कहां स्थित हैं भारत की 7 सबसे पुरानी गुफा चित्रकलाएं? जानें सभी नाम यहाँ

By Bagesh Yadav
Oct 30, 2025, 18:12 IST

मध्य प्रदेश में भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक कला का संग्रह हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यहां की सबसे पुरानी पेंटिंग्स मेसोलिथिक काल (लगभग 10,000 ईसा पूर्व या 12,000 साल पहले) की हैं। चट्टानों पर बनी ये जीवंत कलाकृतियां प्राचीन शिकारी-संग्राहकों के जीवन को दर्शाती हैं। इनमें जानवरों, शिकार और सामुदायिक नृत्यों को दिखाया गया है, जो शुरुआती मानव जीवन की एक अनूठी झलक पेश करती हैं।

गुफाओं में की गई चित्रकारी इंसान की रचनात्मकता की शुरुआती अभिव्यक्तियों में से एक है। ये प्राचीन कलाकृतियां शुरुआती जीवन, विश्वासों और उस समय के माहौल के बारे में जानकारी देती हैं। ये चट्टानों की दीवारों और छतों पर पाई जाती हैं। इनमें अक्सर जानवरों, शिकार के दृश्यों और प्रतीकों को दिखाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग 45,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह इंडोनेशिया में खोजी गई थी और इसमें एक जंगली सूअर दिखाया गया है। यह शायद शिकार की किसी कहानी का हिस्सा है।

अब, भारत की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में भी दुनिया की कुछ सबसे पुरानी गुफा कलाकृतियां मौजूद हैं? एक खास जगह पर लाल और सफेद रंग से बने इंसानों और जानवरों के चित्र मिले हैं। माना जाता है कि ये पेंटिंग्स 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये शुरुआती इंसानी कल्पना और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं।
तो, यह कौन सी गुफा है? हम इस लेख में इसी के बारे में जानेंगे। हम भारत की अन्य प्राचीन गुफा चित्रकलाओं, उनकी शैलियों और वे हमारे पूर्वजों के बारे में क्या बताती हैं, इस पर भी नजर डालेंगे।

भारत की सबसे पुरानी गुफा चित्रकलाओं की लिस्ट 

भारत की सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक कला का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मध्य प्रदेश में भीमबेटका की चट्टानी गुफाओं में स्थित है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहां की सबसे पुरानी पेंटिंग्स मेसोलिथिक काल (लगभग 10,000 ईसा पूर्व) की हैं। ये शुरुआती शिकारी-संग्राहकों के जीवन को जीवंत रूप से दर्शाती हैं, जिनमें जानवर, शिकार और नृत्य शामिल हैं। यह एक अनूठा कालानुक्रमिक रिकॉर्ड पेश करती हैं। यहां भारत की 7 सबसे पुरानी गुफा चित्रकलाओं की सूची दी गई है:

रैंक

गुफा चित्रकला स्थल

राज्य

अनुमानित समय

कलात्मक परंपरा / नोट्स

1

भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं

मध्य प्रदेश

30,000 साल

पुरापाषाण, मध्यपाषाण और ऐतिहासिक काल

2

अजंता की गुफाएं

महाराष्ट्र

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व - 5वीं शताब्दी ईस्वी

बौद्ध भित्ति चित्र, जातकमाला के दृश्य

3

एलोरा की गुफाएं

महाराष्ट्र

6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद

हिंदू, बौद्ध, जैन विषय

4

एलीफेंटा की गुफाएं

महाराष्ट्र

5वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी

चट्टानों को काटकर बनाए गए शिव मंदिर, धुंधले भित्ति चित्र

5

जोगीमारा की गुफाएं

छत्तीसगढ़

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व - पहली शताब्दी ईस्वी

गैर-धार्मिक, जनजातीय कला, थिएटर

6

बाघ की गुफाएं

मध्य प्रदेश

5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी

बौद्ध भित्ति चित्र, बोधिसत्व

7

सित्तनवासल गुफा

तमिलनाडु

7वीं - 9वीं शताब्दी ईस्वी

जैन मठ की कला, जलीय/प्रकृति के चित्र

8

अरमामलाई गुफा

तमिलनाडु

8वीं शताब्दी ईस्वी

जैन भित्ति चित्र, ब्राह्मी लिपि

9

आदमगढ़ की पहाड़ियां

मध्य प्रदेश

प्रागैतिहासिक (पुरापाषाण-मध्यपाषाण)

अनुष्ठानिक, दैनिक जीवन के दृश्य

10

लेण्याद्रि की गुफाएं

महाराष्ट्र

पहली - तीसरी शताब्दी ईस्वी

बौद्ध और हिंदू कला, अनुष्ठान हॉल

भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं

मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला स्थल हैं। यहां की कलाकृतियां 30,000 साल तक पुरानी हैं। 750 से ज्यादा गुफाओं में फैली ये प्रागैतिहासिक कलाकृतियां शिकार, नृत्य, अनुष्ठानों और रोजमर्रा की जिंदगी के जीवंत दृश्यों को दिखाती हैं। इन्हें प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों से बनाया गया है। ये पेंटिंग्स पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल को दर्शाती हैं, जो शुरुआती इंसानों के विकास का दस्तावेजीकरण करती हैं। शोधकर्ताओं ने यहां कला की कई परतें पाई हैं जो एक दूसरे पर बनी हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में लगातार बसावट थी और प्राचीन काल में इनका अनुष्ठानिक महत्व था।

अजंता की गुफाएं

महाराष्ट्र में स्थित, अजंता की गुफाएं अपने शानदार बौद्ध भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चित्र दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 29 चट्टानों को काटकर बनाए गए मठों और पूजा हॉलों से बना है। इन्हें बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के जीवंत चित्रों से सजाया गया है। ये पेंटिंग्स मुख्य रूप से महायान बौद्ध परंपरा को दर्शाती हैं। इनमें जातक कथाएं और रोजमर्रा के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं।

एलोरा की गुफाएं

महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा, दुनिया के सबसे बड़े चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा परिसरों में से एक है। इसमें 34 गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी ईस्वी की हैं। एलोरा अपनी समृद्ध धार्मिक विविधता के लिए खास है। यहां बौद्ध विहार, हिंदू मंदिर और जैन मंदिर हैं। इन सभी को जटिल भित्ति चित्रों, विस्तृत नक्काशी और प्रतिमाओं से सजाया गया है। हिंदू गुफाओं में शिव की कहानियां दिखाई गई हैं, जबकि बौद्ध कलाकृतियां शांत पूजा हॉलों को सजाती हैं और जैन गुफाओं में महावीर के जीवन को दर्शाया गया है।

एलीफेंटा की गुफाएं

एलीफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास एलीफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। ये अपनी चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और धुंधले भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो 5वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाए गए थे। इस स्थल पर शिव को समर्पित पांच हिंदू मंदिर हैं, साथ ही बौद्ध गुफाएं और स्तूप भी हैं। हालांकि ज्यादातर पेंटिंग्स खराब हो चुकी हैं, लेकिन प्लास्टर की गई सतहों पर कुछ अवशेष उनके ऐतिहासिक वैभव की झलक देते हैं।

जोगीमारा की गुफाएं

छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में स्थित जोगीमारा गुफाओं को भारत की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक माना जाता है। यहां की पेंटिंग्स और शिलालेख तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक के हैं। ये गुफाएं अपने गैर-धार्मिक विषयों के लिए अनोखी हैं। इनमें जनजातीय कला और रोजमर्रा के जीवन के साधारण दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे लड़के-लड़कियों का खेलना, हाथी और घोड़े। चूने के प्लास्टर वाली दीवारों पर लाल, पीले, काले और सफेद रंगों से पेंट किया गया है। इसके साथ ही प्राचीन मागधी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी हैं। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में जोगीमारा का उपयोग एक प्रदर्शन थिएटर के रूप में किया जाता था, जो सांस्कृतिक निरंतरता और कलात्मक नवीनता को दर्शाता है।

बाघ की गुफाएं

मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक सक्रिय थीं। इनमें नौ चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष हैं, जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र हैं। इन्हें मुख्य रूप से मठों में रहने और पूजा करने की जगहों के रूप में बनाया गया था। इनकी दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर है जिस पर चूने का अस्तर लगाया गया है। इन पर बोधिसत्व के चित्र और मठ के जीवन के दृश्य बने हुए हैं।

सित्तनवासल की गुफा

तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह पांड्य राजवंश के तहत जैन मठ परंपरा को दर्शाती है। यह प्राकृतिक गुफा एक जैन मठ के रूप में काम करती थी। इसकी छतों और दीवारों को जलीय चित्रों से सजाया गया है - जैसे कमल के तालाब, मछली, पक्षी और प्रकृति के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करते इंसान।

भारत की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहां है?

भारत में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की चट्टानी गुफाओं में पाया जाता है। इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर सबसे पुरानी पेंटिंग्स मेसोलिथिक काल, लगभग 10,000 ईसा पूर्व (12,000 साल पहले) की मानी जाती हैं। ये प्राचीन चट्टानी कलाकृतियां मुख्य रूप से शुरुआती शिकारी-संग्राहकों के जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। इनमें जानवरों के चित्र, धनुष और तीर के साथ शिकार के दृश्य और नृत्य के शुरुआती प्रमाण शामिल हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक की कला का एक अनूठा कालानुक्रमिक रिकॉर्ड पेश करता है।

भारत में खोजी गई पहली गुफा कौन सी है?

आधुनिक इतिहास में अक्सर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं का उल्लेख पहली प्रमुख प्राचीन गुफा स्थल के रूप में किया जाता है, जिसे समकालीन युग में फिर से खोजा गया और पश्चिमी दुनिया का ध्यान इस पर गया। ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के एक अधिकारी, कैप्टन जॉन स्मिथ ने 1819 में एक शिकार अभियान के दौरान गलती से इन्हें खोज लिया था। ये गुफाएं, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मंदिरों और मठों का एक परिसर हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इस आकस्मिक खोज ने भारत की गुफा विरासत में व्यापक पुरातात्विक रुचि पैदा की।

दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कौन सी है?

दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात आलंकारिक गुफा पेंटिंग का खिताब वर्तमान में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लियांग टेडोंगन्गे गुफा में पाए गए सुलावेसी मस्से वाले सूअर के चित्र के पास है। यूरेनियम-सीरीज डेटिंग का उपयोग करके, यह निर्धारित किया गया है कि पेंटिंग कम से कम 45,500 साल पुरानी है। इसी क्षेत्र में एक और हालिया खोज, लियांग करमपुआंग गुफा में एक पेंटिंग है जिसमें एक जंगली सूअर और इंसानों जैसी आकृतियां दिखाई गई हैं। इसे कम से कम 51,200 साल पुराना माना गया है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी विश्वसनीय रूप से दिनांकित कथा या कहानी कहने वाली कला बनाती है।

तमिलनाडु में 10,000 साल पुरानी पेंटिंग क्या है?

तमिलनाडु में 10,000 साल पुरानी पेंटिंग का मतलब येलागिरी पहाड़ियों में रेड्डियूर गांव के पास एक प्राकृतिक गुफा में हाल ही में खोजी गई चट्टानी कला के एक महत्वपूर्ण संग्रह से है। पुरातत्वविदों ने सुझाव दिया है कि समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मिली ये पेंटिंग्स नवपाषाण युग (अनुमानित 10,000 और 3,000 ईसा पूर्व के बीच) की हैं। इस कलाकृति में सफेद पदार्थ से चित्रित 80 से अधिक आकृतियां शामिल हैं, जो सामाजिक और अनुष्ठानिक जीवन को जीवंत रूप से दर्शाती हैं। इनमें जानवरों पर बैठे लोग, हथियारों से लड़ते हुए और उत्सव के नृत्यों में शामिल लोग शामिल हैं।

