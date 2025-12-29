CGPSC Admit Card 2025
Current Affairs Quiz 29 Dec 2025: FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता?

Current Affairs Quiz 29 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025, पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Current Affairs Quiz 29 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है परीक्षा की दृष्टि से आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025, पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता?

(A) अर्जुन एरिगैसी

(B) कोनेरू हंपी

(C) मैग्नस कार्लसन

(D) एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना

(C) मैग्नस कार्लसन

शतरंज में, भारत के अर्जुन एरिगैसी (Arjun Erigaisi) और कोनेरू हंपी (Koneru Humpy) ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते, जबकि मैग्नस कार्लसन और एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना ने दोहा, कतर में खेली गई 2025 FIDE विश्व रैपिड और महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में खिताब जीते।

2. सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता?

(A) भरत राघव

(B) ऋत्विक संजीवी एस

(C) किदांबी श्रीकांत

(D) लक्ष्य सेन

(B) ऋत्विक संजीवी एस

विजयवाड़ा में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः सूर्या करिश्मा तमिरी और ऋत्विक संजीवी ने महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। महिला फाइनल में सूर्या करिश्मा तमिरी ने तन्वी पटरी को 17-21, 21-12, 21-14 से हराया, जबकि पुरुष एकल फाइनल में ऋत्विक संजीवी एस ने भरत राघव को 21-16, 22-20 से पराजित किया।

3. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है?
(A) समसपुर पक्षी अभयारण्य
(B) पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य
(C) ओखला पक्षी अभयारण्य
(D) पटना पक्षी अभयारण्य

(B) पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती-अरगा पक्षी अभयारण्य (Parvati-Arga Bird Sanctuary) को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के माध्यम से, सरकार इसे एक जिम्मेदार इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और इसकी जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक हजार 84 हेक्टेयर में फैला यह अभयारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है।

4. एनटीएच ने अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संगठन की लैब के साथ एक MoU साइन किया?
(A) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
(B) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)
(C) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
(D) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)

(B) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच) ने हाल ही में अनुसंधान, परीक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीएच, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है।

5. आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है?

(A) विहान मल्होत्रा

(B) आयुष म्हात्रे

(C) रोहित शर्मा

(D) विराट कोहली

(B) आयुष म्हात्रे

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसका आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा सह-आयोजित किया जाने वाला है। आयुष म्हात्रे को भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि विहान मल्होत्रा को उप-कप्तान चुना गया है।

