Delhi Police Driver Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस ड्राइवर उत्तर कुंजी कब आएगी?, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Delhi Police Driver Answer Key 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवार अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर उत्तर कुंजी 2025 का इंतजार कर रहे हैं। SSC ने देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल ड्राइवर (पुरुष) पद के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 16 और 17 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, SSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 737 पदों को भरा जाएगा।
Delhi Police Driver Answer Key 2025 कब आएगी?
मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार, SSC Delhi Police Driver Answer Key 2025 को जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि, आयोग की ओर से अभी तक अधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।
दिल्ली पुलिस ड्राइवर आंसर की 2025 कहां होगी जारी?
दिल्ली पुलिस ड्राइवर उत्तर कुंजी केवल SSC की Official वेबसाइट ssc.gov.in पर ही जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकेंगे।
SSC दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिस्पांस शीट 2025 में क्या होगा?
दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 की रिस्पॉन्स शीट में जनरल अवेयरनेस (GK), जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस और ट्रैफिक रूल्स/सिग्नल्स से पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। उम्मीदवार आंसर की के जरिए मार्किंग स्कीम के अनुसार अपने अनुमानित अंक भी निकाल सकते हैं।
SSC दिल्ली पुलिस ड्राइवर आंसर की 2025 कैसे करें डाउनलोड?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर Delhi Police Driver Answer Key 2025 लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
लॉगिन करते ही आंसर की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
आंसर की डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
दिल्ली पुलिस ड्राइवर Answer Key पर Objection कैसे दर्ज करें?
SSC द्वारा आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो भी एक्टिव की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को किसी उत्तर में आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेगा। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिजल्ट 2025 तैयार किया जाएगा।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation