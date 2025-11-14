Bihar Election 2025: सबसे अधिक और सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? देखें यहां

Bihar Election Result2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया। पार्टीवार परिणामों में भाजपा 89, जदयू 85, राजद 25, एलजेपी (राम विलास) 19 और कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए ने विकास और जनकल्याण योजनाओं के आधार पर मजबूत जनादेश प्राप्त किया।

बता दें कि 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ और 14 नवंबर को नतीजे आए। रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हाई लाइट्स

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को हुए, जबकि मतगणना 14 नवंबर को संपन्न हुई थी। इस बार वोटर टर्नआउट 67.13% रहा, जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान है। खास बात यह रही कि महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोटिंग की, जो सरकार की महिला-केंद्रित नीतियों और योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है।