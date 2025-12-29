CGPSC Admit Card 2025
Bihar Board 12th Admit Card: बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026; एग्जाम से पहले डाउनलोड करें intermediate.biharboard online.com

Akshara Verma
Dec 29, 2025, 17:55 IST

बिहार बोर्ड ने कक्षा 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के डेट्स की घोषणा कर दी है। एग्जाम 10 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जा रहे है। सभी स्कूल 9 जनवरी 2026 तक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

bseb bihar board 12th practical exam admit card
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं। BSEB ने 2026 की फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स के साथ-साथ 2026 की बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी किया। 

BSEB Inter Practical Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डिटेल्स 

बिहार बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले है। छात्र नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण डेट्स देख सकते हैं। 

इवेंट  डेट 
प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी होने की डेट  27 दिसंबर 2025
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट 09 जनवरी 2026
प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026
थ्योरी एग्जाम की शुरुआत 02 फरवरी 2026

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? 

छात्रों को बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड स्कूलों के प्रिंसिपल द्वारा डाउनलोड करके उपलब्ध कराया जाता है। छात्र इसे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते। 

  1. बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाएं।
  2. स्कूल के प्रिंसिपल अपने User ID और Password का उपयोग करके लॉगिन करेंगे।
  3. लॉगिन करने के बाद "Practical Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें।
  4. छात्रों के एडमिट कार्ड की PDF फाइल डाउनलोड करें।
  5. स्कूल प्रशासन इस पर हस्ताक्षर और मोहर लगाकर छात्रों को दें। 
    Latest Education News