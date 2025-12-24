CAT Result 2025 OUT, Link to Check
देश को मिलेंगी 2 नई एयरलाइंस, सरकार ने दी मंज़ूरी, कौन है मालिक और क्या है नाम? जानें यहाँ

By Bagesh Yadav
Dec 24, 2025, 17:17 IST

भारत के एविएशन सेक्टर को 2 नई एयरलाइंस मिलने जा रही हैं। सरकार ने Al Hind Air (Alhind Group, केरल) और FlyExpress (दिल्ली आधारित कंपनी) को मंज़ूरी दी है। ये दोनों एयरलाइंस 2026 से उड़ान शुरू कर सकती हैं और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करेंगी।

भारत के एविएशन सेक्टर में अब एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार IndiGo और Air India Group के दबदबे वाले डुओपॉली मॉडल को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अल हिंद एयर (Al Hind Air), फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) और शंख एयर (Shankh Air) को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से No Objection Certificate (NOC) मिल चुका है। यह घोषणा दिसंबर 2025 के अंत में हुई, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और हालिया परिचालन बाधाओं से सबक लेना है। बताते चलें कि शंख एयर को सरकार की ओर से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है.

मौजूदा डुओपॉली को मिलेगी चुनौती:

फिलहाल घरेलू विमानन बाजार में IndiGo की हिस्सेदारी करीब 64–65% है, जबकि Air India Group लगभग 27% बाजार पर काबिज है। यानी कुल मिलाकर 90% से अधिक ट्रैफिक सिर्फ दो कंपनियों के पास है। इससे Akasa Air और SpiceJet जैसी एयरलाइंस के लिए विस्तार की गुंजाइश सीमित हो जाती है।

भारत का एविएशन सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2030 तक घरेलू यात्रियों की संख्या 300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ऐसे में सरकार नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है।

नई एयरलाइंस की प्रोफाइल

ये तीनों नई एयरलाइंस रीजनल और अंडरसर्व्ड रूट्स पर फोकस करेंगी और छोटे बेड़े के साथ तेजी से ऑपरेशन शुरू करने की योजना है।

  • Al Hind Air: केरल स्थित Alhind Group द्वारा प्रमोटेड, शुरुआती तौर पर 2–3 ATR-72 विमानों के साथ कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे दक्षिण भारत के शहरों पर फोकस।

  • FlyExpress: दिल्ली आधारित कंपनी, फिलहाल बेड़े और रूट्स को लेकर सीमित जानकारी, लेकिन घरेलू नेटवर्क पर नजर।

  • Shankh Air: उत्तर प्रदेश की Shankh Aviation द्वारा प्रमोटेड, शुरुआत में Boeing 737-800NG, आगे चलकर 20–25 विमानों तक विस्तार। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर से मेट्रो शहरों को जोड़ने की योजना।

लॉन्च टाइमलाइन

तीनों एयरलाइंस 2026 में उड़ान भरने की तैयारी में हैं। Shankh Air का लक्ष्य 2026 की पहली तिमाही में ऑपरेशन शुरू करना है, बशर्ते DGCA से Air Operator Certificate (AOC) मिल जाए। Al Hind Air और FlyExpress को अब AOC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अल हिंद पहले 2025 में शुरुआत चाहता था, लेकिन अब लॉन्च 2026 तक टल गया है। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने समयबद्ध मंजूरी का भरोसा दिया है।

रीजनल कनेक्टिविटी होगी मजबूत:

इन नई एयरलाइंस के आने से UDAN योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, किराए में प्रतिस्पर्धा आएगी और डुओपॉली से जुड़े जोखिम कम होंगे, जो हाल ही में IndiGo की बड़े पैमाने पर हुई उड़ान रद्दीकरण से उजागर हुए थे। 

भले ही भारत में पहले से 9 एयरलाइंस मौजूद हैं, लेकिन ये नए खिलाड़ी संकेत देते हैं कि सरकार तेजी से बढ़ते एविएशन बाजार में क्षमता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ाने के मूड में है।

