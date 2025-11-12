IPPB Recruitment 2025: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 309 पदों पर निकली भर्ती

IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 309 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के 110 पद और जूनियर एसोसिएट के 199 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।
संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर, 2025 से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर, 2025 तय की गई है।
IPPB Recruitment 2025 apply online: आवेदन लिंक
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 1 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आवेदन लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं:
|
IPPB भर्ती 2025
IPPB Recruitment 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण
असिस्टेंट मैनेजर के 110 पद और जूनियर एसोसिएट के 199 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार महत्वपूर्ण विवरणों की अधिक जानकारी नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती संस्थान
|
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB)
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट
|
पदों की संख्या
|
309
|
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|
11 नवंबर से 1 दिसंबर, 2025
|
फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि
|
1 दिसंबर, 2025
|
आयु सीमा
|
20 से 32 वर्ष (पद के अनुसार)
|
शैक्षणिक योग्यता
|
ग्रेजुएट
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ippbonline.com
IPPB Recruitment 2025 Selection Process: पात्रता मानदंड
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:
शैक्षणिक योग्यता - किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच अवश्य करें।
आयु सीमा - असिस्टेंट मैनेजर के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तय की गई है। वहीं, जूनियर एसोसिएट पद के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए आयु सीमा की गणना 1 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।
IPPB Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानें
असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट पदों के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर, एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस जमा करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation