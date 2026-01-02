Current Affairs One Liners 02 Jan 2026: भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला?

Current Affairs One-Liners 02 Jan 2026: यहां एक नए फॉर्मेट में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख आदि से संबंधित विषय शामिल हैं।

चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है- आयुष मंत्रालय

हाल ही में ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू

DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया- चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) देश के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (i-TBIs) स्थापित करेगा- 15