CAT Result 2025
Focus
Quick Links

UGC NET Exam Centre 2025 List: Know State-wise Test Cities with Codes

By Meenu Solanki
Dec 24, 2025, 14:11 IST

NTA is all set to conduct the UGC NET December 2025 exam from December 31 to January 7 in two shifts at various exam centres spread across the country. Candidates must check their allotted UGC NET exam centre on the admit card and report at least an hour before the exam begins. Scroll on to know the complete UGC NET exam centre list and shift timings.

Add as a preferred source on Google
Join us
UGC NET December 2025 Exam Centre List with Test City Code
UGC NET December 2025 Exam Centre List with Test City Code

UGC NET Exam Centres List: The National Testing Agency (NTA) will conduct the UGC NET exam from December 31 to January 7, 2026. The exam will be held in two shifts each day at designated centres across the country. The list of exam centres has been published in the official notification. Candidates appearing for the UGC NET December 2025 exam must check their allotted exam centre details on their UGC NET admit card. It is mandatory to reach the designated exam centre by the reporting time; failing to do so will result in the cancellation of candidature. In this article, we have provided the complete list of UGC NET Exam Centres 2025 for your reference.

UGC NET Exam Centres 2025

The National Testing Agency conducts the UGC NET exam twice a year to determine candidates’ eligibility for Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) positions in Indian universities and colleges. To conduct the exam smoothly across the country, NTA set up several test centres all over the country. If you are appearing for the exam, it is recommended to reach your designated exam centre at least an hour before the reporting time. The exam will be conducted in two shifts — the morning shift from 9:00 AM to 12:00 PM and the afternoon shift from 3:00 PM to 6:00 PM.

UGC NET Exam Centres List

If you’re planning to appear for the next UGC NET exam cycle, it’s important to check the list of available UGC NET Exam Centres and select your preferred city while filling out the application form.

State

City

City Code

Andaman Nicobar

Port Blair

AN01

Andhra Pradesh

Anantapur

AP01

Andhra Pradesh

Bhimavaram

AP03

Andhra Pradesh

Chittoor

AP05

Andhra Pradesh

Eluru

AP06

Andhra Pradesh

Guntur

AP07

Andhra Pradesh

Kadapa

AP08

Andhra Pradesh

Kakinada

AP09

Andhra Pradesh

Kurnool

AP10

Andhra Pradesh

Machilipatnam

AP27

Andhra Pradesh

Nandyal

AP29

Andhra Pradesh

Narasaraopet

AP20

Andhra Pradesh

Nellore

AP11

Andhra Pradesh

Ongole

AP12

Andhra Pradesh

Proddatur

AP21

Andhra Pradesh

Rajahmundry

AP13

Andhra Pradesh

Srikakulam

AP14

Andhra Pradesh

Surampalem

AP23

Andhra Pradesh

Tadepalligudem

AP30

Andhra Pradesh

Tirupathi

AP16

Andhra Pradesh

Vijayawada

AP17

Andhra Pradesh

Visakhapatnam

AP18

Andhra Pradesh

Vizianagaram

AP19

Arunachal Pradesh

Naharlagun

AL01

Assam

Dibrugarh

AM06

Assam

Guwahati

AM02

Assam

Jorhat

AM03

Assam

Silchar

AM04

Assam

Tezpur

AM05

Bihar

Arrah

BR09

Bihar

Aurangabad (Bihar)

BR01

Bihar

Bhagalpur

BR02

Bihar

Bihar Sharif

BR38

Bihar

Darbhanga

BR04

Bihar

Gaya

BR05

Bihar

Muzaffarpur

BR06

Bihar

Patna

BR07

Bihar

Purnea

BR08

Bihar

Rohtas

BR41

Bihar

Samastipur

BR12

Chandigarh

Chandigarh /Sahibzada Ajit Singh Nagar

CH01

Chhattisgarh

Ambikapur

CG13

Chhattisgarh

Bhilai Nagar

CG11

Chhattisgarh

Bilaspur (Ch)

CG02

Chhattisgarh

Durg

CG12

Chhattisgarh

Jagdalpur

CG04

Chhattisgarh

Raipur

CG03

Dadra & Nagar Haveli

Silvassa

DN01

Delhi

New Delhi

DL01

Diu

Diu

DD02

Goa

Panaji / Mapusa

GO03

Gujrat

Ahmedabad

GJ01

Gujrat

Anand

GJ02

Gujrat

Bhuj

GJ33

Gujrat

Gandhinagar

GJ32

Gujrat

Himatnagar

GJ14

Gujrat

Jamnagar

GJ06

Gujrat

Junagadh

GJ07

Gujrat

Mehsana

GJ31

Gujrat

Rajkot

GJ10

Gujrat

Surat

GJ11

Gujrat

Vadodara

GJ12

Gujrat

Vapi

GJ36

Haryana

Ambala

HR01

Haryana

Faridabad

HR03

Haryana

Gurugram

HR02

Haryana

Hisar

HR10

Himachal Pradesh

Bilaspur (Himachal Pradesh)

HP13

Himachal Pradesh

Hamirpur (Himachal Pradesh)

HP03

Himachal Pradesh

Kangra

HP16

Himachal Pradesh

Kullu

HP10

Himachal Pradesh

Mandi

HP08

Himachal Pradesh

Shimla

HP06

Himachal Pradesh

Una

HP09

Jammu & Kashmir

Jammu

JK02

Jammu & Kashmir

Pulwama

JK06

Jammu & Kashmir

Samba

JK11

Jammu & Kashmir

Srinagar (J & K)

JK04

Jharkhand

Bokaro

JH01

Jharkhand

Dhanbad

JH02

Jharkhand

Hazaribagh

JH05

Jharkhand

Jamshedpur

JH03

Jharkhand

Ramgarh

JH15

Jharkhand

Ranchi

JH04

Karnataka

Ballari (Bellary)

KK01

Karnataka

Belagavi (Belgaum)

KK02

Karnataka

Bengaluru

KK04

Karnataka

Chikkamagaluru

KK23

Karnataka

Davanagere

KK06

Karnataka

Dharwad

KK10

Karnataka

Hassan

KK09

Karnataka

Hubballi (Hubli)

KK27

Karnataka

Kalaburagi (Gulbarga)

KK08

Karnataka

Mangaluru (Mangalore)

KK12

Karnataka

Mysuru (Mysore)

KK14

Karnataka

Shivamogga (Shimoga)

KK15

Karnataka

Tumakuru

KK16

Karnataka

Udupi

KK38

Kerala

Alappuzha

KL22

Kerala

Chengannur

KL23

Kerala

Ernakulam

KL24

Kerala

Idukki

KL05

Kerala

Kannur

KL07

Kerala

Kasaragod

KL08

Kerala

Kollam

KL09

Kerala

Kottayam

KL11

Kerala

Kozhikode

KL12

Kerala

Malappuram

KL13

Kerala

Moovattupuzha

KL25

Kerala

Palakkad

KL15

Kerala

Pathanamthitta

KL16

Kerala

Piyyannur

KL21

Kerala

Thiruvananthapuram

KL17

Kerala

Thrissur

KL18

Kerala

Wayanad

KL19

Ladakh

Kargil

LK01

Lakshadweep

Kavaratti

LD01

Leh Ladhak

Leh

LL01

Madhya Pradesh

Balaghat

MP01

Madhya Pradesh

Bhopal

MP03

Madhya Pradesh

Gwalior

MP06

Madhya Pradesh

Indore

MP07

Madhya Pradesh

Jabalpur

MP08

Madhya Pradesh

Khandwa

MP29

Madhya Pradesh

Sagar

MP12

Madhya Pradesh

Satna

MP13

Madhya Pradesh

Ujjain

MP15

Maharashtra

Ahmednagar

MR01

Maharashtra

Akola

MR02

Maharashtra

Amravati

MR03

Maharashtra

Beed

MR30

Maharashtra

Bhandara

MR31

Maharashtra

Buldhana

MR32

Maharashtra

Chandrapur

MR09

Maharashtra

Chhatrapati Sambhaji Nagar

MR04

Maharashtra

Dhule

MR10

Maharashtra

Gadchiroli

MR40

Maharashtra

Jalgaon

MR13

Maharashtra

Jalna

MR42

Maharashtra

Kolhapur

MR14

Maharashtra

Latur

MR15

Maharashtra

Mumbai/ Navi Mumbai

MR43

Maharashtra

Nagpur

MR17

Maharashtra

Nanded

MR18

Maharashtra

Nashik

MR19

Maharashtra

Parbhani

MR38

Maharashtra

Pune

MR22

Maharashtra

Ratnagiri

MR33

Maharashtra

Sangli

MR25

Maharashtra

Satara

MR26

Maharashtra

Solapur

MR27

Maharashtra

Thane

MR28

Maharashtra

Wardha

MR29

Maharashtra

Yavatmal

MR34

Manipur

Imphal

MN01

Meghalaya

Shillong

MG01

Meghalaya

Tura

MG02

Mizoram

Aizawl

MZ01

Nagaland

Dimapur

NL01

Nagaland

Kohima

NL02

Odisha

Angul

OR10

Odisha

Balangir

OR20

Odisha

Balasore (Baleswar)

OR01

Odisha

Baragarh

OR21

Odisha

Baripada/Mayurbanj

OR12

Odisha

Berhampur-Ganjam

OR03

Odisha

Bhadrak

OR11

Odisha

Bhubaneswar

OR04

Odisha

Cuttack

OR05

Odisha

Dhenkanal

OR06

Odisha

Jagatsinghpur

OR17

Odisha

Jajpur

OR13

Odisha

Jeypore (Odisha)

OR19

Odisha

Kendrapara

OR14

Odisha

Kendujhar (Keonjhar)

OR15

Odisha

Puri

OR16

Odisha

Rayagada

OR26

Odisha

Rourkela

OR08

Odisha

Sambalpur

OR09

Puducherry

Puducherry

PO01

Punjab

Amritsar

PB01

Punjab

Bhatinda

PB02

Punjab

Jalandhar/Phagwara

PB04

Punjab

Ludhiana

PB05

Punjab

Pathankot

PB07

Punjab

Patiala/Fatehgarh Sahib

PB08

Rajasthan

Ajmer

RJ01

Rajasthan

Alwar

RJ02

Rajasthan

Bharatpur

RJ16

Rajasthan

Bhilwara

RJ12

Rajasthan

Bikaner

RJ05

Rajasthan

Dausa

RJ17

Rajasthan

Hanumangarh

RJ23

Rajasthan

Jaipur

RJ06

Rajasthan

Jodhpur

RJ07

Rajasthan

Kota

RJ08

Rajasthan

Sikar

RJ09

Rajasthan

Sriganganagar

RJ10

Rajasthan

Udaipur

RJ11

Sikkim

Gangtok

SM01

Tamil Nadu

Chennai

TN01

Tamil Nadu

Coimbatore

TN02

Tamil Nadu

Cuddalore

TN03

Tamil Nadu

Dharmapuri

TN26

Tamil Nadu

Dindigul

TN27

Tamil Nadu

Erode

TN28

Tamil Nadu

Kanchipuram

TN05

Tamil Nadu

Kanyakumari

TN06

Tamil Nadu

Karur

TN29

Tamil Nadu

Krishnagiri

TN21

Tamil Nadu

Madurai

TN08

Tamil Nadu

Nagercoil

TN24

Tamil Nadu

Namakkal

TN10

Tamil Nadu

Pudukkottai

TN31

Tamil Nadu

Ramanathapuram

TN32

Tamil Nadu

Salem

TN11

Tamil Nadu

Sivaganga

TN33

Tamil Nadu

Thanjavur

TN12

Tamil Nadu

Thoothukudi

TN13

Tamil Nadu

Tiruchirappalli

TN14

Tamil Nadu

Tirunelveli

TN15

Tamil Nadu

Tirupur

TN22

Tamil Nadu

Tiruvallur

TN34

Tamil Nadu

Tiruvannamalai

TN35

Tamil Nadu

Vellore

TN18

Tamil Nadu

Viluppuram

TN23

Tamil Nadu

Virudhunagar

TN20

Telangana

Hyderabad

TL22

Telangana

Jagtial

TL15

Telangana

Karimnagar

TL02

Telangana

Khammam

TL03

Telangana

Kothagudem

TL17

Telangana

Mahabubnagar

TL04

Telangana

Nalgonda

TL05

Telangana

Nizamabad

TL08

Telangana

Siddipet

TL11

Telangana

Suryapet

TL09

Telangana

Warangal

TL07

Tripura

Agartala

TA01

Uttar Pradesh

Agra

UP01

Uttar Pradesh

Akbarpur (Ambedkar Nagar)

UP25

Uttar Pradesh

Aligarh

UP02

Uttar Pradesh

Ayodhya

UP21

Uttar Pradesh

Azamgarh

UP19

Uttar Pradesh

Ballia

UP20

Uttar Pradesh

Bareilly

UP04

Uttar Pradesh

Bulandshahr

UP29

Uttar Pradesh

Chandauli

UP41

Uttar Pradesh

Firozabad

UP22

Uttar Pradesh

Ghaziabad

UP07

Uttar Pradesh

Ghazipur

UP23

Uttar Pradesh

Gorakhpur

UP08

Uttar Pradesh

Jhansi

UP10

Uttar Pradesh

Kanpur

UP11

Uttar Pradesh

Lucknow

UP12

Uttar Pradesh

Mathura

UP13

Uttar Pradesh

Mau

UP35

Uttar Pradesh

Meerut

UP14

Uttar Pradesh

Moradabad

UP15

Uttar Pradesh

Muzaffarnagar

UP16

Uttar Pradesh

Noida / Greater Noida

UP09

Uttar Pradesh

Pratapgarh

UP43

Uttar Pradesh

Prayagraj

UP03

Uttar Pradesh

Rai Bareilly

UP37

Uttar Pradesh

Saharanpur

UP38

Uttar Pradesh

Varanasi

UP18

Uttarakhand

Almora

UK09

Uttarakhand

Dehradun

UK01

Uttarakhand

Haldwani

UK02

Uttarakhand

Pauri Garhwal

UK08

Uttarakhand

Roorkee

UK06

West Bengal

Asansol

WB01

West Bengal

Bankura

WB16

West Bengal

Burdwan (Bardhaman)

WB02

West Bengal

Durgapur

WB04

West Bengal

Hooghly

WB06

West Bengal

Howrah

WB07

West Bengal

Kalyani

WB08

West Bengal

Kolkata

WB10

West Bengal

Murshidabad/Baharampur

WB21

West Bengal

Paschim Medinipur

WB13

West Bengal

Purba Medinipur

WB14

West Bengal

Siliguri

WB11

West Bengal

Suri

WB22

How to Check NTA NET Exam Centre?

NTA notifies the city allotted to each candidate in the advance city intimation slip issued before the admit card release. It can be downloaded from the official website, nta.ac.in.

Also, check:

UGC NET Syllabus UGC NET Previous Year Question Paper
UGC NET Paper 1 Mock Test UGC NET Salary
UGC NET Cut Off 2025 UGC NET Eligibility

UGC NET Exam Date 2026

The UGC NET city intimation slip has been released at ugcnet.ac.in. The admit card for the same will be released anytime soon. Check the complete NTA NET Exam Schedule here.

Events Dates
UGC NET December Notification 7th October
UGC NET December Application Form starts 7th October
Apply Online Last Date 7th November
Last date to pay the fee 7th November
UGC NET City Intimation Slip 2025 10 days before exam date
UGC NET Admit Card 2025 3 to 4 days before exam date
UGC NET Date Sheet 2025-26 31st December 2025, 2nd, 3rd, 5th, 6th and 7th January 2026

Meenu Solanki
Meenu Solanki

Assistant Manager

Meenu Solanki dons many hats – writer, graphic designer, editor, and SEO expert. She has over 6 years of experience in crafting creative yet impactful content for various domains. She specializes in writing informative content and study materials for SSC, banking, teaching, and railway exams. Writing aside, she finds solace in the world of books, exploring nature's beauty, and sipping coffee that fuels her creativity.
... Read More

Latest Stories

Get here latest School, CBSE and Govt Jobs notification and articles in English and Hindi for Sarkari Naukari, Sarkari Result and Exam Preparation. Empower your learning journey with Jagran Josh App - Your trusted guide for exams, career, and knowledge! Download Now

Trending

Popular Searches

Latest Education News