UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: यूपीएसएसएससी हेल्थ वर्कर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड





UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: उत्तर प्रदेश कमर्चारी चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने हेल्थ वर्कर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है, उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जा कर ऑनलाइन अपनी सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं. इस के साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी को 10 से 12 बजे के बीच किया जाएगा.

UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: ओवरव्यू

आर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश कमर्चारी चयन आयोग यूपीएसएसएससी परीक्षा का नाम हेल्थ वर्कर ANM परीक्षा की तारीख 11 जनवरी 2026 परीक्षा का समय 10 से 12 बजे ऑफिसियल वेबसाइट upsssc.gov.in





UPSSSC Health Worker Exam City Slip 2025: डाउनलोड लिंक

यूपीएसएसएससी हेल्थ वर्कर ANM मुख्य परीक्षा 11 जनवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होने का प्रस्ताव है। परीक्षा राज्य के तीन जिलों- बरेली, लखनऊ और झांसी में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हेल्थ वर्कर ANM पदों के लिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.