UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: यूपीएसएसएससी हेल्थ वर्कर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

By Sonal Mishra
Jan 2, 2026, 20:27 IST

 UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: यूपीएसएसएससी हेल्थ वर्कर परीक्षा की हेल्थ सिटी जारी हो गई है. उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन अपनी सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से अपनी सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन  11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा.          

UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: उत्तर प्रदेश कमर्चारी चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने हेल्थ वर्कर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है, उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जा कर ऑनलाइन अपनी सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं. इस के साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी को 10  से 12 बजे के बीच किया जाएगा.   

UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: ओवरव्यू 

आर्गेनाइजेशन

 उत्तर प्रदेश कमर्चारी चयन आयोग यूपीएसएसएससी

परीक्षा का नाम 

 हेल्थ वर्कर ANM 

परीक्षा की तारीख 

11 जनवरी 2026  

परीक्षा का समय 

 10 से 12 बजे

ऑफिसियल वेबसाइट 

 upsssc.gov.in


UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: डाउनलोड लिंक 

यूपीएसएसएससी हेल्थ वर्कर ANM मुख्य परीक्षा 11 जनवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होने का प्रस्ताव है। परीक्षा राज्य के तीन जिलों- बरेली, लखनऊ और झांसी में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हेल्थ वर्कर ANM पदों के लिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. 

UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: कैसे डाउनलोड करें ?

  • ऑफिशियल UPSSSC वेबसाइट: upsssc.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर "एडमिट कार्ड / डाउनलोड" या "एग्जामिनेशन" सेक्शन पर क्लिक करें।

  • "हेल्थ वर्कर (फीमेल)/ ANM" के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

  • रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  • नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र जैसी सभी डिटेल्स को क्रॉस-चेक करें।

  • एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लें और परीक्षा के दिन इसे एक वैलिड फोटो ID के साथ ले जाएं।

