Current Affairs Quiz 23 Dec 2025: राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?

Current Affairs Quiz 23 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में आईएनएसवी कौंडिन्य, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. आईएनएसवी कौंडिन्य अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान गुजरात के पोरबंदर से किस स्थान तक सफर करेगा?

(A) दुबई, यूएई

(B) कोलंबो, श्रीलंका

(C) मस्कट, ओमान

(D) माले, मालदीव (C) मस्कट, ओमान भारतीय नौसेना का पारंपरिक पाल विधि से निर्मित पोत आईएनएसवी कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकलेगा। यह ऐतिहासिक पोत गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक सफर कर उन प्राचीन समुद्री मार्गों को प्रतीकात्मक रूप से पुनर्जीवित करेगा, जिनके माध्यम से सदियों तक भारत का हिंद महासागर क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा है। 2. राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप प्रतियोगिताओं में 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता?

(A) सौरभ चौधरी

(B) गगन नारंग

(C) किरण अंकुश जाधव

(D) जीतू राय

(C) किरण अंकुश जाधव

नेवी शूटर किरण अंकुश जाधव (Kiran Ankush Jadhav) ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप प्रतियोगिताओं में 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित की जा रही है। 3. भारतीय सेना ने एआई-आधारित और सॉफ्टवेयर-चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ MoU साइन किया हैं?

(A) आईआईटी दिल्ली

(B) एनएसयूटी

(C) डीयू

(D) जामिया मिलिया इस्लामिया (B) एनएसयूटी भारतीय सेना ने 22 दिसंबर, 2025 को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ़टेक्नोलॉजी (NSUT) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एआई-आधारित और सॉफ्टवेयर-चालित रक्षा समाधानों पर केंद्रित है। एनएसयूटी के छात्र और संकाय भारतीय सेना के लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण के लिए संकाय विकास कार्यक्रम (Faculty Development Programmes) आयोजित करेगा।