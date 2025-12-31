ECGC Admit Card 2026: ईसीजीसी पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड इस लिंक से करें डाउनलोड

ECGC Admit Card 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं. ईसीजीसी पीओ परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाना है। जिन उम्मीदवारों इस रिक्ति के लिए आवेदन किया है, वो जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट ecgc.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

ECGC Admit Card 2026: हाईलाइट्स

आर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) रिक्ति का नाम पीओ रिक्तियों की संख्या 30 परीक्षा की तारीख 11 जनवरी 2026 एडमिट कार्ड की स्थिति जनवरी के पहले सप्ताह से करें डाउनलोड परीक्षा का मोड ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट ecgc.in

ECGC Admit Card 2026: डाउनलोड लिंक

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जनवरी के पहले सप्ताह से डाउनलोड किये जा सकते हैं. एडमिट कार्ड ECGC की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी होंगे हालाँकि उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.