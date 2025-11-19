भारत के किस नेता ने सबसे अधिक बार ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ, यह है नाम

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां का लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में गिना जाता है। वहीं, राज्य में मंत्रियों का मुखिया यानि कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के लोकतंत्र के लिए अहम माना जाता है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक कार्यपालिक का प्रमुख अंग होता है, जो कि प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख मुखिया के तौर पर पहचान रखता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और सभी के अलग-अलग मुख्यमंत्री हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में वह कौन-सा नेता हैं, जिन्होंने सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। किसके नाम है सबसे अधिक मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण रिकॉर्ड आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का रिकॉर्ड बिहार की राजनीति में प्रमुख चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले नीतिश कुमार के नाम है। वह अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ले चुके हैं। वहीं, यह 10वीं बार है, जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शानदार जीत हासिल करने के बाद उनके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।

किस प्रकार बना मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण रिकॉर्ड -नीतिश कुमार ने छोटे कार्यकाल और इस्तीफे की वजह से कई बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल साल 2000 में शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ सात दिनों तक ही रहा, क्योंकि वह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। -नीतिश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार राजनीतिक पाले बदले हैं। वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(NDA) और महागठबंधन के बीच पाले बदल चुके हैं। इस दौरान उन्हें पाला छोड़ने व पाले में शामिल होने के दौरान इस्तीफा देने के साथ-साथ नए सिरे से मुख्यमंत्री भी बनना पड़ा। उदाहरण के तौर पर देखें, तो साल 2017 में उन्होंने RJD+Congress के महागठबंधन से नाता तोड़ा और NDA के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। इस दौरान उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर से मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली। इस प्रकार 2022 में उन्होंने NDA को छोड़ा और फिर महागठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया और फिर से शपथ ली। जनवरी 2024 में नीतिश ने फिर से महागठबंधन से बाहर होने का निर्णय लिया और फिर से इस्तीफा दिया। वह फिर से NDA में शामिल हुए और फिर से मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली।