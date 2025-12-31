ECGC Admit Card 2026: ईसीजीसी पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड इस लिंक से करें डाउनलोड

ECGC Admit Card 2026: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं. ईसीजीसी पीओ परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाना है। जिन उम्मीदवारों इस रिक्ति के लिए आवेदन किया है, वो जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट ecgc.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके लिए उन्हें अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
ECGC Admit Card 2026: हाईलाइट्स
|
आर्गेनाइजेशन
|
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC)
|
रिक्ति का नाम
|
पीओ
|
रिक्तियों की संख्या
|
30
|
परीक्षा की तारीख
|
11 जनवरी 2026
|
एडमिट कार्ड की स्थिति
|
जनवरी के पहले सप्ताह से करें डाउनलोड
|
परीक्षा का मोड
|
ऑनलाइन
|
ऑफिसियल वेबसाइट
ECGC Admit Card 2026: डाउनलोड लिंक
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC) पीओ परीक्षा के एडमिट कार्ड जनवरी के पहले सप्ताह से डाउनलोड किये जा सकते हैं. एडमिट कार्ड ECGC की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी होंगे हालाँकि उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
ECGC Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक (जल्द एक्टिव होगा)
ECGC Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें ?
-
ECGC वेबसाइट https://www.ecgc.in/ पर जायें
-
अब “ECGC के साथ करियर” पर क्लिक करें और स्क्रीन पर एक नया URL https://main.ecgc.in/career-with-ecgc/ खुल जाएगा।
-
“PO भर्ती 2025-26 के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” टेक्स्ट खोजें और “यहां क्लिक करें” पर क्लिक करें।
-
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि डालें।
-
कैप्चा कोड ध्यान से डालें और “लॉगिन” पर क्लिक करें।
-
आपका ECGC PO एडमिट कार्ड 2025-26 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
