UPPRPB UP Police Recruitment 2025
Focus
Quick Links

CSIR NML MTS Recruitment 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, 5 जनवरी से शुरू होंगे आवेद, सभी डिटेल देखें

By Priyanka Pal
Jan 1, 2026, 20:25 IST

CSIR NML MTS Recruitment 2025: सीएसआईआर में मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसका उद्देश्य ग्रुप 'सी' गैर-राजपत्रित के कुल 22 पदों को भरना है। आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी को शुरू की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण आगे लेख में देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
CSIR NML MTS Recruitment 2026
CSIR NML MTS Recruitment 2026

CSIR NML MTS Recruitment 2025: सीएसआईआर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) में मल्टी टास्किंग स्टाफ ( MTS) के पदों पर भर्ती 2026 निकाली गई है। जिसके तहत ग्रुप 'सी' गैर-राजपत्रित के कुल 22 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2026 को शुरू की जाएगी। उम्मीदवार 6 फरवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

CSIR NML MTS Recruitment 2025: नोटिफिकेशन

शनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) में मल्टी टास्किंग स्टाफ पद 2026 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से एमटीएस जनरल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर सहित पदों को भरा जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

CSIR NML MTS Recruitment 2025

नोटिफिकेशन

CSIR NML MTS Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती 2026 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया  तहत आवेदन 5 जनवरी, 2026 को शुरू की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

सीएसआईआर, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी (NML) 

पद का नाम 

मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी 

विज्ञापन संख्या 

10/2025

पदों की संख्या 

22

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

5 जनवरी, 2026

रजिस्ट्रेशन की तिथि 

6 फरवरी 2026 

शैक्षणिक योग्यता

10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता

आयु सीमा 

18 से 25 वर्ष 

आवेदन शुल्क 

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस - ₹500/-

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • दस्तावेज सत्यापन

  • मेडिकल परीक्षा

Haryana Police Recruitment 2026

CSIR NML MTS Recruitment 2025: रिक्त पद और योग्यता 

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे टेबल में भर्ती के लिए निकाले गए पद और योग्यता का विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:

पद का नाम 

रिक्त पदों की संख्या 

शैक्षणिक योग्यता 

एमटीएस (सामान्य)

14

10वीं पास

एमटीएस (इलेक्ट्रीशियन)

02

इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई

एमटीएस (बढ़ई)

01

बढ़ई में आईटीआई

एमटीएस (फिटर)

01

आईटीआई में फिटर

एमटीएस (प्लंबर)

01

प्लंबर में आईटीआई

एमटीएस (एसी और रेफ्रिजरेशन)

01

एसी और रेफ्रिजरेशन में आईटीआई

एमटीएस सीसीओपीए)

02

कोपा में आईटीआई

कुल पदों की संख्या 

22

  

CSIR NML MTS Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी, 2026 से शुरू की जाएगी। योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले सीएसआईआर एनएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, ऑनलाइन आवेदन लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 अब CSIR NML MTS Recruitment 2025 पर क्लिक करें।

स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 5 भविष्य में संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन की प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News