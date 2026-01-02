SSC GD Exam Date 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने GD कांस्टेबल, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए SSC GD 2026 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। । उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अब अधिकारिक परीक्षा शेड्यूल और नोटिस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और अन्य महत्वपूर्ण विवरण SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध हैं।

SSC GD Constable, MTS & Havaldar Exam Date 2026 Notice PDF

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने GD कांस्टेबल, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए SSC GD Exam 2026 और MTS/Havaldar Exam 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। मल्टी-टास्किंग स्टाफ और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा 2025, 4 फरवरी, 2026 से आयोजित होगी, और इसके लिए सेल्फ-स्लॉटिंग 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी। वहीं, कांस्टेबल (GD) CAPFs और SSF, और राइफलमैन (GD) असम राइफल्स परीक्षा 2026, 23 फरवरी 2026 से (अनुमानित) आयोजित की जाएगी; सेल्फ-स्लॉटिंग की जानकारी बाद में सूचित की जाएगी। उम्मीदवार अधिकारिक नोटिस PDF डाउनलोड कर सकते हैं।