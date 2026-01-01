CSIR NML MTS Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, 5 जनवरी से शुरू होंगे आवेद, सभी डिटेल देखें

CSIR NML MTS Recruitment 2025: सीएसआईआर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) में मल्टी टास्किंग स्टाफ ( MTS) के पदों पर भर्ती 2026 निकाली गई है। जिसके तहत ग्रुप 'सी' गैर-राजपत्रित के कुल 22 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2026 को शुरू की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।
CSIR NML MTS Recruitment 2025: नोटिफिकेशन
शनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) में मल्टी टास्किंग स्टाफ पद 2026 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से एमटीएस जनरल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर सहित पदों को भरा जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:
|
CSIR NML MTS Recruitment 2025
CSIR NML MTS Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती 2026 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया तहत आवेदन 5 जनवरी, 2026 को शुरू की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
सीएसआईआर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML)
|
पद का नाम
|
मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी
|
विज्ञापन संख्या
|
10/2025
|
पदों की संख्या
|
22
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
5 जनवरी, 2026
|
रजिस्ट्रेशन की तिथि
|
6 फरवरी 2026
|
शैक्षणिक योग्यता
|
10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता
|
आयु सीमा
|
18 से 25 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस - ₹500/-
|
चयन प्रक्रिया
|
CSIR NML MTS Recruitment 2025: रिक्त पद और योग्यता
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे टेबल में भर्ती के लिए निकाले गए पद और योग्यता का विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
पद का नाम
|
रिक्त पदों की संख्या
|
शैक्षणिक योग्यता
|
एमटीएस (सामान्य)
|
14
|
10वीं पास
|
एमटीएस (इलेक्ट्रीशियन)
|
02
|
इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई
|
एमटीएस (बढ़ई)
|
01
|
बढ़ई में आईटीआई
|
एमटीएस (फिटर)
|
01
|
आईटीआई में फिटर
|
एमटीएस (प्लंबर)
|
01
|
प्लंबर में आईटीआई
|
एमटीएस (एसी और रेफ्रिजरेशन)
|
01
|
एसी और रेफ्रिजरेशन में आईटीआई
|
एमटीएस सीसीओपीए)
|
02
|
कोपा में आईटीआई
|
कुल पदों की संख्या
|
22
CSIR NML MTS Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2026 से शुरू की जाएगी। योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले सीएसआईआर एनएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, ऑनलाइन आवेदन लिंक पर जाएं।
स्टेप 3 अब CSIR NML MTS Recruitment 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 5 भविष्य में संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन की प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
