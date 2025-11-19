KVS Librarian Syllabus 2025: केवीएस लाइब्रेरियन परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

केवीएस लाइब्रेरियन भाग 3 पाठ्यक्रम 2025

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम की नींव 1. एक सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय पुस्तकालय की सामाजिक एवं ऐतिहासिक नींव।

विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय - शैक्षणिक, सार्वजनिक,

शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास में यू.जी.सी. की भूमिका।

औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका

विशेष - उनकी विशिष्ट विशेषताएं और कार्य।

2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मानक सिद्धांत पुस्तकालय विज्ञान के पाँच नियम.

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पाँच नियमों के निहितार्थ

भारत के विशेष संदर्भ में पुस्तकालयों का विकास, बड़ौदा

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली

पुस्तकालय सहयोग संसाधन साझाकरण और पुस्तकालय नेटवर्किंग।

3. पुस्तकालय एवं सूचना से संबंधित कानून। पुस्तकालय कानून की आवश्यकता और विशेषताएं।

भारत में पुस्तकालय कानून.

महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम.

प्रेस एवं पंजीकरण अधिनियम एवं पुस्तक वितरण अधिनियम (सार्वजनिक पुस्तकालय)।

कॉपीराइट अधिनियम, बौद्धिक संपदा अधिकार। 4. पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय पेशे का श्रेय.

एक पेशे के रूप में पुस्तकालयाध्यक्षता.

व्यावसायिक नैतिकता।

व्यावसायिक संघ और उनकी भूमिका.

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ - एफआईडी, आईएफएलए, एलए, आईएलए, एएलए, आईएएसएलआईसी आदि।

व्यावसायिक शिक्षा एवं अनुसंधान.

5. पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रवर्तक राष्ट्रीय स्तर के प्रमोटर - आरआरआरएलएफ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमोटर - यूनेस्को

6. जनसंपर्क एवं विस्तार गतिविधियाँ परिभाषा

पहलुओं और कार्यक्रमों.

प्रचार एवं विस्तार, आउटरीच गतिविधियाँ।

लाइब्रेरी पाथफाइंडर (गाइड)

पुस्तकालय विकास, साक्षरता, प्रकाशन, पुस्तक व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक

ज्ञान संगठन, सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति पाठ्यक्रम 1. ज्ञान का ब्रह्मांड संरचना और विशेषताएँ.

विषयों के निर्माण के तरीके.

विभिन्न प्रकार के विषय.

वर्गीकरण की विभिन्न योजनाओं में मैप किए गए विषयों का ब्रह्मांड। 2. ग्रंथसूची विवरण कैटलॉग का उद्देश्य, संरचना और भौतिक प्रपत्रों के प्रकार, जिसमें ओपीएसी भरने के नियम भी शामिल हैं।

दस्तावेज़ विवरण में सिद्धांतों और अभ्यास का अवलोकन।

मानकीकरण, विवरण और विनिमय में वर्तमान रुझान।

सूचीकरण के मानक कोड.

सूचीकरण के मानक सिद्धांत. 3. ज्ञान संगठन के तरीके पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत।

वर्गीकरण के मानक सिद्धांत और उनका अनुप्रयोग।

पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ.

वर्गीकरण की मानक योजनाएँ और उनकी विशेषताएँ, सीसी, डीडीसी, यूडीसी।

संकेतन: आवश्यकता, कार्य, विशेषताएँ

पुस्तकालय वर्गीकरण की योजनाओं का डिजाइन और विकास,

मानक उप-विभाजन सूचकांक.

पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान. 4. विषय वर्गीकरण विषय वर्गीकरण के सिद्धांत.

विषय शीर्षक सूची और उनकी विशेषताएँ।

सूचना प्रौद्योगिकी: मूल पाठ्यक्रम 1. सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा, आवश्यकता, दायरा और उद्देश्य। 2. कंप्यूटर बेसिक (हार्डवेयर) कंप्यूटर का परिचय

कंप्यूटर के ऐतिहासिक विकास का अवलोकन।

कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण।

कंप्यूटर प्रणाली के आवश्यक घटक. 3. कंप्यूटर आर्किटेक्चर-कंप्यूटर का संगठन इनपुट और आउटपुट डिवाइस- कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर, प्रिंटर, मॉनिटर 4. सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम: एकल एवं बहु-उपयोगकर्ता सिस्टम, एमएस-डॉस, एमएस विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एनटी आदि की मूलभूत विशेषताएं।

प्रोग्रामिंग भाषाएँ: अवधारणाएँ और उपकरण

एल्गोरिदम और फ्लोचार्टिंग. 5. वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आदि.

6. डीबीएमएस पैकेज DBASE, FOXPRO, CDS/ISIS, SOUL, MS Access (मूलभूत विशेषताएँ) से परिचित होना

7. पुस्तकालय एवं सूचना कार्य के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग - हाउसकीपिंग संचालन 8. संचार प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी की मूल अवधारणाएँ

नेटवर्किंग: बुनियादी अवधारणाएँ।

इंटरनेट

पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों/संस्थानों के प्रबंधन का पाठ्यक्रम 1. प्रबंधन अवधारणाएँ, परिभाषा और दायरा।

प्रबंधन शैलियाँ और दृष्टिकोण.

प्रबंधन विचारधाराएँ.

वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्य और सिद्धांत। 2. मानव संसाधन प्रबंधन संगठनात्मक संरचना.

प्रतिनिधिमंडल, संचार और भागीदारी।

नौकरी विवरण और विश्लेषण, नौकरी मूल्यांकन।

पारस्परिक संबंध।

भर्ती प्रक्रियाएँ.

प्रेरणा, समूह गतिशीलता.

प्रशिक्षण एवं विकास।

अनुशासन और शिकायतें.

प्रदर्शन का मूल्यांकन। 3. वित्तीय प्रबंधन संसाधन जुटाना

बजट बनाने की तकनीकें और विधियाँ पीपीबीएस, शून्य आधारित बजट आदि।

बजट नियंत्रण।

लागत-प्रभावशीलता और लागत-लाभ विश्लेषण।

आउटसोर्सिंग. 4. रिपोर्टिंग रिपोर्ट के प्रकार, वार्षिक रिपोर्ट संकलन, विषय-वस्तु और शैली।

पुस्तकालय सांख्यिकी आदि. 5. सिस्टम विश्लेषण और डिज़ाइन एक प्रणाली के रूप में पुस्तकालय

परियोजना प्रबंधन

निर्णय तालिकाएँ.

प्रदर्शन मूल्यांकन मानक, एमआईएस.

प्रदर्शन मापन, पुनर्रचना, समय और गति अध्ययन

SWOT (शक्ति कमजोरी अवसर खतरा)

DFD (डेटा फ्लो डायग्राम) 6. कुल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) परिभाषा, अवधारणा, तत्व

गुणवत्ता लेखापरीक्षा, एलआईएस-संबंधित मानक।

प्रौद्योगिकी प्रबंधन। 7. लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन। पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र के विभिन्न अनुभाग एवं उनके कार्य।

संग्रह विकास और प्रबंधन नीतियाँ प्रक्रियाएँ।

पुस्तक ऑर्डरिंग (अधिग्रहण)

तकनीकी प्रसंस्करण.

धारावाहिक नियंत्रण, परिसंचरण नियंत्रण, रखरखाव आदि।

स्टॉक सत्यापन- नीतियां और प्रक्रियाएं।

मूल्यांकन

अभिलेखन-संरक्षण-परिरक्षण।

प्रिंट, गैर-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित बहाली। 8. योजना अवधारणा, परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्य, प्रकार।

नीतियां और प्रक्रियाएं, पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में एमबीओ भवन और स्थान प्रबंधन।

पुस्तकालय भवन, आंतरिक एवं बाहरी, फर्नीचर, उपकरण, मानक एवं प्रकार।

जोखिम प्रबंधन, आकस्मिकता प्रबंधन।

संबंधित बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय मानकों की योजना बनाना। 9. परिवर्तन का प्रबंधन. परिवर्तन की अवधारणा.

प्रक्रियाओं, विधियों, उपकरणों और तकनीकों में परिवर्तन।

परिवर्तन को शामिल करने की समस्याएँ.

परिवर्तन प्रबंधन की तकनीकें.

सूचना स्रोत और सेवाएँ पाठ्यक्रम 1. संदर्भ एवं सूचना स्रोत. सूचना के दस्तावेजी स्रोत, मुद्रित, गैर-मुद्रित (इलेक्ट्रॉनिक सहित): विशेष विशेषताएं, दायरा, प्रकार

विभिन्न प्रकार के उद्योगों की प्रकृति, विशेषता, उपयोगिता एवं मूल्यांकन

सूचना स्रोत: भौतिक प्रारूप, प्राधिकरण, सामग्री, उपयोगिता।

]गैर-दस्तावेजी सूचना स्रोत.

संदर्भ स्रोत श्रेणियाँ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सूचना स्रोत। (विश्वकोश, शब्दकोश, पत्रिकाएँ, थीसिस, पुस्तकें, वार्षिक पुस्तिका, पेटेंट, व्यापार साहित्य, मानक, मोनोग्राफ, संदर्भ पुस्तकें, वार्षिक पुस्तकें, पंचांग, एटलस, सार और अनुक्रमण पत्रिकाएँ, ग्रंथ सूची, हैंडबुक, आदि)

सूचना के स्रोत के रूप में इंटरनेट. 2. संदर्भ सेवा अवधारणा, परिभाषा, आवश्यकता, दायरा और रुझान।

संदर्भ साक्षात्कार और खोज तकनीकें। 3. सूचना सेवाएँ और उत्पाद सूचना सेवाएँ और उत्पाद.

सूचना सेवा अवधारणाएँ, परिभाषाएँ, आवश्यकता और रुझान।

अलर्टिंग सेवाओं की आवश्यकता, तकनीक और मूल्यांकन (सीएएस और एसडीआई)

ग्रंथसूची, रेफरल, दस्तावेज़ वितरण और अनुवाद सेवाएँ। 4. सूचना प्रणाली और उनकी सेवाएं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक जानकारी का अध्ययन

प्रणालियाँ और सेवाएँ- पृष्ठभूमि, उनकी सेवाएँ और उत्पाद।