CAT 2025 Result 2025: IIM CAT का स्कोरकार्ड आज होगा जारी, iimcat.ac.in से करें Download

CAT 2025 Exam Result: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड आज, 24 दिसंबर 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 के रिजल्ट जारी करेगा। IIM ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर CAT 2025 के रिजल्ट आज शाम 6 बजे तक घोषित होने की संभावना है।

CAT 2025: एग्जाम और रिजल्ट की जानकारी

इस साल CAT एग्जाम 30 नवंबर 2025 को देशभर के 170 शहरों में आयोजित की गई थी। लगभग 2.58 लाख छात्रों ने इस प्रतिष्ठित मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लिया था। अब छात्र अपनी मेहनत का फल iimcat.ac.in पर देख सकेंगे।

CAT 2025 की डेट्स और जानकारी

सभी छात्र CAT 2025 से जुड़ी सभी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।

इवेंट डेट और जानकारी CAT 2025 एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025 फाइनल आंसर-की जारी 17 दिसंबर 2025 रिजल्ट की डेट 24 दिसंबर 2025 रिजल्ट का टाइम शाम 6:00 बजे स्कोरकार्ड की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले IIM CAT की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं। होमपेज पर 'CAT 2025 Scorecard Download' या 'Login' लिंक पर क्लिक करें। अपनी User ID और Password फील करें। फिर, लॉगिन करने के बाद 'Scorecard' टैब पर क्लिक करें। उसके बाद PDF फॉर्मेट में रिजल्ट को डाउनलोड कर लें।

IIM Kozhikode is releasing the CAT 2025 Results today, December 24, 2025.