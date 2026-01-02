Gujarat School Holiday List 2026: Month-Wise School Holiday Calendar, Download PDF

Gujarat School Holiday List: Like every state Gujarat has also officially released School holiday list 2026. The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB) includes a yearly holiday map for students, teachers, schools and parents. The year 2026 includes major holidays for Navratri, Diwali and Uttarayan. The calendar covers national holidays, regional festivals, restricted/optional and seasonal holidays.
Key Highlights
The list contains holidays for Gujarat School for the year 2026.
Includes Public, Gazetted and other holidays
Gujarat School Holiday List 2026: Public Holidays
Public holidays and National holidays are mandatory nation-wide holidays. These include festivals, religious and other national mandate holidays. Check here for a full list.
SI. No.
Date
Holiday Name
Day of Week
1
January 14, 2026
Makar Sankranti
Wednesday
2
January 26, 2026
Republic Day
Monday
3
March 04, 2026
Holi 2nd Day - Dhuleti
Wednesday
4
March 19, 2026
Chetichand
Thursday
5
March 21, 2026
Ramjan-Eid (Eid-Ul-Fitra)
Saturday
6
March 26, 2026
Shree Ram Navmi
Thursday
7
March 31, 2026
Mahavir Janma Kalyanak
Tuesday
8
April 03, 2026
Good Friday
Friday
9
April 14, 2026
Dr. Baba Saheb Ambedkar's Birthday
Tuesday
10
May 27, 2026
Eid-Ul-Adha (Bakri-Eid)
Wednesday
11
June 26, 2026
Muharram (Ashoora)
Friday
12
August 15, 2026
Independence Day / Parsi New Year Day- Pateti
Saturday
13
August 26, 2026
Eid-e-Meeladunnabi (Prophet Mohammad's Birthday)
Wednesday
14
August 28, 2026
Raksha Bandhan
Friday
15
September 04, 2026
Janmashtami (Shravan Vad-8)
Friday
16
September 15, 2026
Samvatsari (Chaturthi Paksha)
Tuesday
17
October 02, 2026
Mahatma Gandhi's Birthday
Friday
18
October 20, 2026
Dusshera (Vijaya Dashmi)
Tuesday
19
October 31, 2026
Sardar Vallabhbhai Patel's Birthday
Saturday
20
November 10, 2026
Vikram Samvant New Year Day
Tuesday
21
November 11, 2026
Bhai Bij
Wednesday
22
November 24, 2026
Guru Nanak's Birthday
Tuesday
23
December 25, 2026
Christmas
Friday
Gujarat School Holiday 2026: Restricted
Restricted holidays are optional holidays that vary across states. These holidays can be changed or shifted as per the state government orders. Those concerning are advised to check for school holiday confirmation from school authorities only.
SI No.
Occasions
Date
Day
1
Christian New Year Day
January 01, 2026
Thursday
2
Vassi Uttarayan
January 15, 2026
Thursday
3
Vishvakarma Jayanti
January 31, 2026
Saturday
4
Shab-e-Barat / Birthday of Dhani Matang Dev
February 04, 2026
Wednesday
5
Holi
March 03, 2026
Tuesday
6
Shahadat-e-Hazarat Ali
March 11, 2026
Wednesday
7
Gudi Padvo
March 19, 2026
Thursday
9
Hatkeshvar Jayanti
April 01, 2026
Wednesday
10
Pesah (1st Day) / Hanuman Jayanti
April 02, 2026
Thursday
11
Maha Prabhuji's Praktyotsava
April 13, 2026
Monday
14
Buddha Purnima
May 01, 2026
Friday
20
Rathayatra / Parsi New Year Day (Kadmi)
July 16, 2026
Thursday
26
Onam
August 26, 2026
Wednesday
31
Ganesh Chaturthi
September 14, 2026
Monday
34
Dhan Terash
November 07, 2026
Saturday
35
Dev-Diwali
November 24, 2026
Tuesday
School Holiday 2026 Falling On Sundays
-
Maha Shivratri: February 15, 2026
-
Bhagvan Shree Parshuram Jayanti: April 19, 2026
-
Diwali: November 08, 2026
Gujarat School Holiday List 2026: Month-Wise School Holiday Calendar, Download PDF
Here is the official list of Gujarat school holidays for the academic year 2026. This can be utilised by students, teachers and school faculty to plan academic holidays and activities around it. Download the PDF from the link shared below.
Gujarat School Holiday List 2026 PDF
