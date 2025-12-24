UP School Holiday: Bihar School Closed बच्चों के लिए खुशखबरी, आज से 7 दिनों की छुट्टी

UP Bihar School Closed: उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। घने कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारियों (DM) ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। क्रिसमस (25 दिसंबर) और शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) के जुड़ जाने से यह छुट्टी अब 7 दिनों से भी अधिक लंबी हो गई है।

मौसम के गिरते टेंपरेचर को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के ज‍िला प्रशासनों ने बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। घने कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। साथ ही, बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों की सेहत पर भी काफी असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार ने कई जगहों पर 7 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जो आज से लागू होगी।

अब उत्‍तर प्रदेश और ब‍िहार के कई जि‍लों में नए साल में स्‍कूल खुलेंगे। क्रिसमस (25 दिसंबर) और विंटर विकेशन के जुड़ जाने से यह छुट्टी अब 7 दिनों से भी अधिक लंबी हो गई है। संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का यह आदेश सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड सभी पर लागु होगा।