CBSE Practical Exam 2026: 10वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट का रिमाइंडर शुरू, यहां देखें पूरा नोटिस और गाइडलाइन

CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों और स्कूलों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। साथ ही, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को दिए गए टाइम के अंदर ही प्रैक्टिकल एग्जाम को खत्म कराना होंगा। साथ ही, अंकों को पोर्टल पर अपलोड करना होंगा।

CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम 2026: बोर्ड का सख्त निर्देश

CBSE ने अपने ऑफिशियल नोटिस में स्कूलों को प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट वर्क के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होने चाहिए। बोर्ड ने छात्रों के लिए माक्स को अपलोड करने के टाइम को भी निर्धारित किया है। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि एक बार पोर्टल बंद होने के बाद मार्क्स में सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल

बोर्ड ने सामान्य और विंटर-बाउंड दोनों तरह के स्कूलों के लिए डेट्स स्पष्ट कर दी हैं। आइए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालते है।