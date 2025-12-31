UPPRPB UP Police Recruitment 2025
Focus
Quick Links

ECGC Admit Card 2026: ईसीजीसी पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड इस लिंक से करें डाउनलोड

By Sonal Mishra
Dec 31, 2025, 18:09 IST

ECGC Admit Card 2026: ईसीजीसी पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट ecgc.in पर जा कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.  

Add as a preferred source on Google
Join us
ECGC Admit Card 2026: ईसीजीसी पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड इस लिंक से करें डाउनलोड
ECGC Admit Card 2026: ईसीजीसी पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड इस लिंक से करें डाउनलोड

ECGC Admit Card 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं. ईसीजीसी पीओ परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाना है। जिन उम्मीदवारों इस रिक्ति के लिए आवेदन किया है, वो जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट ecgc.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

ECGC Admit Card 2026: हाईलाइट्स 

आर्गेनाइजेशन 

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC)

रिक्ति का नाम 

पीओ

रिक्तियों की संख्या 

30 

परीक्षा की तारीख 

11 जनवरी 2026  

एडमिट कार्ड की स्थिति 

जनवरी के पहले सप्ताह से करें डाउनलोड 

परीक्षा का मोड 

ऑनलाइन 

ऑफिसियल वेबसाइट 

ecgc.in

ECGC Admit Card 2026: डाउनलोड लिंक  

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जनवरी के पहले सप्ताह से डाउनलोड किये जा सकते हैं. एडमिट कार्ड ECGC की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी होंगे हालाँकि उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.   

ECGC Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक (जल्द एक्टिव होगा)

ECGC Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें ?

  • ECGC वेबसाइट https://www.ecgc.in/ पर जायें 

  • अब “ECGC के साथ करियर” पर क्लिक करें और स्क्रीन पर एक नया URL https://main.ecgc.in/career-with-ecgc/ खुल जाएगा।

  • “PO भर्ती 2025-26 के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” टेक्स्ट खोजें और “यहां क्लिक करें” पर क्लिक करें।

  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि डालें।

  • कैप्चा कोड ध्यान से डालें और “लॉगिन” पर क्लिक करें।

  • आपका ECGC PO एडमिट कार्ड 2025-26 स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें 

 


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News