Delhi Police Driver Answer Key 2025: दिल्ली पुलिस ड्राइवर उत्तर कुंजी कब आएगी?, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Delhi Police Driver Answer Key 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवार अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर उत्तर कुंजी 2025 का इंतजार कर रहे हैं। SSC ने देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल ड्राइवर (पुरुष) पद के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 16 और 17 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, SSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 737 पदों को भरा जाएगा।

Delhi Police Driver Answer Key 2025 कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के रुझानों के अनुसार, SSC Delhi Police Driver Answer Key 2025 को जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि, आयोग की ओर से अभी तक अधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।