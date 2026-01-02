SSC GD Constable Exam Date 2026 OUT: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

SSC GD Constable Exam Date 2026 OUT: कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं, इस परीक्षा का आयोजन 23 फरवरी 2026 से किया जाएगा. परीक्षा का मोड ऑनलाइन यानी CBT होगा. परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा. इस परीक्षा के जरिये 25487 पदों पर भर्ती होनी है. इस साल, एसएससी ने BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF फोर्सेस में पुरुषों के लिए 23467 वैकेंसी और BSF, CISF, CRPF, ITBP और AR फोर्सेस में महिलाओं के लिए 2020 वैकेंसी की घोषणा की थी।

SSC GD Constable Exam Date 2026: ओवरव्यू

आर्गेनाइजेशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी परीक्षा का नाम एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्तियों की संख्या 25487 परीक्षा की तारीख 23 फरवरी 2026 से शुरू ऑफिसियल वेबसाइट ssc.gov.in

SSC GD Constable Exam 2026: चयन प्रक्रिया

SSC GD 2026 की पूरी भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और आखिर में मेडिकल टेस्ट।