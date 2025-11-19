RRB NTPC Result 2025
RSMSSB Vahan Chalak Exam Pattern 2025: राजस्थान वाहन चालक परीक्षा पैटर्न, सिलेबस PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Nov 19, 2025, 19:05 IST

RSMSSB Vahan Chalak Syllabus 2025: वाहन चालक सिलेबस राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 23 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। Candidates यहां विषय के अनुसार RSMSSB वाहन चालक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और अन्य जानकारी देख सकते हैं।

RSMSSB Vahan Chalak Exam Pattern 2025
RSMSSB Vahan Chalak Exam Pattern 2025

RSMSSB Vahan Chalak Syllabus 2025: राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) 23 नवंबर को राजस्थान वाहन चालक परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates को राजस्थान वाहन चालक सिलेबस को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने से Candidates को पढ़ाई की एक अच्छी योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे वे परीक्षा से जुड़े सभी जरूरी विषयों को कवर कर सकते हैं, जिससे उनके परीक्षा में पास होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी सुविधा के लिए, हमने इस लेख में नया RSMSSB ड्राइवर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताया है।

RSMSSB Vahan Chalak Syllabus 2025: ड्राइवर भर्ती सिलेबस 

राजस्थान वाहन चालक 2025 परीक्षा जल्द ही होने वाली है, इसलिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की समीक्षा करना जरूरी है। विषय के अनुसार RSMSSB ड्राइवर सिलेबस को जानना सफलता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको उन विषयों की सूची पता चलती है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे।

भर्ती संगठन

राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB)

पद का नाम

वाहन चालक

कुल रिक्तियां

2756

वेतन

21,700 रुपये – 39,800 रुपये

परीक्षा मोड

ऑफलाइन

कुल सवाल

120 बहुविकल्पीय प्रश्न

शैक्षणिक योग्यता

10वीं पास

नौकरी का स्थान

राजस्थान

आधिकारिक वेबसाइट

rsmssb.rajasthan.gov.in

RSMSSB Vahan Chalak Syllabus 2025: सिलेबस पीडीएफ 

RSMSSB ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में राजस्थान वाहन चालक सिलेबस निर्धारित किया है। उम्मीदवार RSMSSB की वेबसाइट से आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

RSMSSB वाहन चालक पाठ्यक्रम पीडीएफ

RSMSSB Vahan Chalak Exam Pattern 2025: राजस्थान वाहन चालक भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है?

राजस्थान वाहन चालक परीक्षा Offline मोड में आयोजित की जाती है, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें नौ खंड होते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य गणित, इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान), और भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था।

  • कुल 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 200 अंकों के लिए पूछे जाएंगे।
  • हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
  • परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी।

विषयों

प्रश्नों की संख्या

अवधि

सामान्य हिंदी

20

2 घंटे

सामान्य अंग्रेजी

15

भूगोल

20

इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान)

20

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 

भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में

10

सामान्य विज्ञान

05

वर्तमान घटनाएं

10

बेसिक कंप्यूटर

05

सामान्य गणित

15

कुल

120

 

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

