AIIMS 4th CRE Group B, C Recruitment 2025: एम्स ग्रुप बी, सी के विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी, आवेदन सहित डिटेल जानें

AIIMS 4th CRE Group B, C Recruitment 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर आवेदन मांगे हैं। संबंधित भर्ती प्रक्रिया के जरिए तकनीकी सहायक, क्लर्क, तकनीशियन, इंजीनियर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टोरकीपर, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों को भरा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर, 2025 तक जारी रहेगी। जिससे उम्मीदवार अलग-अलग समूहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) 22-24 दिसंबर 2025 से किया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

AIIMS 4th CRE Group B, C Recruitment 2025: आवेदन लिंक

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन सीबीटी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है। जिसकी अंतिम तिथि 2 दिसंबर, निर्धारित की गई है। अभी अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: