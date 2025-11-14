Happy Children's Day Wishes, Quotes
Focus
Quick Links

चुनाव आयोग के इन ऑफिसियल लिंक पर देखें Bihar Chunav 2025 की सभी सीटों का परिणाम

By Bagesh Yadav
Nov 14, 2025, 12:44 IST

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे देखने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक प्लेटफॉर्म सबसे विश्वसनीय हैं। मतदाता results.eci.gov.in पर सभी सीटों के रियल-टाइम परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा Voter Helpline App और ceoelection.bihar.gov.in पर भी सीटवार अपडेट, रुझान और आधिकारिक डेटा उपलब्ध है।

Add as a preferred source on Google
Join us

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज घोषित किये जा रहे है। ऐसे में सवाल उठता है कि सही रुझान और नतीजे कहां देखें. मतदाताओं के लिए कई आधिकारिक और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जहाँ से वे रियल-टाइम और प्रमाणित परिणाम देख सकते हैं। ये सभी पोर्टल चुनाव आयोग द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त हैं। 

चुनाव आयोग (ECI) की ऑफिसियल रिज़ल्ट वेबसाइट

Website: results.eci.gov.in 

यह भारत में सभी चुनाव परिणामों के लिए सबसे विश्वसनीय और प्राथमिक वेबसाइट है। यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रियल-टाइम वोट काउंटिंग अपडेट मिलते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के वोट, रुझान, जीत का अंतर और पार्टीवार स्थिति देखी जा सकती है। रिज़ल्ट राउंड-दर-राउंड Returning Officers द्वारा अपलोड किए जाते हैं। 

ECI की ऑफिसियल परिणाम लिंक 

results.eci.gov.in 

वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप (Voter Helpline App)

यह ऐप चुनाव आयोग द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। ऐप में मौजूद ‘Results’ सेक्शन से बिहार चुनाव 2025 के लाइव परिणाम देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम खोज, विवरण सुधार जैसी कई सुविधाएँ भी मिलती हैं।

उपलब्ध: Google Play Store (Android) और Apple App Store (iOS)

बिहार की आधिकारिक वेबसाइट (CEO Bihar) 

Website: ceoelection.bihar.gov.in

यह वेबसाइट बिहार में चुनाव से जुड़े सभी आधिकारिक अपडेट प्रदान करती है। यहाँ नोटिस, गाइडलाइंस और निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रिज़ल्ट से जुड़े लिंक और सूचनाएँ भी इसी पर मिल सकती हैं।

सुबह 8:00 बजे काउंटिंग जारी:

गिनती सुबह 8:00 बजे से जारी है और अपडेट लगातार जारी होते हैं। वेबसाइट और ऐप्स पर जानकारी स्वतः रिफ्रेश होती रहती है। मतदाता अपनी पसंद के विधानसभा क्षेत्र का कांस्टीट्यूएंसी-वाइज रिज़ल्ट देख सकते हैं।

चुनाव आयोग (ECI)

आधिकारिक परिणाम, रुझान

results.eci.gov.in

वोटर हेल्पलाइन ऐप

मोबाइल पर लाइव रिज़ल्ट व अन्य सेवाएँ

Android/iOS ऐप

सीईओ बिहार वेबसाइट

राज्य-स्तरीय अपडेट, नोटिस

ceoelection.bihar.gov.in

इन आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम पारदर्शी, विश्वसनीय और वास्तविक समय में प्राप्त कर सकते हैं। 

SIR Form Fill UP: SIR फॉर्म कैसे भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, यहां देखें सब कुछ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News