UGC NET Exam Centres List: The National Testing Agency (NTA) will conduct the UGC NET exam from December 31 to January 7, 2026. The exam will be held in two shifts each day at designated centres across the country. The list of exam centres has been published in the official notification. Candidates appearing for the UGC NET December 2025 exam must check their allotted exam centre details on their UGC NET admit card. It is mandatory to reach the designated exam centre by the reporting time; failing to do so will result in the cancellation of candidature. In this article, we have provided the complete list of UGC NET Exam Centres 2025 for your reference.
The National Testing Agency conducts the UGC NET exam twice a year to determine candidates’ eligibility for Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) positions in Indian universities and colleges. To conduct the exam smoothly across the country, NTA set up several test centres all over the country. If you are appearing for the exam, it is recommended to reach your designated exam centre at least an hour before the reporting time. The exam will be conducted in two shifts — the morning shift from 9:00 AM to 12:00 PM and the afternoon shift from 3:00 PM to 6:00 PM.
UGC NET Exam Centres List
If you’re planning to appear for the next UGC NET exam cycle, it’s important to check the list of available UGC NET Exam Centres and select your preferred city while filling out the application form.
State
City
City Code
Andaman Nicobar
Port Blair
AN01
Andhra Pradesh
Anantapur
AP01
Andhra Pradesh
Bhimavaram
AP03
Andhra Pradesh
Chittoor
AP05
Andhra Pradesh
Eluru
AP06
Andhra Pradesh
Guntur
AP07
Andhra Pradesh
Kadapa
AP08
Andhra Pradesh
Kakinada
AP09
Andhra Pradesh
Kurnool
AP10
Andhra Pradesh
Machilipatnam
AP27
Andhra Pradesh
Nandyal
AP29
Andhra Pradesh
Narasaraopet
AP20
Andhra Pradesh
Nellore
AP11
Andhra Pradesh
Ongole
AP12
Andhra Pradesh
Proddatur
AP21
Andhra Pradesh
Rajahmundry
AP13
Andhra Pradesh
Srikakulam
AP14
Andhra Pradesh
Surampalem
AP23
Andhra Pradesh
Tadepalligudem
AP30
Andhra Pradesh
Tirupathi
AP16
Andhra Pradesh
Vijayawada
AP17
Andhra Pradesh
Visakhapatnam
AP18
Andhra Pradesh
Vizianagaram
AP19
Arunachal Pradesh
Naharlagun
AL01
Assam
Dibrugarh
AM06
Assam
Guwahati
AM02
Assam
Jorhat
AM03
Assam
Silchar
AM04
Assam
Tezpur
AM05
Bihar
Arrah
BR09
Bihar
Aurangabad (Bihar)
BR01
Bihar
Bhagalpur
BR02
Bihar
Bihar Sharif
BR38
Bihar
Darbhanga
BR04
Bihar
Gaya
BR05
Bihar
Muzaffarpur
BR06
Bihar
Patna
BR07
Bihar
Purnea
BR08
Bihar
Rohtas
BR41
Bihar
Samastipur
BR12
Chandigarh
Chandigarh /Sahibzada Ajit Singh Nagar
CH01
Chhattisgarh
Ambikapur
CG13
Chhattisgarh
Bhilai Nagar
CG11
Chhattisgarh
Bilaspur (Ch)
CG02
Chhattisgarh
Durg
CG12
Chhattisgarh
Jagdalpur
CG04
Chhattisgarh
Raipur
CG03
Dadra & Nagar Haveli
Silvassa
DN01
Delhi
New Delhi
DL01
Diu
Diu
DD02
Goa
Panaji / Mapusa
GO03
Gujrat
Ahmedabad
GJ01
Gujrat
Anand
GJ02
Gujrat
Bhuj
GJ33
Gujrat
Gandhinagar
GJ32
Gujrat
Himatnagar
GJ14
Gujrat
Jamnagar
GJ06
Gujrat
Junagadh
GJ07
Gujrat
Mehsana
GJ31
Gujrat
Rajkot
GJ10
Gujrat
Surat
GJ11
Gujrat
Vadodara
GJ12
Gujrat
Vapi
GJ36
Haryana
Ambala
HR01
Haryana
Faridabad
HR03
Haryana
Gurugram
HR02
Haryana
Hisar
HR10
Himachal Pradesh
Bilaspur (Himachal Pradesh)
HP13
Himachal Pradesh
Hamirpur (Himachal Pradesh)
HP03
Himachal Pradesh
Kangra
HP16
Himachal Pradesh
Kullu
HP10
Himachal Pradesh
Mandi
HP08
Himachal Pradesh
Shimla
HP06
Himachal Pradesh
Una
HP09
Jammu & Kashmir
Jammu
JK02
Jammu & Kashmir
Pulwama
JK06
Jammu & Kashmir
Samba
JK11
Jammu & Kashmir
Srinagar (J & K)
JK04
Jharkhand
Bokaro
JH01
Jharkhand
Dhanbad
JH02
Jharkhand
Hazaribagh
JH05
Jharkhand
Jamshedpur
JH03
Jharkhand
Ramgarh
JH15
Jharkhand
Ranchi
JH04
Karnataka
Ballari (Bellary)
KK01
Karnataka
Belagavi (Belgaum)
KK02
Karnataka
Bengaluru
KK04
Karnataka
Chikkamagaluru
KK23
Karnataka
Davanagere
KK06
Karnataka
Dharwad
KK10
Karnataka
Hassan
KK09
Karnataka
Hubballi (Hubli)
KK27
Karnataka
Kalaburagi (Gulbarga)
KK08
Karnataka
Mangaluru (Mangalore)
KK12
Karnataka
Mysuru (Mysore)
KK14
Karnataka
Shivamogga (Shimoga)
KK15
Karnataka
Tumakuru
KK16
Karnataka
Udupi
KK38
Kerala
Alappuzha
KL22
Kerala
Chengannur
KL23
Kerala
Ernakulam
KL24
Kerala
Idukki
KL05
Kerala
Kannur
KL07
Kerala
Kasaragod
KL08
Kerala
Kollam
KL09
Kerala
Kottayam
KL11
Kerala
Kozhikode
KL12
Kerala
Malappuram
KL13
Kerala
Moovattupuzha
KL25
Kerala
Palakkad
KL15
Kerala
Pathanamthitta
KL16
Kerala
Piyyannur
KL21
Kerala
Thiruvananthapuram
KL17
Kerala
Thrissur
KL18
Kerala
Wayanad
KL19
Ladakh
Kargil
LK01
Lakshadweep
Kavaratti
LD01
Leh Ladhak
Leh
LL01
Madhya Pradesh
Balaghat
MP01
Madhya Pradesh
Bhopal
MP03
Madhya Pradesh
Gwalior
MP06
Madhya Pradesh
Indore
MP07
Madhya Pradesh
Jabalpur
MP08
Madhya Pradesh
Khandwa
MP29
Madhya Pradesh
Sagar
MP12
Madhya Pradesh
Satna
MP13
Madhya Pradesh
Ujjain
MP15
Maharashtra
Ahmednagar
MR01
Maharashtra
Akola
MR02
Maharashtra
Amravati
MR03
Maharashtra
Beed
MR30
Maharashtra
Bhandara
MR31
Maharashtra
Buldhana
MR32
Maharashtra
Chandrapur
MR09
Maharashtra
Chhatrapati Sambhaji Nagar
MR04
Maharashtra
Dhule
MR10
Maharashtra
Gadchiroli
MR40
Maharashtra
Jalgaon
MR13
Maharashtra
Jalna
MR42
Maharashtra
Kolhapur
MR14
Maharashtra
Latur
MR15
Maharashtra
Mumbai/ Navi Mumbai
MR43
Maharashtra
Nagpur
MR17
Maharashtra
Nanded
MR18
Maharashtra
Nashik
MR19
Maharashtra
Parbhani
MR38
Maharashtra
Pune
MR22
Maharashtra
Ratnagiri
MR33
Maharashtra
Sangli
MR25
Maharashtra
Satara
MR26
Maharashtra
Solapur
MR27
Maharashtra
Thane
MR28
Maharashtra
Wardha
MR29
Maharashtra
Yavatmal
MR34
Manipur
Imphal
MN01
Meghalaya
Shillong
MG01
Meghalaya
Tura
MG02
Mizoram
Aizawl
MZ01
Nagaland
Dimapur
NL01
Nagaland
Kohima
NL02
Odisha
Angul
OR10
Odisha
Balangir
OR20
Odisha
Balasore (Baleswar)
OR01
Odisha
Baragarh
OR21
Odisha
Baripada/Mayurbanj
OR12
Odisha
Berhampur-Ganjam
OR03
Odisha
Bhadrak
OR11
Odisha
Bhubaneswar
OR04
Odisha
Cuttack
OR05
Odisha
Dhenkanal
OR06
Odisha
Jagatsinghpur
OR17
Odisha
Jajpur
OR13
Odisha
Jeypore (Odisha)
OR19
Odisha
Kendrapara
OR14
Odisha
Kendujhar (Keonjhar)
OR15
Odisha
Puri
OR16
Odisha
Rayagada
OR26
Odisha
Rourkela
OR08
Odisha
Sambalpur
OR09
Puducherry
Puducherry
PO01
Punjab
Amritsar
PB01
Punjab
Bhatinda
PB02
Punjab
Jalandhar/Phagwara
PB04
Punjab
Ludhiana
PB05
Punjab
Pathankot
PB07
Punjab
Patiala/Fatehgarh Sahib
PB08
Rajasthan
Ajmer
RJ01
Rajasthan
Alwar
RJ02
Rajasthan
Bharatpur
RJ16
Rajasthan
Bhilwara
RJ12
Rajasthan
Bikaner
RJ05
Rajasthan
Dausa
RJ17
Rajasthan
Hanumangarh
RJ23
Rajasthan
Jaipur
RJ06
Rajasthan
Jodhpur
RJ07
Rajasthan
Kota
RJ08
Rajasthan
Sikar
RJ09
Rajasthan
Sriganganagar
RJ10
Rajasthan
Udaipur
RJ11
Sikkim
Gangtok
SM01
Tamil Nadu
|
Chennai
|
TN01
|
Tamil Nadu
|
Coimbatore
|
TN02
|
Tamil Nadu
|
Cuddalore
|
TN03
|
Tamil Nadu
|
Dharmapuri
|
TN26
|
Tamil Nadu
|
Dindigul
|
TN27
|
Tamil Nadu
|
Erode
|
TN28
|
Tamil Nadu
|
Kanchipuram
|
TN05
|
Tamil Nadu
|
Kanyakumari
|
TN06
|
Tamil Nadu
|
Karur
|
TN29
|
Tamil Nadu
|
Krishnagiri
|
TN21
|
Tamil Nadu
|
Madurai
|
TN08
|
Tamil Nadu
|
Nagercoil
|
TN24
|
Tamil Nadu
|
Namakkal
|
TN10
|
Tamil Nadu
|
Pudukkottai
|
TN31
|
Tamil Nadu
|
Ramanathapuram
|
TN32
|
Tamil Nadu
|
Salem
|
TN11
|
Tamil Nadu
|
Sivaganga
|
TN33
|
Tamil Nadu
|
Thanjavur
|
TN12
|
Tamil Nadu
|
Thoothukudi
|
TN13
|
Tamil Nadu
|
Tiruchirappalli
|
TN14
|
Tamil Nadu
|
Tirunelveli
|
TN15
|
Tamil Nadu
|
Tirupur
|
TN22
|
Tamil Nadu
|
Tiruvallur
|
TN34
|
Tamil Nadu
|
Tiruvannamalai
|
TN35
|
Tamil Nadu
|
Vellore
|
TN18
|
Tamil Nadu
|
Viluppuram
|
TN23
|
Tamil Nadu
|
Virudhunagar
|
TN20
|
Telangana
|
Hyderabad
|
TL22
|
Telangana
|
Jagtial
|
TL15
|
Telangana
|
Karimnagar
|
TL02
|
Telangana
|
Khammam
|
TL03
|
Telangana
|
Kothagudem
|
TL17
|
Telangana
|
Mahabubnagar
|
TL04
|
Telangana
|
Nalgonda
|
TL05
|
Telangana
|
Nizamabad
|
TL08
|
Telangana
|
Siddipet
|
TL11
|
Telangana
|
Suryapet
|
TL09
|
Telangana
|
Warangal
|
TL07
|
Tripura
|
Agartala
|
TA01
|
Uttar Pradesh
|
Agra
|
UP01
|
Uttar Pradesh
|
Akbarpur (Ambedkar Nagar)
|
UP25
|
Uttar Pradesh
|
Aligarh
|
UP02
|
Uttar Pradesh
|
Ayodhya
|
UP21
|
Uttar Pradesh
|
Azamgarh
|
UP19
|
Uttar Pradesh
|
Ballia
|
UP20
|
Uttar Pradesh
|
Bareilly
|
UP04
|
Uttar Pradesh
|
Bulandshahr
|
UP29
|
Uttar Pradesh
|
Chandauli
|
UP41
|
Uttar Pradesh
|
Firozabad
|
UP22
|
Uttar Pradesh
|
Ghaziabad
|
UP07
|
Uttar Pradesh
|
Ghazipur
|
UP23
|
Uttar Pradesh
|
Gorakhpur
|
UP08
|
Uttar Pradesh
|
Jhansi
|
UP10
|
Uttar Pradesh
|
Kanpur
|
UP11
|
Uttar Pradesh
|
Lucknow
|
UP12
|
Uttar Pradesh
|
Mathura
|
UP13
|
Uttar Pradesh
|
Mau
|
UP35
|
Uttar Pradesh
|
Meerut
|
UP14
|
Uttar Pradesh
|
Moradabad
|
UP15
|
Uttar Pradesh
|
Muzaffarnagar
|
UP16
|
Uttar Pradesh
|
Noida / Greater Noida
|
UP09
|
Uttar Pradesh
|
Pratapgarh
|
UP43
|
Uttar Pradesh
|
Prayagraj
|
UP03
|
Uttar Pradesh
|
Rai Bareilly
|
UP37
|
Uttar Pradesh
|
Saharanpur
|
UP38
|
Uttar Pradesh
|
Varanasi
|
UP18
|
Uttarakhand
|
Almora
|
UK09
|
Uttarakhand
|
Dehradun
|
UK01
|
Uttarakhand
|
Haldwani
|
UK02
|
Uttarakhand
|
Pauri Garhwal
|
UK08
|
Uttarakhand
|
Roorkee
|
UK06
|
West Bengal
|
Asansol
|
WB01
|
West Bengal
|
Bankura
|
WB16
|
West Bengal
|
Burdwan (Bardhaman)
|
WB02
|
West Bengal
|
Durgapur
|
WB04
|
West Bengal
|
Hooghly
|
WB06
|
West Bengal
|
Howrah
|
WB07
|
West Bengal
|
Kalyani
|
WB08
|
West Bengal
|
Kolkata
|
WB10
|
West Bengal
|
Murshidabad/Baharampur
|
WB21
|
West Bengal
|
Paschim Medinipur
|
WB13
|
West Bengal
|
Purba Medinipur
|
WB14
|
West Bengal
|
Siliguri
|
WB11
|
West Bengal
|
Suri
|
WB22
How to Check NTA NET Exam Centre?
NTA notifies the city allotted to each candidate in the advance city intimation slip issued before the admit card release. It can be downloaded from the official website, nta.ac.in.
Also, check:
|UGC NET Syllabus
|UGC NET Previous Year Question Paper
|UGC NET Paper 1 Mock Test
|UGC NET Salary
|UGC NET Cut Off 2025
|UGC NET Eligibility
UGC NET Exam Date 2026
The UGC NET city intimation slip has been released at ugcnet.ac.in. The admit card for the same will be released anytime soon. Check the complete NTA NET Exam Schedule here.
|Events
|Dates
|UGC NET December Notification
|7th October
|UGC NET December Application Form starts
|7th October
|Apply Online Last Date
|7th November
|Last date to pay the fee
|7th November
|UGC NET City Intimation Slip 2025
|10 days before exam date
|UGC NET Admit Card 2025
|3 to 4 days before exam date
|UGC NET Date Sheet 2025-26
|31st December 2025, 2nd, 3rd, 5th, 6th and 7th January 2026
Comments
All Comments (0)
Join the conversation