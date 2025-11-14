चुनाव आयोग के इन ऑफिसियल लिंक पर देखें Bihar Chunav 2025 की सभी सीटों का परिणाम

वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप (Voter Helpline App)

यह भारत में सभी चुनाव परिणामों के लिए सबसे विश्वसनीय और प्राथमिक वेबसाइट है। यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रियल-टाइम वोट काउंटिंग अपडेट मिलते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के वोट, रुझान, जीत का अंतर और पार्टीवार स्थिति देखी जा सकती है। रिज़ल्ट राउंड-दर-राउंड Returning Officers द्वारा अपलोड किए जाते हैं।

चुनाव आयोग (ECI) की ऑफिसियल रिज़ल्ट वेबसाइट

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज घोषित किये जा रहे है। ऐसे में सवाल उठता है कि सही रुझान और नतीजे कहां देखें. मतदाताओं के लिए कई आधिकारिक और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जहाँ से वे रियल-टाइम और प्रमाणित परिणाम देख सकते हैं। ये सभी पोर्टल चुनाव आयोग द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त हैं।

यह ऐप चुनाव आयोग द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। ऐप में मौजूद ‘Results’ सेक्शन से बिहार चुनाव 2025 के लाइव परिणाम देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम खोज, विवरण सुधार जैसी कई सुविधाएँ भी मिलती हैं।

उपलब्ध: Google Play Store (Android) और Apple App Store (iOS)

बिहार की आधिकारिक वेबसाइट (CEO Bihar)

Website: ceoelection.bihar.gov.in

यह वेबसाइट बिहार में चुनाव से जुड़े सभी आधिकारिक अपडेट प्रदान करती है। यहाँ नोटिस, गाइडलाइंस और निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रिज़ल्ट से जुड़े लिंक और सूचनाएँ भी इसी पर मिल सकती हैं।

सुबह 8:00 बजे काउंटिंग जारी:

गिनती सुबह 8:00 बजे से जारी है और अपडेट लगातार जारी होते हैं। वेबसाइट और ऐप्स पर जानकारी स्वतः रिफ्रेश होती रहती है। मतदाता अपनी पसंद के विधानसभा क्षेत्र का कांस्टीट्यूएंसी-वाइज रिज़ल्ट देख सकते हैं।