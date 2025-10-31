Rashtriya Ekta Diwas 2025: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? जानें इसकी खास बातें

Rashtriya Ekta Diwas 2025: राष्ट्रीय एकता दिवस (Rashtriya Ekta Diwas) हर साल 31 अक्टूबर को देशभर में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को समर्पित है, जिन्होंने आज़ादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारत के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया। वर्ष 2025 इस दिवस को और विशेष बनाता है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती का प्रतीक है।

थीम 2025: “एक भारत, आत्मनिर्भर भारत”

इस वर्ष की थीम “Ek Bharat, Aatmanirbhar Bharat” देश की एकता को आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 के विज़न से जोड़ती है। यह संदेश देती है कि राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब हर नागरिक आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील बने।

सरदार पटेल और राष्ट्र की एकता

सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें "Iron Man of India" कहा जाता है, ने स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों को एकसूत्र में बांधकर “एक भारत” की नींव रखी। राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य नागरिकों में देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही यह सांस्कृतिक विविधता में एकता का संदेश भी देता है।