Current Affairs One Liners 24 Dec 2025: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है?

Current Affairs One-Liners: 24 Dec 2025 यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025, ‘अंजदीप’ और वैभव सूर्यवंशी आदि से संबंधित विषय शामिल हैं।

पुरुषों की लिस्ट A क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए है- वैभव सूर्यवंशी

भारतीय सेना ने एआई-आधारित और सॉफ्टवेयर-चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ MoU साइन किया हैं- एनएसयूटी

स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट ‘अंजदीप’ का निर्माण किसके द्वारा किया गया है- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता

हाल ही में भारतीय जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन के हांगझोऊ में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फ़ाइनल्स 2025 में कौन सा पदक जीता- कांस्य पदक