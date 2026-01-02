First Vande Bharat Sleeper Train: इन दो शहरों को जोड़ेगी देश की पहली वंदे भारत ट्रेन, किराया,रूट,और स्टॉपेज यहां करें चेक

लंबे समय का इंतजार ख़त्म होने जा रहा है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आगाज होने जा रहा है. रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के रेल भवन में नए साल की शुभकामनाएं देते हुए घोषणा की कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी (असम) और हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के बीच चलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन का ट्रायल, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो चुका है और जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। किन शहरों को जोड़ेगी ट्रेन: इस स्लीपर ट्रेन से असम के कामरूप महानगर और बोंगाईगांव तथा पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 823 यात्रियों एक बार में करेंगे यात्रा: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 11 थ्री-टियर एसी, 4 टू-टियर एसी और 1 फर्स्ट क्लास एसी कोच शामिल है। इसकी कुल यात्री क्षमता लगभग 823 यात्रियों की होगी, जो लंबी दूरी की रात की यात्रा को आरामदायक बनाएगी।

अत्याधुनिक डिजाइन और सुरक्षा इस ट्रेन के लिए पूरी तरह नया डिजाइन किया गया बोगी और सस्पेंशन सिस्टम विकसित किया गया है। एर्गोनॉमिक इंटीरियर, सुरक्षित सीढ़ियां, बेहतर शोर नियंत्रण, कावच सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और उन्नत फायर सेफ्टी जैसी सुविधाएं इसे अत्यंत सुरक्षित बनाती हैं। वंदे भारत स्लीपर का कंप्लीट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो चुका है और इसका पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को फ्लैग ऑफ करेंगे: माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी pic.twitter.com/sTjlnqWj7A — Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 1, 2026 आरामदायक रात्री यात्रा का अनुभव यह सेमी-हाई स्पीड ट्रेन 180 किमी/घंटा तक की डिजाइन स्पीड के साथ चलेगी। समय-सारिणी इस तरह बनाई जाएगी कि ट्रेन शाम को रवाना होकर अगली सुबह गंतव्य तक पहुंचे, जिससे यात्रियों को आरामदायक और समय-बचत वाली ओवरनाइट यात्रा मिले।