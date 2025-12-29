भारत में ‘Newsprint’ का शहर कौन-सा है, जानें नाम और स्थान

भारतीय इतिहास में अखबारों का अधिक महत्त्व रहा है। स्वतंत्रता आंदोलनों से लेकर देश की आजादी के बाद तक भारतीय अखबार क्रांतिकारी बदलाव की धुरी रहे हैं। अखबारों ने न सिर्फ भारतीय समाज को जागरूक करने का काम किया, बल्कि समाज में फैली कुरितियों को भी खत्म करने में अहम किरदार निभाएं हैं।

आज भी भारत के विभिन्न घरों में अखबारों को गंभीरता के साथ पढ़ा जाता है, जो कि अखबारों की विश्ववश्वनीयता को दर्शाता है। अखबार में इस्तेमाल होने वाले कागज को न्यूजप्रिंट कहा जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारत में एक शहर ऐसा भी है, जिसे न्यूजप्रिंट का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। किस शहर को ‘Newsprint’ का शहर कहा जाता है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में किस शहर को न्यूजप्रिंट का शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नेपानगर को न्यूजप्रिंट का शहर भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है न्यूजप्रिंट का शहर भारत में नेपानगर को अखबारी कागज के जन्मस्थली के तौर पर जाना जाना जाता है। यही वह स्थान है, जहां भारत की पहली न्यूजप्रिंट मिल लगी थी। भारत का यह स्थान विशेष रूप से अखबारी कागज का उत्पादन करता है, जिस वजह से इसे न्यूजप्रिंट का शहर भी कहा जाता है। कब लगी थी पहली न्यूजप्रिंट मिल भारत जब आजाद हुआ था, तो उस समय भारत में अखबारों के लिए विदेशों से कागज आयात किया था। लेकिन, 1947 में यहां नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स(NEPA) की पहली फैक्ट्री लगी थी। उस समय यह एक निजी कंपनी हुआ करती थी। 1956 में प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन मिल की स्थापना के समय यह एक निजी मिल थी, लेकिन बाद में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। साल 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था। ऐसे में उस समय न्यूजप्रिंट के लिए यह पूरे एशिया में एक खास पहचान के रूप में उभरा था।