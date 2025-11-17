Bihar BSSC Stenographer Online Form 2025: स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड III अंतिम तिथि आगे बढ़ी, इच्छुक उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in आवेदन शुल्क का भुगतान करें

Bihar BSSC Stenographer Online Form 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए निकाले गए कुल 432 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन व आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड III भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी। जिसे अब आगे बढ़ाकर 24 नवंबर, 2025 कर दिया गया है।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को 3 नवंबर, 2025 से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2025 कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली तकनीक परेशानियों से बचने के लिए आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

Bihar BSSC Steno Grade III Form 2025: आवेदन लिंक

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं हिंदी और इंग्लिश में शॉर्टहैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: