Weekly Current Affairs Quiz: 29 दिसंबर 2025 से 03 जनवरी 2026

Weekly Current Affairs Quiz: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, दुलहस्ती स्टेज- II पनबिजली परियोजना आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है?

(a) पोखरण

(b) चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज

(c) श्रीहरिकोटा

(d) थुम्बा (b) चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रॉकेट का परीक्षण उसकी अधिकतम 120 किमी की सीमा के लिए किया गया। इस रॉकेट को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के समर्थन से डिजाइन किया गया है।

2. एनटीएच ने अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संगठन की लैब के साथ एक MoU साइन किया?

(A) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

(B) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

(C) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)

(D) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) (B) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच) ने हाल ही में अनुसंधान, परीक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीएच, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत कार्य करता है। 3. ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई?

(a) राजनाथ सिंह

(b) अमित शाह

(c) नितिन गडकरी

(d) राम मोहन नायडू

(d) राम मोहन नायडू

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) हेलीकॉप्टर डिवीजन में ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट (Dhruv NG civil variant) हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस हेलीकॉप्टर को इसके स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 4. दुलहस्ती स्टेज- II पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? (a) झेलम (b) सिंधु (c) चिनाब (d) रावी (c) चिनाब पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक पैनल ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज- II पनबिजली परियोजना (Dulhasti Stage-II hydropower project) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की पृष्ठभूमि में आई है, जिससे ₹3,200 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

5. मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं?

(a) हरमनप्रीत कौर

(b) शेफाली वर्मा

(c) स्मृति मंधाना

(d) दीप्ति शर्मा (c) स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गईं, वह मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला और सबसे तेज खिलाड़ी बन गईं। स्मृति ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय में यह उपलब्धि हासिल की। 6. हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया?

(a) शेख हसीना

(b) बेगम खालिदा जिया

(c) साजिदा चौधरी

(d) तस्लीमा नसरीन (b) बेगम खालिदा जिया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसकी पुष्टि उनकी पार्टी ने की। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा और उन्होंने दो बार इस पद पर अपनी सेवाएं दीं।

7. FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? (A) अर्जुन एरिगैसी (B) कोनेरू हंपी (C) मैग्नस कार्लसन (D) एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना (C) मैग्नस कार्लसन शतरंज में, भारत के अर्जुन एरिगैसी (Arjun Erigaisi) और कोनेरू हंपी (Koneru Humpy) ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीते, जबकि मैग्नस कार्लसन और एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना ने दोहा, कतर में खेली गई 2025 FIDE विश्व रैपिड और महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में खिताब जीते। 8. सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? (A) भरत राघव (B) ऋत्विक संजीवी एस (C) किदांबी श्रीकांत (D) लक्ष्य सेन (B) ऋत्विक संजीवी एस विजयवाड़ा में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः सूर्या करिश्मा तमिरी और ऋत्विक संजीवी ने महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। महिला फाइनल में सूर्या करिश्मा तमिरी ने तन्वी पटरी को 17-21, 21-12, 21-14 से हराया, जबकि पुरुष एकल फाइनल में ऋत्विक संजीवी एस ने भरत राघव को 21-16, 22-20 से पराजित किया।