Rajasthan Patwari Final Result 2025 OUT: राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 31, 2025, 16:19 IST

Rajasthan Patwari Final Result 2025 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 आज 31 दिसंबर को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। इस फाइनल रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं। जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब राजस्थान पटवारी फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध कराया गया है।

Rajasthan Patwari Final Result 2025 जारी हुआ।
Rajasthan Patwari Final Result 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जयपुर (RSSB) ने आज 31 दिसंबर 2025 को पटवारी फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। यह मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) में सफलतापूर्वक भाग लिया था। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अब ऑनलाइन अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग से 6366 और आरक्षित वर्ग से 1044 उम्मीदवार शामिल हुए थे। राजस्थान पटवारी भर्ती के तहत कुल 3705 पदों पर नियुक्ति की जानी है। DV प्रक्रिया 8 से 15 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अब बोर्ड ने फाइनल सेलेक्शन लिस्ट अपलोड कर दी है।

राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 PDF Link [Active]

जो उम्मीदवार RSSB पटवारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे अब पटवारी फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। नॉन-TSP और TSP क्षेत्र के लिए RSSB पटवारी फाइनल सेलेक्शन लिस्ट का डायरेक्ट लिंक नीचे अपडेट कर दिया गया है, जहां से उम्मीदवार आसानी से अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।

RSSB Patwari Final Result 2025 Merit List PDF (Non TSP)

यहां क्लिक करें

RSSB Patwari Final Result 2025 Merit List PDF (TSP)

यहां क्लिक करें

राजस्थान पटवारी फाइनल कट ऑफ 2025 आउट

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 के साथ फाइनल कट ऑफ मार्क्स भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार नीचे TSP और नॉन-TSP श्रेणी के लिए राजस्थान पटवारी फाइनल कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।

Screenshot 2025-12-31 153010

Screenshot 2025-12-31 153330

राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे RSSB पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से देख सकते हैं।

  • बोर्ड का नाम: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जयपुर (RSSB)

  • पद का नाम: पटवारी

  • कुल पद: 3705

  • राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025: 31 दिसंबर 2025

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) तिथि: 8 से 15 दिसंबर 2025

  • चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • नौकरी का स्थान: राजस्थान

  • आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan Patwari Final Result 2025: चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके राजस्थान पटवारी फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं—

  1. सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Candidate Corner” में Result सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. अब Patwari Final Result 2025 Merit List पर क्लिक करें।

  4. एक PDF फाइल खुलेगी।

  5. PDF में अपना रोल नंबर या नाम सर्च करें।

  6. रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 के बाद आगे क्या?

राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रक्रिया (Appointment Process) से संबंधित सूचना दी जाएगी। इसमें जॉइनिंग डेट, पोस्टिंग और अन्य औपचारिक जानकारियां शामिल होंगी।

Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

