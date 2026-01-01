Haryana Police Recruitment 2026: 5500 पदों पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी, आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट

Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कांस्टेबल भर्ती के कुल 5500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। एचएसएससी की ओर से यह नोटिफिकेशन 1 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए आवेदन 11 जनवरी, 2026 से शुरू किए जाएंगे। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पुरुष कांस्टेबल के 4500 पद, महिला कांस्टेबल के 600 और पुरुष कांस्टेबल, सरकारी रेलवे के 400 रिक्त पदों को भरा जाएगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण के आधार पर पूरी की जाएगी।
Haryana Police Constable Recruitment 2026 Notification
एचएसएससी विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत सामान्य ड्यूटी और सरकारी रेलवे पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026
Haryana Police Constable Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 जनवरी, 2026 से शुरू की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण नीचे दिए गए टेबल में देखें:
भर्ती प्राधिकरण का नाम
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)
पद का नाम
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती
विज्ञापन संख्या
01/2026
पदों की संख्या
5500
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
1 जनवरी, 2026
रजिस्ट्रेशन की तिथि
11 से 25 जनवरी, 2026
शैक्षणिक योग्यता
12वीं पास
आयु सीमा
18 से 25 वर्ष
चयन प्रक्रिया
शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा
ऑफिशियल वेबसाइट
Haryana Police Constable Recruitment 2026: रिक्त पदों का विवरण
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन ग्रुप सी के योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रक्रिया 11 जनवरी, 2026 से शुरू की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्त पदों का विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
पद
पदों की संख्या
पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)
4500
महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)
600
पुरुष कांस्टेबल (सरकारी रेलवे पुलिस)
400
कुल पदों की संख्या
5500
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। पात्रता मानदंड जानने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, तय पात्रता पूरी ना करने वालों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता।
मैट्रिक स्तर या उच्चतर शिक्षा में हिंदी, संस्कृत का अध्ययन।
आयु सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष
अधिकतम 28 वर्ष (आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट)
Haryana Police Physical Eligibility 2026: शारीरिक माप
उम्मीदवारों को निम्नलिखित शारीरिक माप मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। ये शारीरिक माप लिंग और श्रेणी के अनुसार आयोग की ओर से अलग - अलग तय किया जाता है। जिसका विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:
वर्ग
ऊंचाई
छाती
पुरुष (सामान्य)
170 सेमी
83-87 सेमी
पुरुष (आरक्षित)
168 सेमी
81-85 सेमी
महिला (सामान्य)
158 सेमी
-
महिला (आरक्षित)
156 सेमी
-
