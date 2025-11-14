Happy Children's Day Wishes, Quotes
Bihar CM List: बिहार राज्य के गठन से लेकर अब तक कब कौन रहा राज्य का मुख्यमंत्री? देखें पूरी लिस्ट

By Bagesh Yadav
Nov 14, 2025, 17:31 IST

Bihar CM List in Hindi: बिहार राज्य के गठन से अब तक कई नेताओं ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। शुरुआती दौर में श्रीकृष्ण सिंह पहले सीएम रहे, उनके बाद बी. पी. मंडल, भगवत झा आजाद, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जैसे चेहरे सत्ता में रहे। यहां आप CM की पूरी लिस्ट देख सकते है।

भारत की आज़ादी के बाद से बिहार में अब तक 23 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। राज्य की राजनीति लगातार बदलावों से गुजरी है, जहाँ हर नेता ने अपनी भूमिका और नीतियों के जरिए बिहार के विकास पर असर डाला है। बिहार की राजनीतिक यात्रा श्री कृष्ण सिंह से शुरू होकर नीतीश कुमार तक पहुँचती है, जिनका लंबा कार्यकाल उन्हें राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री बनाता है। 

बिहार के मुख्यमंत्री: हाई लाइट्स 

पहले मुख्यमंत्री: श्री कृष्ण सिंह (1946–1961)

स्वतंत्रता से ठीक पहले 1946 में बिहार के पहले Premier और बाद में पहले मुख्यमंत्री बने।

  • लगभग 15 साल का लंबा कार्यकाल

  • जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया, जो किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार था।

सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने विभिन्न चरणों में मिलाकर 18 वर्ष से अधिक बिहार का नेतृत्व किया है।

  • प्रशासनिक सुधार, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढाँचे को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

  • 2005 के बाद से बिहार की राजनीति में स्थिरता लाने का श्रेय भी इन्हें जाता है।

पहली महिला मुख्यमंत्री: राबड़ी देवी

राबड़ी देवी का कार्यकाल (1997–2005) बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

  • वह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।

  • तीन बार इस पद पर रहीं।

4. वर्तमान मुख्यमंत्री (2025): नीतीश कुमार

नीतीश कुमार फरवरी 2015 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भी 2000 और 2005 में मुख्यमंत्री रहे थे।

1947 से 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट

यह लिस्ट नाम, कार्यकाल और राजनीतिक दल के अनुसार तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री

कार्यकाल

कुल दिन

चुनाव (कार्यकाल)

श्री कृष्ण सिन्हा

15 अगस्त 1947 – 31 जनवरी 1961

13 वर्ष, 169 दिन

1946 (अंतरिम), 1952 (पहला), 1957 (तीसरा)

दीप नारायण सिंह

1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961

17 दिन

बिनोदानंद झा

18 फरवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963

2 वर्ष, 226 दिन

1962 (तीसरा)

कृष्ण बल्लभ सहाय

2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1967

3 वर्ष, 154 दिन

महामाया प्रसाद सिन्हा

5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968

329 दिन

1967 (चौथा)

सतीश प्रसाद सिंह

28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968

4 दिन

बी. पी. मंडल

1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968

50 दिन

भोला पासवान शास्त्री

22 मार्च 1968 – 29 जून 1968

99 दिन

इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969)

      

हरिहर सिंह

26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969

116 दिन

1969 (पाँचवाँ)

भोला पासवान शास्त्री

22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969

12 दिन

इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (6 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970)

      

दारोगा प्रसाद राय

16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970

309 दिन

– (पाँचवाँ)

कर्पूरी ठाकुर

22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971

162 दिन

भोला पासवान शास्त्री

2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972

221 दिन

इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (9 जनवरी – 19 मार्च 1972)

      

केदार पांडे

19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973

1 वर्ष, 105 दिन

1972 (छठा)

अब्दुल गफूर

2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975

1 वर्ष, 283 दिन

जगन्नाथ मिश्रा

11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977

2 वर्ष, 19 दिन

इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (30 अप्रैल – 24 जून 1977)

      

कर्पूरी ठाकुर

24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979

1 वर्ष, 301 दिन

1977 (सातवाँ)

राम सुंदर दास

21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980

302 दिन

इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (14 फरवरी – 8 जून 1980)

      

जगन्नाथ मिश्रा

8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983

3 वर्ष, 67 दिन

1980 (आठवाँ)

चंद्रशेखर सिंह

14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985

1 वर्ष, 210 दिन

बिंदेश्वरी दुबे

12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988

2 वर्ष, 338 दिन

1985 (नौवाँ)

भागवत झा आज़ाद

13 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989

1 वर्ष, 25 दिन

सत्येंद्र नारायण सिन्हा

11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989

270 दिन

जगन्नाथ मिश्रा

6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990

94 दिन