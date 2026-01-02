HP TET Result 2025
SSC GD Exam Date 2026 OUT: कांस्टेबल, MTS और हवलदार परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें शेड्यूल नोटिस PDF

By Vijay Pratap Singh
Jan 2, 2026, 18:07 IST

SSC GD Exam Date 2026 OUT: एसएससी ने CAPF, SSF और असम राइफल्स में कांस्टेबल और मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ/हवलदार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब SSC GD 2026 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। उम्मीदवार इस लेख में एसएससी जीडी परीक्षा तिथि 2025 नोटिस PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC GD Exam Date 2026 OUT
SSC GD Exam Date 2026 OUT

SSC GD Exam Date 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने GD कांस्टेबल, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए SSC GD 2026 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। । उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अब अधिकारिक परीक्षा शेड्यूल और नोटिस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और अन्य महत्वपूर्ण विवरण SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर उपलब्ध हैं। 

SSC GD Constable, MTS & Havaldar Exam Date 2026 Notice PDF

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने GD कांस्टेबल, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार पदों के लिए SSC GD Exam 2026 और MTS/Havaldar Exam 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। मल्टी-टास्किंग स्टाफ और हवलदार (CBIC & CBN) परीक्षा 2025, 4 फरवरी, 2026 से आयोजित होगी, और इसके लिए सेल्फ-स्लॉटिंग 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी। वहीं, कांस्टेबल (GD) CAPFs और SSF, और राइफलमैन (GD) असम राइफल्स परीक्षा 2026, 23 फरवरी 2026 से (अनुमानित) आयोजित की जाएगी; सेल्फ-स्लॉटिंग की जानकारी बाद में सूचित की जाएगी। उम्मीदवार अधिकारिक नोटिस PDF डाउनलोड कर सकते हैं

SSC Exam Notice PDF 2025 

यहां क्लिक करें

Screenshot 2026-01-02 174909

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

