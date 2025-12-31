MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर निकली भर्ती, यहाँ देखें पूरी डिटेल्स

MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. ये भर्तियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर होनी है इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: हाईलाइट्स
|
आर्गेनाइजेशन
|मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC
|
रिक्ति का नाम
|असिस्टेंट प्रोफेसर
|
रिक्तियों की संख्या
|949
|
अधिसूचना जारी होने की तारीख
|
31 दिसम्बर 2025
|
आवेदन शुरू होने की तारीख
|
27 फरवरी 2026
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
26 मार्च 2026
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
mppsc.mp.gov.in
MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: हाईलाइट्स
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 के लिए विषय-वार और कैटेगरी-वार वैकेंसी की डिटेल्स जारी कर दी हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस और साइंस स्ट्रीम सहित कई विषयों में कुल 949 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की घोषणा की गई है। विषयवार वैकेंसी की डिटेल्स नीचे दी गई हैं।
|
विषय
|
सामान्य
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
कुल
|
हिंदी
|
15
|
9
|
11
|
16
|
6
|
57
|
अंग्रेजी
|
15
|
9
|
11
|
15
|
6
|
56
|
संस्कृत
|
9
|
5
|
7
|
10
|
3
|
34
|
भूगोल
|
20
|
12
|
15
|
20
|
7
|
74
|
इतिहास
|
21
|
12
|
15
|
21
|
8
|
77
|
मनोविज्ञान
|
4
|
3
|
4
|
5
|
2
|
18
|
कानून
|
8
|
4
|
6
|
8
|
3
|
29
|
जियोलॉजी
|
3
|
1
|
1
|
2
|
1
|
8
|
योगिक साइंस
|
1
|
–
|
–
|
1
|
–
|
2
|
कॉमर्स
|
25
|
15
|
19
|
26
|
9
|
94
|
राजनीतिक विज्ञान
|
17
|
10
|
12
|
17
|
6
|
62
|
अर्थशास्त्र
|
23
|
13
|
17
|
23
|
8
|
84
|
समाजशास्त्र
|
13
|
8
|
10
|
15
|
3
|
49
|
भौतिकी
|
40
|
24
|
29
|
40
|
12
|
145
|
रसायन
|
44
|
26
|
32
|
44
|
14
|
160
|
कुल
|
281
|
171
|
189
|
263
|
88
|
949
MPPSC Assistant Professor: पात्रता मानदंड
शैक्षणिक योग्यता
-
उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
-
आवेदकों ने UGC, CSIR, या ICAR द्वारा आयोजित NET, या राज्य द्वारा आयोजित SET/SLET परीक्षा पास की हो।
-
UGC नियमों के अनुसार, PhD धारकों को NET/SET/SLET से छूट दी गई है।
-
सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त होनी चाहिए।
आयु सीमा
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
- अधिकतम आयु: 40 वर्ष
मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट दी जाएगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation