Bihar Election 2025: सबसे अधिक और सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? देखें यहां

Bihar Election Result2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया। पार्टीवार परिणामों में भाजपा 89, जदयू 85, राजद 25, एलजेपी (राम विलास) 19 और कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए ने विकास और जनकल्याण योजनाओं के आधार पर मजबूत जनादेश प्राप्त किया।
बता दें कि 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ और 14 नवंबर को नतीजे आए। रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हाई लाइट्स
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को हुए, जबकि मतगणना 14 नवंबर को संपन्न हुई थी। इस बार वोटर टर्नआउट 67.13% रहा, जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान है। खास बात यह रही कि महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की, जो सरकार की महिला-केंद्रित नीतियों और योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है।
कैसा रहा पार्टियों का प्रदर्शन
बिहार विधानसभा चुनाव के पार्टीवार परिणामों में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जदयू ने 85 सीटें जीतीं। राजद को 25 सीटें, एलजेपी (राम विलास) को 19 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। एनडीए ने कुल मिलाकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: सबसे अधिक सीट जीतने वाले 5 दल
|
पार्टी
|
कुल सीटें
|
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
|
89
|
जनता दल (यूनाइटेड) – जदयू
|
85
|
राष्ट्रीय जनता दल (राजद)
|
25
|
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) – एलजेपी (RV)
|
19
|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस)
|
6
सबसे अधिक वोटों से किसने दर्ज की जीत:
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत रूपौली सीट पर दर्ज हुई, जहाँ जदयू के कालाधर प्रसाद मंडल ने 73,572 वोटों के भारी अंतर से शानदार जीत हासिल की। यह पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मार्जिन रहा, जिसने जदयू के मजबूत जनाधार को साफ तौर पर दिखाया।
टॉप 10: सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत
|
क्रम
|
विधानसभा क्षेत्र
|
सीट संख्या
|
विजेता उम्मीदवार
|
पार्टी
|
जीत का अंतर
|
1
|
रूपौली
|
60
|
कालाधर प्रसाद मंडल
|
जदयू
|
73,572
|
3
|
दिघा
|
181
|
संजीव चौरसिया
|
भाजपा
|
59,079
|
2
|
सुगौली
|
11
|
राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
|
एलजेपी (राम विलास)
|
58,191
|
4
|
गोपालपुर
|
153
|
शैलेश कुमार (बुलो मंडल)
|
जदयू
|
58,135
|
5
|
औराई
|
89
|
रामा निषाद
|
भाजपा
|
57,206
|
6
|
अलमनगर
|
70
|
नरेंद्र नारायण यादव
|
जदयू
|
55,465
|
7
|
राजगीर
|
173
|
कौशल किशोर
|
जदयू
|
55,428
|
8
|
धामदाहा
|
61
|
लेशी सिंह
|
जदयू
|
55,159
|
9
|
झंझारपुर
|
38
|
नितीश मिश्रा
|
भाजपा
|
54,849
|
10
|
जमुई
|
241
|
श्रेयसी सिंह
|
भाजपा
|
54,498
सबसे कम वोट से किसने दर्ज की जीत:
Bihar Elections 2025: सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार राधा चरण साह हैं, जिन्होंने संदीश (192-सं.) विधान सभा क्षेत्र से जनता दल (यू) के टिकट पर सिर्फ 27 वोटों के सबसे कम मार्जिन से जीत हासिल की, जो बेहद करीबी मुकाबले की तस्वीर पेश करती है।
सबसे कम वोटों से जीतने वाले 10 उम्मीदवार:
|
विधानसभा क्षेत्र
|
विधानसभा संख्या
|
विजेता उम्मीदवार
|
पार्टी
|
जीत का अंतर
|
संदीश (SANDESH)
|
192
|
राधा चरण साह
|
जेडीयू
|
27
|
रामगढ़ (RAMGARH)
|
203
|
सतीश कुमार सिंह यादव
|
बसपा
|
30
|
अगिआँव (AGIAON)
|
195
|
महेश पासवान
|
भाजपा
|
95
|
नबीनगर (NABINAGAR)
|
221
|
चेतन आनंद
|
जेडीयू
|
112
|
ढाका (DHAKA)
|
21
|
फैसल रहमान
|
राजद
|
178
|
फोर्ब्सगंज (FORBESGANJ)
|
48
|
मनोज बिश्वास
|
कांग्रेस
|
221
|
बलरामपुर (BALRAMPUR)
|
65
|
संगीता देवी
|
एलजेपी (राम विलास)
|
389
|
चंपटिया (CHANPATIA)
|
7
|
अभिषेक रंजन
|
कांग्रेस
|
602
|
जहानाबाद (JEHANABAD)
|
216
|
राहुल कुमार
|
राजद
|
793
|
बोध गया (BODH GAYA)
|
229
|
कुमार सर्वजीत
|
राजद
|
881
