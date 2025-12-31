MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर निकली भर्ती, यहाँ देखें पूरी डिटेल्स

MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. ये भर्तियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर होनी है इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC रिक्ति का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्तियों की संख्या 949 अधिसूचना जारी होने की तारीख 31 दिसम्बर 2025 आवेदन शुरू होने की तारीख 27 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2026 ऑफिसियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 के लिए विषय-वार और कैटेगरी-वार वैकेंसी की डिटेल्स जारी कर दी हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस और साइंस स्ट्रीम सहित कई विषयों में कुल 949 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की घोषणा की गई है। विषयवार वैकेंसी की डिटेल्स नीचे दी गई हैं।