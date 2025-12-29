Current Affairs Quiz 29 Dec 2025: FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता?

Current Affairs Quiz 29 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025, पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? (A) अर्जुन एरिगैसी (B) कोनेरू हंपी (C) मैग्नस कार्लसन (D) एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना (C) मैग्नस कार्लसन शतरंज में, भारत के अर्जुन एरिगैसी (Arjun Erigaisi) और कोनेरू हंपी (Koneru Humpy) ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते, जबकि मैग्नस कार्लसन और एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना ने दोहा, कतर में खेली गई 2025 FIDE विश्व रैपिड और महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में खिताब जीते। 2. सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? (A) भरत राघव

(B) ऋत्विक संजीवी एस (C) किदांबी श्रीकांत (D) लक्ष्य सेन (B) ऋत्विक संजीवी एस विजयवाड़ा में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः सूर्या करिश्मा तमिरी और ऋत्विक संजीवी ने महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। महिला फाइनल में सूर्या करिश्मा तमिरी ने तन्वी पटरी को 17-21, 21-12, 21-14 से हराया, जबकि पुरुष एकल फाइनल में ऋत्विक संजीवी एस ने भरत राघव को 21-16, 22-20 से पराजित किया। 3. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है?

(A) समसपुर पक्षी अभयारण्य

(B) पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य

(C) ओखला पक्षी अभयारण्य

(D) पटना पक्षी अभयारण्य (B) पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य (Parvati-Arga Bird Sanctuary) को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के माध्यम से, सरकार इसे एक जिम्मेदार इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और इसकी जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक हजार 84 हेक्टेयर में फैला यह अभयारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है।