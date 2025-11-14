Bihar CM List: बिहार राज्य के गठन से लेकर अब तक कब कौन रहा राज्य का मुख्यमंत्री? देखें पूरी लिस्ट

भारत की आज़ादी के बाद से बिहार में अब तक 23 व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। राज्य की राजनीति लगातार बदलावों से गुजरी है, जहाँ हर नेता ने अपनी भूमिका और नीतियों के जरिए बिहार के विकास पर असर डाला है। बिहार की राजनीतिक यात्रा श्री कृष्ण सिंह से शुरू होकर नीतीश कुमार तक पहुँचती है, जिनका लंबा कार्यकाल उन्हें राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री बनाता है।
बिहार के मुख्यमंत्री: हाई लाइट्स
पहले मुख्यमंत्री: श्री कृष्ण सिंह (1946–1961)
स्वतंत्रता से ठीक पहले 1946 में बिहार के पहले Premier और बाद में पहले मुख्यमंत्री बने।
लगभग 15 साल का लंबा कार्यकाल
जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया, जो किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार था।
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने विभिन्न चरणों में मिलाकर 18 वर्ष से अधिक बिहार का नेतृत्व किया है।
प्रशासनिक सुधार, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढाँचे को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
2005 के बाद से बिहार की राजनीति में स्थिरता लाने का श्रेय भी इन्हें जाता है।
पहली महिला मुख्यमंत्री: राबड़ी देवी
राबड़ी देवी का कार्यकाल (1997–2005) बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
वह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं।
तीन बार इस पद पर रहीं।
4. वर्तमान मुख्यमंत्री (2025): नीतीश कुमार
नीतीश कुमार फरवरी 2015 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भी 2000 और 2005 में मुख्यमंत्री रहे थे।
1947 से 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट
यह लिस्ट नाम, कार्यकाल और राजनीतिक दल के अनुसार तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री
कार्यकाल
कुल दिन
चुनाव (कार्यकाल)
श्री कृष्ण सिन्हा
15 अगस्त 1947 – 31 जनवरी 1961
13 वर्ष, 169 दिन
1946 (अंतरिम), 1952 (पहला), 1957 (तीसरा)
दीप नारायण सिंह
1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961
17 दिन
–
बिनोदानंद झा
18 फरवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963
2 वर्ष, 226 दिन
1962 (तीसरा)
कृष्ण बल्लभ सहाय
2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1967
3 वर्ष, 154 दिन
–
महामाया प्रसाद सिन्हा
5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968
329 दिन
1967 (चौथा)
सतीश प्रसाद सिंह
28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968
4 दिन
–
बी. पी. मंडल
1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968
50 दिन
–
भोला पासवान शास्त्री
22 मार्च 1968 – 29 जून 1968
99 दिन
–
इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969)
हरिहर सिंह
26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969
116 दिन
1969 (पाँचवाँ)
भोला पासवान शास्त्री
22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969
12 दिन
–
इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (6 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970)
दारोगा प्रसाद राय
16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970
309 दिन
– (पाँचवाँ)
कर्पूरी ठाकुर
22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971
162 दिन
–
भोला पासवान शास्त्री
2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972
221 दिन
–
इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (9 जनवरी – 19 मार्च 1972)
केदार पांडे
19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973
1 वर्ष, 105 दिन
1972 (छठा)
अब्दुल गफूर
2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975
1 वर्ष, 283 दिन
–
जगन्नाथ मिश्रा
11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977
2 वर्ष, 19 दिन
–
इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (30 अप्रैल – 24 जून 1977)
कर्पूरी ठाकुर
24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979
1 वर्ष, 301 दिन
1977 (सातवाँ)
राम सुंदर दास
21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980
302 दिन
–
इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया गया था (14 फरवरी – 8 जून 1980)
जगन्नाथ मिश्रा
8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983
3 वर्ष, 67 दिन
1980 (आठवाँ)
चंद्रशेखर सिंह
14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985
1 वर्ष, 210 दिन
–
बिंदेश्वरी दुबे
12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988
2 वर्ष, 338 दिन
1985 (नौवाँ)
भागवत झा आज़ाद
13 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989
1 वर्ष, 25 दिन
–
सत्येंद्र नारायण सिन्हा
11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989
270 दिन
–
जगन्नाथ मिश्रा
6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990
94 दिन
–
