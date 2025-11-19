IBPS RRB Exam Centre 2025: राज्य-वार प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा शहरों की लिस्ट देखें

IBPS RRB Exam Centre 2025: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने 16 नवंबर को IBPS RRB एडमिट कार्ड जारी किया। इसके जरिए उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र और स्थान के बारे में जानकारी दी गई है। जो उम्मीदवार 22 और 23 नवंबर को IBPS RRB PO की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें आखिरी समय में होने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों की जांच कर लेनी चाहिए।
IBPS RRB परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, PO प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को होगी। वहीं, IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा देशभर में 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की 13,316 रिक्तियों को भरना है। उम्मीद है कि इस परीक्षा में हजारों आवेदक शामिल होंगे। इसलिए, यात्रा की योजना बनाने और परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए IBPS RRB परीक्षा केंद्र सूची की जांच करना जरूरी है। यहां प्रीलिम्स और मेन्स के लिए IBPS RRB परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देखें।
IBPS RRB Exam Centre 2025: प्रीलिम्स और मेन्स के लिए परीक्षा शहरों की सूची
IBPS भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई परीक्षा केंद्र बनाता है। ये IBPS RRB परीक्षा केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के सभी हिस्सों, यहां तक कि दूर-दराज के इलाकों से भी उम्मीदवार परीक्षा दे सकें और अपनी पसंद के पदों के लिए आवेदन कर सकें। इन केंद्रों पर प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों चरणों की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
IBPS RRB Exam Centre 2025 प्रीलिम्स परीक्षा केंद्र
IBPS एडमिट कार्ड जारी करते समय उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों की जानकारी देता है। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। समय पर केंद्र पर न पहुंचने पर उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने और परीक्षा देने से रोका जा सकता है। IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को होनी है। यह परीक्षा 28 राज्यों में आयोजित की जाएगी। आप नीचे दी गई तालिका में IBPS RRB प्रीलिम्स परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची देख सकते हैं।
|
राज्य
|
प्रारंभिक परीक्षा केंद्र
|
आंध्र प्रदेश
|
अनंतपुर, एलुरु, गुंटूर, काकीनाडा, कडप्पा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल राजमुंदरी, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम
|
अरुणाचल प्रदेश
|
नाहरलागुन, पापुमपारे
|
असम
|
डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर
|
बिहार
|
आरा,भागलपुर,दरभंगा,गया,मुजफ्फरपुर,पटना,पूर्णिया,समस्तीपुर
|
गुजरात
|
अहमदाबाद, बारडोली, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा
|
छत्तीसगढ
|
भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर
|
हरयाणा
|
अम्बाला, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, कुरूक्षेत्र
|
हिमाचल प्रदेश
|
बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना
|
जम्मू और कश्मीर
|
बारामूला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर
|
झारखंड
|
बोकारो, धनबाद, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, रांची
|
कर्नाटक
|
बेंगलुरु, बेलगावी (बेलगाम), दावणगेरे, धारवाड़, हुबली (हुबली), कालाबुरागी (गुलबर्गा), मंगलुरु (मैंगलोर), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी
|
केरल
|
अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर
|
मध्य प्रदेश
|
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन
|
महाराष्ट्र
|
अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), चंद्रपुर, धुले, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, नवी मुंबई, परभणी, पुणे, रायगढ़, सोलापुर, ठाणे
|
मणिपुर
|
चुराचांदपुर, इंफाल, काकचिंग
|
मेघालय
|
शिलांग, तुरा
|
मणिपुर
|
अज़वाल
|
नगालैंड
|
दीमापुर, कोहिमा
|
ओडिशा
|
बालासोर, बारीपदा, बेरहामपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, पुरी, राउरकेला, संबलपुर
|
पुदुचेरी
|
पुदुचेरी
|
पंजाब
|
अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा
|
राजस्थान
|
अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर
|
तमिलनाडु
|
चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, मदुरै, कन्याकुमारी, नागरकोइल, नामक्कल, सलेम, तंजावुर, थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, वेल्लोर, विरुधुनगर
|
तेलंगाना
|
हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, निज़ामाबाद, वारंगल
|
त्रिपुरा
|
अगरतला
|
उतार प्रदेश।
|
आगरा, अलीगढ, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मोरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), सीतापुर, वाराणसी
|
उत्तराखंड
|
देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
|
पश्चिम बंगाल
|
आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी
IBPS RRB Exam Centre 2025: मेन्स परीक्षा केंद्र की सूची
जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में IBPS RRB कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करेंगे, वे मेन्स परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे। प्रीलिम्स परीक्षा की तुलना में IBPS RRB मेन्स के परीक्षा केंद्र कम होते हैं। आप नीचे दी गई तालिका में IBPS RRB परीक्षा शहरों की जांच कर सकते हैं।
|
राज्य
|
मुख्य परीक्षा केंद्र
|
आंध्र प्रदेश
|
गुंटूर, कडपा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम
|
अरुणाचल प्रदेश
|
नाहरलगुन
|
असम
|
डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर
|
बिहार
|
भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर
|
गुजरात
|
अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
|
छत्तीसगढ
|
भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर
|
हरयाणा
|
अम्बाला, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, कुरूक्षेत्र
|
हिमाचल प्रदेश
|
बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना
|
जम्मू और कश्मीर
|
बारामूला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर
|
झारखंड
|
धनबाद, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, रांची
|
कर्नाटक
|
बेंगलुरु, बेलगावी (बेलगाम), दावणगेरे, धारवाड़, हुबली (हुबली), कालाबुरागी (गुलबर्गा), मैसूरु (मैसूर), शिवमोग्गा (शिमोगा), उडुपी
|
केरल
|
एर्नाकुलम, कोझिकोड, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर
|
मध्य प्रदेश
|
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन
|
महाराष्ट्र
|
अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, रायगढ़, ठाणे
|
मणिपुर
|
चुराचांदपुर, इंफाल, काकचिंग
|
मेघालय
|
शिलांग, तुरा
|
मणिपुर
|
आइज़ोल
|
नगालैंड
|
दीमापुर, कोहिमा
|
ओडिशा
|
भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर
|
पुदुचेरी
|
पुदुचेरी
|
पंजाब
|
अमृतसर, जालंधर, मोहाली, पटियाला, भटिंडा, फगवाड़ा
|
राजस्थान
|
अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
|
तमिलनाडु
|
चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, सेलम, तिरुनेलवेली, वेल्लोर
|
तेलंगाना
|
हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल
|
त्रिपुरा
|
अगरतला
|
उतार प्रदेश।
|
ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), वाराणसी
|
उत्तराखंड
|
देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
|
पश्चिम बंगाल
|
आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, कोलकाता, सिलीगुड़ी
