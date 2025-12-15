Aaple Sarkar MahaDBT क्या है और किसी सरकारी लाभ के लिए यहाँ रजिस्टर होना क्यों है जरुरी, यहाँ देखें हर एक डिटेल्स

Aaple Sarkar Maha DBT Maharashtra: आपले सरकार महा डीबीटी, महाराष्ट्र सरकार का एक ऐप है जो विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे ई-छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा राहत आदि के लाभ और सब्सिडी को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इस पोर्टल पर नागरिक एक बार रजिस्ट्रेशन करके अलग-अलग योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और डिजिटल सत्यापन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। Aaple Sarkar MahaDBT क्या है? Aaple Sarkar MahaDBT महाराष्ट्र सरकार का एकीकृत Direct Benefit Transfer (DBT) पोर्टल है, जिसके मदद से छात्रवृत्ति, किसान योजनाएँ, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट लाभार्थियों के आधार-लिंक बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। क्यों शुरू किया गया MahaDBT इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, बिचौलियों को खत्म करना और लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना है।

यह एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहाँ राज्य के निवासी अपने लिए पात्र योजनाएँ खोज सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी देख सकते हैं। MahaDBT पर उपलब्ध प्रमुख योजना कैटेगरी: महा-DBT पोर्टल पर मुख्य रूप से निम्न योजनाएँ उपलब्ध हैं: किसान योजनाएँ कृषि सब्सिडी

उपकरण सहायता

राज्य व केंद्र सरकार की DBT आधारित योजनाएँ श्रमिक, पेंशन व विशेष सहायता योजनाएँ सामाजिक न्याय योजनाएँ

दिव्यांग व विशेष सहायता योजनाएँ

पेंशन योजनाएँ छात्रवृत्ति योजनाएँ प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप

ट्यूशन और परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति

मेंटेनेंस अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस

मेरिट स्कॉलरशिप MahaDBT क्यों है खास? यह पोर्टल पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जहाँ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. इसकी मदद से आधार-लिंक बैंक खाते में सीधा भुगतान किया जा सकता है.

किसी भी आवेदन की स्वीकृति और भुगतान पर SMS/Email अलर्ट और आवेदन की रीयल-टाइम ट्रैकिंग भी आसानी से देख सकते है. MahaDBT पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? कोई भी पात्र राज्य निवासी महा-DBT पोर्टल पर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिसके ईजी स्टेप यहां नीचे बताया गया है- ऑफिसियल MahaDBT वेबसाइट पर जाएँ New Applicant Registration पर क्लिक करें आधार-आधारित या नॉन-आधार मोड चुनें मोबाइल नंबर और ईमेल OTP से वेरीफाई करें लॉग-इन करके प्रोफाइल पूरी करें (पता, जाति, बैंक विवरण आदि) नोट: DBT लाभ के लिए आधार-लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन कैसे करें? लॉग-इन के बाद Find Eligible Schemes ऑप्शन से अपनी पात्र योजनाएँ देखें

संबंधित विभाग और योजना चुनें

पात्रता शर्तें पढ़कर ऑनलाइन फॉर्म भरें

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन सबमिट करें छात्र अगली कक्षा में Renewal Application भी कर सकते हैं, जिसमें पुराना डेटा पहले से भरा होता है।