KVS Librarian Syllabus 2025: केवीएस लाइब्रेरियन परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

KVS Librarian Syllabus 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने लाइब्रेरियन पद के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। लाइब्रेरियन परीक्षा 2025 का आधिकारिक पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। केवीएस लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय शामिल हैं जिनका अध्ययन उम्मीदवारों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य करना चाहिए। इस लेख में, हमने लाइब्रेरियन पदों के लिए नवीनतम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम प्रदान किया है।
केवीएस लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम 2025
नीचे दी गई टेबल में, हमने तीनों भागों के विषयवार टॉपिक्स दिए हैं। उम्मीदवारों को हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें।
केवीएस लाइब्रेरियन भाग 1 पाठ्यक्रम
|
केवीएस लाइब्रेरियन भाग 1 पाठ्यक्रम 2025
|
सामान्य अंग्रेजी पाठ्यक्रम
|
Sentence Rearrangement
Verb
Active Voice and Passive Voice
Subject-Verb Agreement
Comprehension
Fill in the Blanks
Unseen Passages
Vocabulary
Antonyms
Synonyms
Grammar
Articles
Tenses and their types
Idioms & Phrases, etc.
Adverb
Error Correction
|
सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम
|
भाषा
संज्ञा एवं संज्ञा के भेद
पर्यायवाची
विपरीपार्थक
बहुअर्थी
समानार्थी शब्द
मुहावरे और कहावतें
संधि
समान
लिंग
तद्भव
देशज एवं विदेशी शब्द
सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद
विशेषण एवं विशेषण के भेद
क्रिया एवं क्रिया के भेद
वचन
समास
पद परिचय
पठन कौशल
शब्द सामर्थ्य
उपसर्ग एवं प्रत्यय
वाक्य निर्माण (सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य)
केवीएस लाइब्रेरियन भाग 2 पाठ्यक्रम
|
केवीएस लाइब्रेरियन भाग 2 पाठ्यक्रम 2025
|
सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों का पाठ्यक्रम
|
भारतीय संविधान
भूगोल
सामयिकी
महत्वपूर्ण वित्तीय एवं आर्थिक समाचार
महत्वपूर्ण दिन
अर्थव्यवस्था
महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक
विज्ञान आविष्कार, खोज और प्रौद्योगिकी
बजट और प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु
|
तर्क क्षमता पाठ्यक्रम
|
तार्किक
बैठक व्यवस्था
कथन और तर्क
संबंध अवधारणाएँ
स्थानिक दृश्यीकरण
मौखिक तर्क
आवश्यक भाग
थीम का पता लगाना
कोडित असमानताएँ
कोडिंग-डिकोडिंग
संख्या श्रृंखला
अल्फ़ान्यूमेरिक श्रृंखला
|
कंप्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रम
|
बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली,
कंप्यूटर शॉर्टकट,
ऑपरेटिंग सिस्टम,
कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर,
कंप्यूटर की पीढ़ियाँ,
कंप्यूटर के प्रकार,
संक्षिप्त रूप, इंटरनेट,
सोशल नेटवर्किंग की सामान्य अवधारणा,
कंप्यूटर का इतिहास,
वेब प्रौद्योगिकी,
कंप्यूटर के पूर्ण रूप
केवीएस लाइब्रेरियन विषय पाठ्यक्रम 2025 (भाग 3)
|
केवीएस लाइब्रेरियन भाग 3 पाठ्यक्रम 2025
|
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम की नींव
|
1. एक सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय
4. पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय
|
ज्ञान संगठन, सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति पाठ्यक्रम
|
1. ज्ञान का ब्रह्मांड
2. ग्रंथसूची विवरण
3. ज्ञान संगठन के तरीके
4. विषय वर्गीकरण
|
सूचना प्रौद्योगिकी: मूल पाठ्यक्रम
|
1. सूचना प्रौद्योगिकी
2. कंप्यूटर बेसिक (हार्डवेयर)
3. कंप्यूटर आर्किटेक्चर-कंप्यूटर का संगठन
4. सॉफ्टवेयर.
5. वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आदि.
8. संचार प्रौद्योगिकी
|
पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों/संस्थानों के प्रबंधन का पाठ्यक्रम
|
1. प्रबंधन
2. मानव संसाधन प्रबंधन
3. वित्तीय प्रबंधन
4. रिपोर्टिंग
5. सिस्टम विश्लेषण और डिज़ाइन
6. कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम)
7. लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन।
8. योजना
9. परिवर्तन का प्रबंधन.
|
सूचना स्रोत और सेवाएँ पाठ्यक्रम
|
1. संदर्भ एवं सूचना स्रोत.
2. संदर्भ सेवा
3. सूचना सेवाएँ और उत्पाद
4. सूचना प्रणाली और उनकी सेवाएं
|
पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं का पाठ्यक्रम
|
1. पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र सर्वेक्षण की तकनीकें।
2. सूचना उपयोगकर्ता और उनकी सूचना आवश्यकताएं
3. उपयोगकर्ता शिक्षा
4. उपयोगकर्ता अध्ययन.
5. उपयोगकर्ता अभिविन्यास कार्यक्रम:
केवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न 2025
योग्य उम्मीदवार जो केवीएस लाइब्रेरियन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, उन्हें परीक्षा विवरण के बारे में अधिक जानने के लिए केवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन परीक्षा पैटर्न 2025 से परिचित होना चाहिए, जैसे कि प्रश्नों की कुल संख्या, कुल अंक, अंकन योजनाएं और परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय और अन्य विवरण।
केवीएस लाइब्रेरियन टियर 1 परीक्षा पैटर्न 2025
|
पार्ट्स
|
विषयों
|
प्रश्नों की संख्या
|
कुल मार्क
|
अवधि
|
भाग I
|
सामान्य तर्क
|
20
|
60
|
2 घंटे
(120 मिनट)
|
भाग II
|
संख्यात्मक क्षमता
|
20
|
60
|
भाग III
|
बेसिक कंप्यूटर साक्षरता
|
20
|
60
|
भाग IV
|
सामान्य ज्ञान
|
20
|
60
|
भाग V
|
भाषा दक्षता परीक्षा (अंग्रेजी)
|
10
|
30
|
भाग VI
|
भाषा दक्षता परीक्षा (एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा)
|
10
|
30
|
कुल
|
100
|
300
केवीएस लाइब्रेरियन टियर 2 परीक्षा पैटर्न 2025
|
प्रकार
|
प्रश्नों की संख्या
|
मार्क्स
|
अवधि
|
बहुविकल्पी
|
60
|
60
|
2.5 घंटे
|
लिखित
|
10
|
40
|
कुल
|
70
|
100
