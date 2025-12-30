Current Affairs Quiz 30 Dec 2025: दुलहस्ती स्टेज- II पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर होगा?

Current Affairs Quiz 30 Dec 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है?

(a) पोखरण

(b) चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज

(c) श्रीहरिकोटा

(d) थुम्बा (b) चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रॉकेट का परीक्षण उसकी अधिकतम 120 किमी की सीमा के लिए किया गया। इस रॉकेट को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के समर्थन से डिजाइन किया गया है।

2. ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई?

(a) राजनाथ सिंह

(b) अमित शाह

(c) नितिन गडकरी

(d) राम मोहन नायडू (d) राम मोहन नायडू

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) हेलीकॉप्टर डिवीजन में ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट (Dhruv NG civil variant) हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस हेलीकॉप्टर को इसके स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 3. दुलहस्ती स्टेज- II पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? (a) झेलम (b) सिंधु (c) चिनाब (d) रावी (c) चिनाब पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक पैनल ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज- II पनबिजली परियोजना (Dulhasti Stage-II hydropower project) को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की पृष्ठभूमि में आई है, जिससे ₹3,200 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।