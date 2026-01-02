HP TET Result 2025
SSC GD Constable Exam Date 2026 OUT: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

By Sonal Mishra
Jan 2, 2026, 20:56 IST

SSC GD Constable Exam Date 2026 OUT: एसएससी ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये परीक्षा 23 फरवरी से आयोजित की जायेगी. इस भर्ती परीक्षा के जरिये 25 हजार से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जायेगी. उम्मीदवार परीक्षा का पूरा शेड्यूल यहाँ चेक कर सकते हैं.

SSC GD Constable Exam Date 2026 OUT: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

SSC GD Constable Exam Date 2026 OUT:  कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं, इस परीक्षा का आयोजन 23 फरवरी 2026 से किया जाएगा. परीक्षा का मोड ऑनलाइन यानी CBT होगा. परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा. इस परीक्षा के जरिये 25487 पदों पर भर्ती होनी है. इस साल, एसएससी ने BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF फोर्सेस में पुरुषों के लिए 23467 वैकेंसी और BSF, CISF, CRPF, ITBP और AR फोर्सेस में महिलाओं के लिए 2020 वैकेंसी की घोषणा की थी।      

SSC GD Constable Exam Date 2026: ओवरव्यू 

आर्गेनाइजेशन 

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी

परीक्षा का नाम 

एसएससी जीडी कांस्टेबल

रिक्तियों की संख्या 

25487

परीक्षा की तारीख 

23 फरवरी 2026 से शुरू 

ऑफिसियल वेबसाइट 

ssc.gov.in

SSC GD Constable Exam 2026:  चयन प्रक्रिया  

SSC GD 2026 की पूरी भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और आखिर में मेडिकल टेस्ट। 

स्टेज 1- लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित)

स्टेज 2- फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

स्टेज 3- फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

स्टेज 4- मेडिकल टेस्ट

SSC GD Constable Exam 2026:  एग्जाम पैटर्न 

कंप्यूटर-आधारित परीक्षा 160 नंबर की होगी जिसमें 80 सवाल होंगे। ऑनलाइन परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे जिन्हें 60 मिनट में हल करना होगा। गलत जवाब देने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।


