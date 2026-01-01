CSIR NML MTS Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, 5 जनवरी से शुरू होंगे आवेद, सभी डिटेल देखें

CSIR NML MTS Recruitment 2025: सीएसआईआर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) में मल्टी टास्किंग स्टाफ ( MTS) के पदों पर भर्ती 2026 निकाली गई है। जिसके तहत ग्रुप 'सी' गैर-राजपत्रित के कुल 22 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2026 को शुरू की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

CSIR NML MTS Recruitment 2025: नोटिफिकेशन

शनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) में मल्टी टास्किंग स्टाफ पद 2026 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से एमटीएस जनरल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर सहित पदों को भरा जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं: