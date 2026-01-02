AIBE 20 2025: allindiabarexamination.com पर आएगा AIBE 20 का रिजल्ट; ये रही डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट

AIBE 20 Result: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा अखिल भारतीय बार एग्जाम (AIBE) 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। BCI जल्द ही एग्जाम के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित करने जा रहा है। पिछले सालों के रुझानों के अनुसार, परिषद जनवरी 2026 की शुरुआत में ही फाइनल आंसर-की जारी कर सकती है, जिसके बाद रिजल्ट जल्द आ जाएगा। छात्र फाइनल आंसर-की PDF और रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करना होगा।

AIBE 20 एग्जाम 2025 के रिजल्ट और फाइनल आंसर-की की एक्सपेक्टेड डेट्स

AIBE XX एग्जाम 30 नवंबर, 2025 को पूरे देश में आयोजित की गई थी। AIBE XX की लास्ट आंसर-की 3 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी। लेकिन छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए फाइनल आंसर-की को दोबारा जारी किया जाएगा।

AIBE 20 Result 2026: AIBE 20 एग्जाम का रिजल्ट और फाइनल आंसर-की

AIBE 20 का एग्जाम 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। साथ ही, रिजल्ट एग्जाम के 2 से 3 महीने के अंदर जारी किया जा सकता हैं।