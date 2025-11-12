CAT 2025 Admit Card, Download Link Here
Focus
Quick Links

IPPB Recruitment 2025: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 309 पदों पर निकली भर्ती

By Priyanka Pal
Nov 12, 2025, 12:13 IST

IPPB Recruitment 2025: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के 309 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

Add as a preferred source on Google
Join us
IPPB Recruitment 2025
IPPB Recruitment 2025

IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 309 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के 110 पद और जूनियर एसोसिएट के 199 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर, 2025 से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर, 2025 तय की गई है। 

IPPB Recruitment 2025 apply online: आवेदन लिंक

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 1 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आवेदन लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं:

IPPB भर्ती 2025

आवेदन लिंक

IPPB Recruitment 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण 

असिस्टेंट मैनेजर के 110 पद और जूनियर एसोसिएट के 199 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार महत्वपूर्ण विवरणों की अधिक जानकारी नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती संस्थान

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) 

पद का नाम 

असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट

पदों की संख्या 

309 

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

11 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025

फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि

1 दिसंबर, 2025

आयु सीमा 

20 से 32 वर्ष (पद के अनुसार)

शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट

ऑफिशियल वेबसाइट

ippbonline.com

IPPB Recruitment 2025 Selection Process: पात्रता मानदंड

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

शैक्षणिक योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच अवश्य करें। 

आयु सीमा - असिस्टेंट मैनेजर के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। वहीं, जूनियर एसोसिएट पद के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए आयु सीमा की गणना 1 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।

IPPB Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानें

असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए पूरी कर सकते हैं:

India Post Payment Bank Vacancy 2025स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। 

स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस जमा करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Check:

Bank of Baroda Apprentice Online Form 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News