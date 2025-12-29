Bihar Board 12th Admit Card: बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026; एग्जाम से पहले डाउनलोड करें intermediate.biharboard online.com

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं। BSEB ने 2026 की फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स के साथ-साथ 2026 की बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी किया।

BSEB Inter Practical Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डिटेल्स

बिहार बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले है। छात्र नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण डेट्स देख सकते हैं।

इवेंट डेट प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 27 दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट 09 जनवरी 2026 प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026 थ्योरी एग्जाम की शुरुआत 02 फरवरी 2026

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

छात्रों को बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड स्कूलों के प्रिंसिपल द्वारा डाउनलोड करके उपलब्ध कराया जाता है। छात्र इसे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते।