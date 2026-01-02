Gujarat School Holiday List 2026: Month-Wise School Holiday Calendar, Download PDF

HP TET Result 2025
By Jaya Gupta
Jan 2, 2026, 17:09 IST

Gujarat School Holiday List: Check for gazetted, public and restricted school holidays in Gujarat, 2026. Utilise the holiday list to plan your academic year. The official list by Gujarat Education board provides a detailed school holiday calendar. Check for updates.  

Gujarat School Holiday List: Like every state Gujarat has also officially released School holiday list 2026. The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB) includes a yearly holiday map for students, teachers, schools and parents. The year 2026 includes major holidays for Navratri, Diwali and Uttarayan. The calendar covers national holidays, regional festivals, restricted/optional and seasonal holidays. 

Also Check for Gujarat School Winter Vacation Dates 2026 from the link shared below: 

Read more: Gujarat School Winter Vacation 2025-26: Holiday Schedule and Reopening Details

Key Highlights

The list contains holidays for Gujarat School for the year 2026.

Includes Public, Gazetted and other holidays

Gujarat School Holiday List 2026: Public Holidays 

Public holidays and National holidays are mandatory nation-wide holidays. These include festivals, religious and other national mandate holidays. Check here for a full list. 

SI. No.

Date

Holiday Name

Day of Week

1

January 14, 2026

Makar Sankranti

Wednesday 

2

January 26, 2026

Republic Day

Monday 

3

March 04, 2026

Holi 2nd Day - Dhuleti

Wednesday 

4

March 19, 2026

Chetichand

Thursday 

5

March 21, 2026

Ramjan-Eid (Eid-Ul-Fitra)

Saturday 

6

March 26, 2026

Shree Ram Navmi

Thursday 

7

March 31, 2026

Mahavir Janma Kalyanak

Tuesday 

8

April 03, 2026

Good Friday

Friday 

9

April 14, 2026

Dr. Baba Saheb Ambedkar's Birthday

Tuesday 

10

May 27, 2026

Eid-Ul-Adha (Bakri-Eid)

Wednesday 

11

June 26, 2026

Muharram (Ashoora)

Friday 

12

August 15, 2026

Independence Day / Parsi New Year Day- Pateti

Saturday 

13

August 26, 2026

Eid-e-Meeladunnabi (Prophet Mohammad's Birthday)

Wednesday 

14

August 28, 2026

Raksha Bandhan

Friday 

15

September 04, 2026

Janmashtami (Shravan Vad-8)

Friday 

16

September 15, 2026

Samvatsari (Chaturthi Paksha)

Tuesday 

17

October 02, 2026

Mahatma Gandhi's Birthday

Friday 

18

October 20, 2026

Dusshera (Vijaya Dashmi)

Tuesday 

19

October 31, 2026

Sardar Vallabhbhai Patel's Birthday

Saturday 

20

November 10, 2026

Vikram Samvant New Year Day

Tuesday 

21

November 11, 2026

Bhai Bij

Wednesday 

22

November 24, 2026

Guru Nanak's Birthday

Tuesday 

23

December 25, 2026

Christmas

Friday 

Gujarat School Holiday 2026: Restricted

Restricted holidays are optional holidays that vary across states. These holidays can be changed or shifted as per the state government orders. Those concerning are advised to check for school holiday confirmation from school authorities only.

SI No.

Occasions

Date

Day

1

Christian New Year Day

January 01, 2026

Thursday 

2

Vassi Uttarayan

January 15, 2026

Thursday 

3

Vishvakarma Jayanti

January 31, 2026

Saturday 

4

Shab-e-Barat / Birthday of Dhani Matang Dev

February 04, 2026

Wednesday

5

Holi

March 03, 2026

Tuesday 

6

Shahadat-e-Hazarat Ali

March 11, 2026

Wednesday

7

Gudi Padvo

March 19, 2026

Thursday 

9

Hatkeshvar Jayanti

April 01, 2026

Wednesday 

10

Pesah (1st Day) / Hanuman Jayanti

April 02, 2026

Thursday 

11

Maha Prabhuji's Praktyotsava

April 13, 2026

Monday 

14

Buddha Purnima

May 01, 2026

Friday 

20

Rathayatra / Parsi New Year Day (Kadmi)

July 16, 2026

Thursday 

26

Onam

August 26, 2026

Wednesday 

31

Ganesh Chaturthi

September 14, 2026

Monday 

34

Dhan Terash

November 07, 2026

Saturday 

35

Dev-Diwali

November 24, 2026

Tuesday 

School Holiday 2026 Falling On Sundays 

  1. Maha Shivratri: February 15, 2026 

  2. Bhagvan Shree Parshuram Jayanti: April 19, 2026 

  3. Diwali: November 08, 2026

Here is the official list of Gujarat school holidays for the academic year 2026. This can be utilised by students, teachers and school faculty to plan academic holidays and activities around it. Download the PDF from the link shared below.

Gujarat School Holiday List 2026 PDF

Recommended: Assam School Holiday List 2026, Download PDF

