देश को मिलेंगी 2 नई एयरलाइंस, सरकार ने दी मंज़ूरी, कौन है मालिक और क्या है नाम? जानें यहाँ

भारत के एविएशन सेक्टर में अब एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार IndiGo और Air India Group के दबदबे वाले डुओपॉली मॉडल को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अल हिंद एयर (Al Hind Air), फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) और शंख एयर (Shankh Air) को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से No Objection Certificate (NOC) मिल चुका है। यह घोषणा दिसंबर 2025 के अंत में हुई, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और हालिया परिचालन बाधाओं से सबक लेना है। बताते चलें कि शंख एयर को सरकार की ओर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है. मौजूदा डुओपॉली को मिलेगी चुनौती: फिलहाल घरेलू विमानन बाजार में IndiGo की हिस्सेदारी करीब 64–65% है, जबकि Air India Group लगभग 27% बाजार पर काबिज है। यानी कुल मिलाकर 90% से अधिक ट्रैफिक सिर्फ दो कंपनियों के पास है। इससे Akasa Air और SpiceJet जैसी एयरलाइंस के लिए विस्तार की गुंजाइश सीमित हो जाती है।

भारत का एविएशन सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2030 तक घरेलू यात्रियों की संख्या 300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ऐसे में सरकार नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। Over the last one week, pleased to have met teams from new airlines aspiring to take wings in Indian skies—Shankh Air, Al Hind Air and FlyExpress.



While Shankh Air has already got the NOC from Ministry, Al Hind Air and FlyExpress have received their NOCs in this week.



It has… pic.twitter.com/oLWXqBfSFU — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 23, 2025 नई एयरलाइंस की प्रोफाइल ये तीनों नई एयरलाइंस रीजनल और अंडरसर्व्ड रूट्स पर फोकस करेंगी और छोटे बेड़े के साथ तेजी से ऑपरेशन शुरू करने की योजना है। Al Hind Air: केरल स्थित Alhind Group द्वारा प्रमोटेड, शुरुआती तौर पर 2–3 ATR-72 विमानों के साथ कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे दक्षिण भारत के शहरों पर फोकस।

FlyExpress: दिल्ली आधारित कंपनी, फिलहाल बेड़े और रूट्स को लेकर सीमित जानकारी, लेकिन घरेलू नेटवर्क पर नजर।

Shankh Air: उत्तर प्रदेश की Shankh Aviation द्वारा प्रमोटेड, शुरुआत में Boeing 737-800NG, आगे चलकर 20–25 विमानों तक विस्तार। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर से मेट्रो शहरों को जोड़ने की योजना।