Bihar Board 12th Admit Card: बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2026; एग्जाम से पहले डाउनलोड करें intermediate.biharboard online.com

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) ने 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं। BSEB ने 2026 की फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स के साथ-साथ 2026 की बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जारी किया।
BSEB Inter Practical Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डिटेल्स
बिहार बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाले है। छात्र नीचे दी गई टेबल से महत्वपूर्ण डेट्स देख सकते हैं।
|इवेंट
|डेट
|प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|27 दिसंबर 2025
|एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट
|09 जनवरी 2026
|प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम
|10 जनवरी से 20 जनवरी 2026
|थ्योरी एग्जाम की शुरुआत
|02 फरवरी 2026
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
छात्रों को बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड स्कूलों के प्रिंसिपल द्वारा डाउनलोड करके उपलब्ध कराया जाता है। छात्र इसे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते।
- बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाएं।
- स्कूल के प्रिंसिपल अपने User ID और Password का उपयोग करके लॉगिन करेंगे।
- लॉगिन करने के बाद "Practical Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें।
- छात्रों के एडमिट कार्ड की PDF फाइल डाउनलोड करें।
- स्कूल प्रशासन इस पर हस्ताक्षर और मोहर लगाकर छात्रों को दें।
