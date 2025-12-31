MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर निकली भर्ती, यहाँ देखें पूरी डिटेल्स

UPPRPB UP Police Recruitment 2025
By Sonal Mishra
Dec 31, 2025, 22:11 IST

MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है इस अवधि के दौरान उम्मीदवार आवेदन  कर सकेंगे.        

MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. ये भर्तियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के 949 पदों पर होनी है इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हो रही है और आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.      

MPPSC Assistant Professor Vacancy 2026: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन 

 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC

रिक्ति का नाम 

 असिस्टेंट प्रोफेसर

रिक्तियों की संख्या 

 949

अधिसूचना जारी होने की तारीख 

31 दिसम्बर 2025  

आवेदन शुरू होने की तारीख 

27 फरवरी 2026  

आवेदन की अंतिम तिथि 

26 मार्च 2026  

ऑफिसियल वेबसाइट 

mppsc.mp.gov.in

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 के लिए विषय-वार और कैटेगरी-वार वैकेंसी की डिटेल्स जारी कर दी हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस और साइंस स्ट्रीम सहित कई विषयों में कुल 949 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की घोषणा की गई है। विषयवार वैकेंसी की डिटेल्स नीचे दी गई हैं।

विषय 

सामान्य 

SC 

ST

OBC

EWS

कुल 

हिंदी 

15

9

11

16

6

57

अंग्रेजी 

15

9

11

15

6

56

संस्कृत 

9

5

7

10

3

34

भूगोल 

20

12

15

20

7

74

इतिहास 

21

12

15

21

8

77

मनोविज्ञान 

4

3

4

5

2

18

कानून 

8

4

6

8

3

29

जियोलॉजी 

3

1

1

2

1

8

योगिक साइंस 

1

1

2

कॉमर्स 

25

15

19

26

9

94

राजनीतिक विज्ञान

17

10

12

17

6

62

अर्थशास्त्र 

23

13

17

23

8

84

समाजशास्त्र 

13

8

10

15

3

49

भौतिकी 

40

24

29

40

12

145

रसायन 

44

26

32

44

14

160

कुल 

281

171

189

263

88

949

MPPSC Assistant Professor: पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता

  • उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

  • आवेदकों ने UGC, CSIR, या ICAR द्वारा आयोजित NET, या राज्य द्वारा आयोजित SET/SLET परीक्षा पास की हो।

  • UGC नियमों के अनुसार, PhD धारकों को NET/SET/SLET से छूट दी गई है।

  • सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त होनी चाहिए।

आयु सीमा

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 40 वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट दी जाएगी।


