
-
करीब 65–70 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी
-
इसमें सिविलियन और सशस्त्र बलों दोनों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की जाएगी।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव?
विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर 30% से 34% तक औसत बढ़ोतरी हो सकती है (बेसिक + DA रीसेट प्रभाव)। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में 80% से 150% तक की बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये केवल संभावित परिदृश्य (Scenario-based) हैं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं।
|
विवरण
|
गणना (फिटमेंट फैक्टर 1.8)
|
गणना (फिटमेंट फैक्टर 2.57)
|
लेवल-1 की बेसिक सैलरी
|
₹18,000
|
₹18,000
|
फिटमेंट फैक्टर
|
1.8
|
2.57
|
नई बेसिक सैलरी
|
लगभग ₹32,400 (₹18,000 x 1.8)
|
₹46,000 से ज़्यादा (₹18,000 x 2.57 = ₹46,260)
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक (Multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक तय की जाती है। बताते चले कि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था।
8वें वेतन आयोग के लिए अनुमानित फिटमेंट फैक्टर:
-
1.83 से 2.46 के बीच चर्चा
-
अधिक यथार्थवादी अनुमान: 1.92 से 2.08
उदाहरण:
अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹30,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो
नई बेसिक सैलरी = ₹30,000 × 2.0 = ₹60,000
अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा तय नहीं हुआ है।
कितना बढ़ेगा DA, भत्ते और पेंशन
8वें वेतन आयोग के लागू होते ही मौजूदा महंगाई भत्ता (DA), जो अभी लगभग 50–55% है, शून्य (0%) कर दिया जाएगा।
इसके बाद नया DA फिर से 0% से शुरू होकर महंगाई के अनुसार बढ़ेगा।
HRA, TA और अन्य भत्ते नई बेसिक सैलरी पर दोबारा तय होंगे, जिससे इन-हैंड सैलरी और बढ़ेगी।
पेंशनभोगियों की पेंशन भी नई पे स्ट्रक्चर के अनुसार संशोधित होगी, आमतौर पर अंतिम बेसिक का 50% आधार माना जाता है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी बातें
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह जानना ज़रूरी है कि भले ही वेतन आयोग को मंज़ूरी मिल चुकी है, लेकिन अंतिम सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों की दरों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मीडिया में आ रहे “सैलरी दोगुनी या तिगुनी” जैसे दावे केवल अनुमान और संभावनाएँ हैं, इन्हें सरकारी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही, यदि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में तय तारीख से देरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलने की पूरी संभावना है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation